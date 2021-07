Comisia Europeană a prezentat un plan de combatere a schimbărilor climatice. Companiile aeriene și sectorul auto nu sunt de acord cu planul climatic propus de Uniunea Europeană. Cum contestă aceștia ?

A stabilit cum cele 27 de țări ale Uniunii Europene pot îndeplini obiectivul comun de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 față de nivelurile din 1990. Reacțiile oficialilor europeni, liderilor din industriile europene și reprezentanților unor asociații europene privind mediu nu au întârziat să apară. Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile a declarat că interzicerea comercializării autoturismelor noi diesel şi pe benzină începând din anul 2035 nu este o soluţie raţională, în timp ce Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian a transmis că noile taxe europene care urmează să fie impuse acestui sector sunt contraproductive.



Ministrul german de finanțe, Olaf Scholz, a declarat că pachetul climatic Fit for 55 răspunde provocării secolului, care este reprezentată de schimbările climatice.

„Va fi o sarcină foarte importantă pentru următorul guvern federal din Germania să conducă negocierile în așa fel încât să putem atinge obiectivele climatice, în timp ce transformarea industrială necesară are loc într-un ritm rapid. Este vorba despre bogăție și locuri de muncă. De aceea am propus înființarea unui club internațional privind clima, pentru ca tot mai multe state, inclusiv cele din afara UE, să fie de acord cu politica climatică”, a declarat Scholz, potrivit Reuters.

La rândul său, Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a transmis că „Parlamentul este pregătit să lucreze la propunerile pachetului Fit for 55 cât mai curând posibil”. „UE a dovedit că este posibilă reducerea emisiilor, creând în același timp locuri de muncă. Să continuăm pe această cale și să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă”, a transmis David Sassoli.

Reacția industriilor

Un plan al UE de impozitare progresivă a combustibilului pentru avioane care efectuează zboruri în spațiul comun european este „contraproductiv în raport cu obiectivul aviației sustenabile”, a avertizat miercuri

Asociația Internațională pentru Transportul Aerian (IATA), conform Agerpres.

„Aviația se angajează să efectueze planuri de decarbonizare, însă nu avem nevoie de măsuri convingătoare sau punitive, cum ar fi impozitele, pentru a ne motiva să ne schimbăm”, a transmis Willie Walsh, directorul general al IATA, care a mai avertizat că noile „taxe vor devia din sectorul aerian bani care ar putea fi folosiţi pentru reducerea emisiilor prin înnoirea flotelor şi adoptarea de tehnologii curate”.

„Interzicerea unei tehnologii nu este o soluţie raţională în acest stadiu”, a reacţionat, la rândul său, Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), subliniind că „toate opţiunile, inclusiv motoarele termice foarte eficiente, hibridele şi vehiculele alimentate cu hidrogen trebuie să joace un rol către neutralitatea climatică”, consideră această asociaţie. Preşedintele ei, Oliver Zipse, care de asemenea conduce compania germană BMW, a cerut în acest context „instituţiilor UE să se concentreze mai degrabă pe inovaţie decât pe impunerea sau interzicerea unei tehnologii anume”.

La rândul său, Peter Gattaz, președintele confederației afacerilor europene, a declarat că, deși direcția generală anunțată de UE este una corectă, diavolul se află în detalii.

„Trebuie să găsim un echilibru între ambiția climatică și provocările economice și tehnologice. Vom fi foarte vigilenți, în ceea ce privește, de exemplu, coerența între diferite măsuri legislative pentru a evita dubla reglementare a industriei europene. De asemenea, este necesar să se asigure o distribuție echitabilă a eforturilor în societate. În ultimii 15 ani, industria europeană și-a redus deja emisiile cu aproape 35%”, a declarat Peter Gattaz, care a mai făcut apel la decidenții politici ai UE pentru ca aceștia să își intensifice eforturile în favoarea unui mediu de afaceri previzibil, care să permită întregii industrii europene să facă investițiile necesare pentru decarbonizare.

Thomas Reynaert, director executiv al A4E (asociația europeană a companiilor aeriene), a precizat că propunerile prezentate de Comisia Europeană vor avea un impact transformator asupra sectorului aviatic

„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu factorii de decizie politică pentru a ne asigura că companiile aeriene își pot îndeplini angajamentele, în același timp asigurându-ne că și autoritățile de reglementare își vor face treaba. În final, trebuie să menținem transportul aerian la prețuri accesibile tuturor cetățenilor”, a spus Reynaert.

Dintr-o perspectivă mai nuanțată, Peter Adrian, președintele DIHK ( Asociaţia Camerelor Germane de Comerţ şi Industrie), a spus că „economia europeană poate atinge aceste obiective numai dacă companiile rămân competitive, atât pe piața internă a UE, cât și în ceea ce privește exporturile. Pachetul legislativ „Fit for 55” oferă multe oportunități. Dar arată, de asemenea, cât de solicitantă este tranziția către neutralitatea climatică”.

„Sistemul reformat de comercializare a cotelor de emisii va crește semnificativ presiunea pentru procesele de producție cu emisii reduse și pentru produsele eficiente din punct de vedere energetic. În unele industrii, totuși, procesele de producție ecologice nu sunt încă disponibile sau sunt departe de a fi profitabile. Prin urmare, prețurile ridicate acolo unde există emisii de CO2 sunt sustenabile numai dacă în același timp se acordă compensații pentru companiile care sunt afectate în mod special”, a mai spus Peter Adrian.

Reprezentanții organizațiilor de mediu

Friends of the Earth International, rețeaua internațională de organizații de mediu din 74 de țări, a transmis că „Pachetul „Fit for 55” al Comisiei Europene include măsuri semnificative de consolidare a legislației privind eficiența energetică pentru a ajuta la combaterea sărăciei energetice”.

În ceea ce privește propunerea de extindere a schemei UE privind comercializarea cotelor de emisii (ETS) pentru clădiri și transporturi, Friends of the Earth a declarat că o astfel de mișcare ar putea împinge mai mulți cetățeni europeni în pragul incapacității de a-și mai plăti facturile de energie electrică, ceea ce ar preiclita viața oamenilor și ar putea alimenta potențiale reacții sociale, mai remarcă Friends of the Earth.

Dintr-o perspectivă mai pesimistă, Jorgo Riss, director Greenpeace European Unit, a transmis că „întregul pachet prezentat de Comisia Europeană se bazează pe o țintă prea mică, care nu rezistă științei și nu va opri distrugerea sistemelor de susținere a vieții planetei.

„Dincolo de efectul publicitar, multe politici nu vor intra în vigoare în următorii zece ani sau chiar mai mult, cum ar fi interzicerea vânzării mașinilor noi pe combustie internă începând din 2035”, a transmis Riss.

William Todts, director executiv al Federației Europene pentru Transport și Mediu, susține că pachetul „Fit for 55” al Comisiei Europene reprezintă un punct de cotitură pentru industria auto și aduce vești bune pentru șoferi.

„Noile norme UE vor democratiza mașinile electrice și vor da un impuls major încărcării, ceea ce înseamnă că mașinile cu emisii zero vor fi în curând accesibile și ușor de încărcat pentru milioane de europeni. Problema este că producătorii de automobile vor trebui să înceapă să vândă acele mașini nepoluante doar din 2030. Planeta noastră nu își poate permite încă nouă ani de discuții și puține acțiuni din partea industriei auto”, a mai transmis William Todts.