Schimbare de strategie la Biblioteca Astra – Nu se mai fac concedieri

În urmă cu câteva săptămâni, faptul că de la Biblioteca Astra vor fi dați afară zece angajați care nu au fost de acord cu diminuarea salariului, a stârnit o serie de controverse în cadrul ședinței de Consiliu Județean unde ar fi trebuit votat proiectul. Acesta a fost scos de pe ordinea de zi, urmând a se găsi soluții.

S-a format o comisie care să găsească cele mai bune variante pentru ca oamenii să nu fie dați afară, chiar și în condițiile reducerii bugetare cu 20%. doar că, până la urmă, directorul bibliotecii a refăcut planul. Adrian Echert, consilier județean, spune exact ce s-a întâmplat în cadrul comisiei și care e strategia.

”Au avut loc 3 întâlniri în care am încercat să identificăm și să sugerăm cele mai bune soluții pentru ca Bibliotecă să poată funcționa cu bugetul de salarii redus cu 20%. În cadrul acestor ședințe am aflat că toate instituțiile subordonate Consiliului judetean au în acest an bugetul diminuat cu 20%.

Un plan de reducere și optimizare a cheltuielilor a fost sugerat și agreat încă de la cea de-a doua întâlnire de lucru a grupului format din reprezentanți ai formațiunilor politice din cadrul Consiliului Județean alături de Directorul Bibliotecii Astra – Silviu Borș, vicepreședintele CJ Vlad Vasiu și Ștefan Opriș director executiv al direcției economice din cadrul CJ.

Mai precis s-a convenit să încercăm și cu ajutorul consiliului de administrație a Bibliotecii Astra să convingem și pe ultimii 7 angajați care nu au fost de acord cu diminuarea zilelor de lucru că este o masura necesara care va ajuta la evitarea reorganizării întregului stat de funcții. De asemenea s-a propus eficientizarea costurilor provenite din sericiile de curățenie și paza prin externalizarea lor.

Aceste minime măsuri ar fi dus la extinderea perioadei în care se poate asigura plata tuturor salariilor din luna septembrie până în luna noiembrie și ar fi fost mai mult timp pentru a primi eventuale rectificări bugetare.

În ziua în care trebuia să ne întâlnim cu consiliul de administrație și cei 7 angajați care încă nu semnaseră acordul de reducere a orelor de muncă, reprezentanții Bibliotecii au transmis printr-o informare scrisă că solicită alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea salariilor pentru schema actuală de personal fără să mai existe alte acțiuni de reducere a cheltuielilor de personal.

Având în vedere că managementul Bibliotecii are toate atributiile și legitimitatea să decidă cum se gestionează resursele de timp, bani și personal, grupul de lucru pentru această speță și-a încheiat activitatea.”, sunt explicațiile consilierului județean Adrian Echert.