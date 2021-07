Tu stii cum se aprinde corect gratarul pe carbuni? Iata aici modalitatea cea mai buna!

Sezonul gratarelor in aer liber este aici, ceea ce inseamna ca a inceput si competitia celor mai gustoase preparate! Vrei sa aflii secretul unei mancari savuroase, gatite pe gratar? Acesta este dat de felul in care aprinzi carbunii si modul in care acestia sunt asezati pe gratar, astfel incat procesul de aprindere sa fie unul imediat iar carne la gratar si legumele sa nu se arda!

Felul in care pregatesti gratarul reprezinta cheia pentru preparate de succes, intregul proces pornind chiar de la asezarea carbunilor pe gratar. Nu este de mirare ca un procent foarte mare de romani nu realizeaza focul pentru gratar in mod corect, ci doar aseaza cateva aschii, le aprind si pe urma toarna sacul de carbuni! Rezultatul este desigur unul nesatisfacator, focul stingandu-se la cateva momente de la aprindere! Asadar, principalul motiv pentru care nu te bucuri de preparate bine gatite si de frumusetea unui foc realizat corect, nu este nici felul gratarului, nici calitatea carbunilor ci faptul ca:

Nu realizezi aprinderea carbunilor in mod corespunzator!

Daca iti doresti sa corectezi acest aspect, trebuie sa stii punctele care necesita schimbare in tehnica de aprindere a focului! In cazul carbunilor vorbim de doua tipuri distincte – cei autoaprinzatori si cei naturali, fiecare aprinzandu-se in mod diferit! Carbunii din prima categorie sunt mult mai rapid de aprins pe cand cei naturali vor avea nevoie de o durata mai mare, insa vor face intreaga experienta una mult mai placuta deoarece nu contin chimicale! Datorita faptului ca majoritatea romanilor folosesc carbunele natural, in cele ce urmeaza vom povesti despre aprinderea acestui tip de carbune si iti vom pune la dispozitie 6 moduri pentru a aprinde focul pentru gratar rapid, facil si corespunzator, si cand se pun carbunii pe gratar – anume:

Procedura ,,dintr-o bucata”!

Se aseaza intregul sac de carbune in gratar si se realizeaza un foc de tabara cu lemne uscate in varful sacului, in urma aprinderii lemnelor sacul de carbune va lua si el foc! Este important sa realizezi procedura in aceasta ordine, altfel, focul din lemne se va inabusi si stinge iar carbunii nu vor lua foc. Din acest motiv, romanii recurg la diferite metode de repornire a focului prin suflare, ventilare, acestia facand greseala de a nu pregati focul corespunzator inainte de aprindere!

Procedura standard de aprindere

Aceasta procedura presupune pornirea focului de gratar cu ajutorul pastilelor, tabletelor sau diferitelor solutii de aprins. Este o procedura des intalnita in randul romanilor, acestea luand foc mai greu decat hartia sau lemnul, necesitand o sursa combustiva mai indelungata. Producatorii romani recomanda si ei folosirea acestei proceduri, dupa cum apare intr-un citat direct de pe un sac de carbuni: ,,Puneti cativa carbuni pe gratar. Puneti apoi 3-4 aprinzatoare peste carbuni. Adaugati restul carbunilor peste aprinzatoare. Aprindeti fiecare aprinzatoare cu un chibrit!”

Prin urmare, carbunii sunt asezati in gratar, cu mici spatii intre ei unde se plaseaza tabletele, pastilele sau solutiile de aprins focul, gratarul fiind gata de folosire in apro. 20 minute daca asezarea carbunilor se face uniform!

DE RETINUT! Recomandam sa nu folositi pastile care au in compozitia lor alcool, petrol sau sa utilizati solutii de aprins pe baza de benzina sau alte substante inflamabile! Cele mai eficiente produse sunt tabletele sub forma de bricheti, realizate pe baza de lemn, acestea nefiind un risc la adresa mediului inconjurator, sanatatii oamenilor sau gustului preparatelor!

Procedura cu cana metalica de aprindere

Iata o modalitate simpla care nu necesita mult efort, singurul lucru de care ai nevoie fiind aprinzatorul sub forma de cana (sau burlan de aprindere) pentru aprinderea carbunilor! Astfel, gratarul va fi pregatit in cateva momente multumita formei si conceptului acestui accesoriu.

Cum se procedeaza? In primul rand, se aseaza carbuni in partea de sus a canii, iar in partea de jos se aprinde o pastila. Dupa ce au fost lasati intre 15-20 minute pentru a se aprinde, carbunii incinsi din cana se plaseaza pe restul carbunilor pentru a declansa aprinderea lor, acest dispozitiv contribuind si la aflarea cantitatii de carbuni necesare pentru pregatirea gratarului! Dupa doar 2 sau 3 utilizari vei sti exact ce cantitate de carbuni necesita gratarul tau, aceasta fiind o metoda foarte simpla pe care si noi o folosim din ce in ce mai des!

Procedura electrica

Cu ajutorul unui aprinzator electric (de tip Looflighter), alimentele vor fi gatite perfect si in cel mai scurt timp! Este probabil cea mai eficienta si rapida procedura de aprindere a carbunilor pentru gratar carbuni profesional, singurul impediment fiind faptul ca vei avea mereu nevoie de o sursa electrica pentru a realiza focul!

Asadar, cum se utilizeaza acest aprinzator electric? Intr-un mod foarte facil si anume se construieste o gramada de carbune direct pe gratar, sub forma de piramida, varful dispozitivului electric fiind pozitionat la baza sau la mijlocul gramezii, dispozitivul fiind pornit electric de la buton in serii de cate 20-30 secunde. Numarul seriilor de aprindere va determina cantitatea de jar produsa, intregul proces fiind unul simplu, fara reziduuri si muna in plus!

Procedura pe gaz

Si gazul reprezinta o metoda eficienta de aprindere a carbunilor! Cum? Simplu, cu ajutorul unei torte cu gaz ce reprezinta un arzator de tip cartus de dimensiuni reduse, care actioneaza asupra carbunilor pana in momentul in care se obtine jar iar carbunii capata un aspect stralucitor!

Torta pe gaz este un obiect minimalist, de dimensiuni mici si usor de transportat, fara a necesita o investitie mare! Chiar daca este un dispozitiv facil, pentru protectia mediului inconjurator, acestea au devenit tot mai rare si mai greu de gasit!

Indiferent de procedura adoptata, trebuie sa ai in cap rezultatul urmarit si anume faptul ca indiciul care iti spune ca sunt carbunii pregatiti pentru gratar este pelicula de cenusa gri obtinuta dupa aprindere si aspectul stralucitor al acestora, completat de un sunet subtil la suprafata lor!

Procedura ,,cum ma descurc doar cu carbuni si o cutie de chibrite?”

Nu poti fi mereu echipat cu tot necesarul pentru aprinderea carbunilor iar in unele momente singurele lucruri de care te poti folosi sunt chibritele si cabunii! Asadar, cum procedezi? Te apuci sa cauti magazine pentru a cumpara pastile de aprins sau improvizezi? Daca iti surade a doua varianta, trebuie sa aflii cum poti face asta corect!

In primul rand vei avea nevoie de foi sau ziare pentru a initia aprinderea focului! Rasuceste bucatile de celuloza pe lung, oferindu-le o forma de inel pe care mai apoi va trebui sa le infasori pe sticla! Dupa ce acestea sunt aranjate sub forma unui turn in centrul gratarului, toarna carbunii de jur imprejur pana cand vei acoperi hartia, sticla fiind eliminata. Rezultatul final va fi sub forma unui vulcan de culoare neagra. Dupa aprindere hartiei, carbunii vor cadea in mijloc, iar atunci cand focul este complet stins, gratarul este gata pentru prepararea alimentelor!

Vorbim aici de una dintre cele mai eficiente metode insa nu se numara in topul procedurilor indicate si sigure – continua sa citesti pentru a afla de ce! Cu toate acestea, atunci cand nu dispui de o alternativa, aceasta procedura poate functiona in cazul aprinderii gratarului!

BONUS: Asa NU!

Ati observant pana acum 6 proceduri sigure si eficiente pentru pregatirea corespunzatoare a carbunilor pe gratar, mai exact felul in care acestia trebuie aprinsi si momentul propice cand trebuie asezati pe gratar! Cu toate acestea, pentru a evita posibilele pericole, vrem sa iti punem la dispozitie si cateva situatii de asa NU! Probabil cel mai importat aspect demn de mentionat este evitarea folositii alcoolului, benzinei, spirtului, petrolului sau a altor substante inflamabile pentru a porni focul! Pe laga faptul ca reprezinta un factor daunator mediului inconjurator, un lichid inflamabil poate reprezenta un risc chiar si pentru viata ta si a celor din jur. Nici gustul preparatelor nu scapa de consecinte, acesta fiind afectat si preparatul putand reprezenta un factor daunator si pentru sistemul digestiv!

Pe langa aspectul prezentat anterior, nu recomandam nici folosirea hartiei pentru aprindere daca exista si alternative, principalul motiv fiind dat de faptul ca aceasta contine si alti aliati chimici si compusi, pe langa celuloza, care pot afecta calitatea carnii sau a legumelor de pe gratar. In plus, daca hartia este imprastiata din cauza vantului, aceasta poate declansa un incendiu de necontrolat!

Bineinteles, procedurile de aprindere prezentate mai sus nu sunt valabile in spatii acoperite, cum ar fi terasele cu copertina, foisor, balcon sau alte spatii inchise, ci doar in aer liber, la iarba verde, in zonele amenajate pentru picnic sau gratare.

Daca stii CUM, este necesar sa stii si CU CE!

Pentru a te putea folosi de procedurile prezentate mai sus si pentru ca gratarul pregatit in aer liber sa fie o reusita din toate punctele de vedere, este necesar sa folosesti carbunele corespunzator. In continuare, iti punem la dispozitie caracteristicile pe care trebuie sa le aiba cel mai potrivit tip de carbune pentru gratar:

Sa fie pe baza de lemn, sa nu contina doar petrol sau alte surse din zacamant. Daca pe ambalajul produsului este indicat doar ,,carbune” fara a fi mentionat tipul lemnului, cel mai posibil materialul primar nu a fost fabricat doar din trunchiul copacului, dar si din ramuri, resturi vegetale sau alti compusi chimici! Asadar, consulta cu atentie ambalajul pentru a fi sigur ce fel de carbuni pui pe gratar!

Sa nu aiba la baza lemn coniferic. Din cauza faptului ca un astfel de lemn contine o cantitate mare de rasina, preparatele ar putea avea un gust amar si neplacut! Pentru a prepara alimente aromate, va recomandam carbunele pe baza de lemn de mesteacan sau frasin!

Este necesar sa aiba o calibrare perfecta! Asta inseamna ca trebuie sa fie sub forma unor bucati medii, asemanatoare pumnului unui adult! Daca forma carbunilor este in schimb foarte mare sau foarte mica, acestia se vor dovedi a fi inutili in ardere si mentinerea acesteia. Asadar, achizitionati intotdeauna un sac cu carbuni de dimensiune medie, ideal pentru gratar!

Ambalajul carbunilor trebuie sa fie intact! In cazul in care carbunele a stat intr-un ambalaj deteriorat, acesta va absorbi umezeala, rezultand in ineficienta la aprindere sau ardere! Acorda atentie acestui aspect pentru a nu avea surprize neplacute, la fel cum poti avea la un semineu sau un horn brasov!

Prin urmare, vei gati preparate gustoare iar intreaga experienta va fi una de succes daca detii carbunele corespunzator si daca cunosti modalitatea corecta de aprindere! Astfel, nici vremea de afara, niciun altfel de factor nu va putea influenta calitatea rezultatului final!

Un aspect ce nu trebuie omis este faptul ca trebuie sa fii constient de gama larga de tipuri de carbune existente pe piata, de la preturi foarte reduse in cazul sacilor de 2-3 kg si pana la carbuni premium, de inalta calitate, ambalati in saci de 9-15 kg, asemeni celor de la Big Green Egg care poti fi folositi de aprox. 9 ori pentru a gati pe un gratar ceramic Large, de exemplu!

In cazul in care ai achizitionat un gratar premium de calitate, cu capac, care va urma sa fie utilizat des, atunci recomandarea noastra este de a cumpara si carbuni de o calitate asemanatoare, pentru a profita la maxim de experienta gatitului sub cerul liber! Motivul? Este acela ca vei economisi bani la fiecare folosire a gratarului, cele cu capac permitand conservarea carbunelui pentru utilizari multiple. Mai mult, experti in domeniul culinar afirma ca 30% din aroma preparatului este oferita de carbunele folosit!

Asadar, recomandarea noastra este de a lua mereu cele mai bune si sigure decizii: un gratar profesional, carbune premium si pregatirea in cel mai mic detaliu a alimentelor contribuie in mod considerabil la experienta unui gratar realizat corect, asa cum recomanda cei de la semineuri pefoc! Toti cei dragi iti vor multumi pentru preparate gatite ca la carte!