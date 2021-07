Părinți salvatori, au nevoie de ajutor – Micuța Antonia suferă de epilepsie

Antonia, fetița unui medic rezident și a unui pompier din Sibiu, are nevoie de ajutor. Copila, în vârstă de un an și patru luni, este suspectă de epilepsie. De când avea doar cinci luni, micuța a ajuns în atenția medicilor din Sibiu și din alte orașe din țară, care însă nu au putut pune un diagnostic exact. Părinții Antoniei își spun speranța în medicii din SUA și Franța, iar acum au nevoie de bani pentru a putea acoperi costurile ce vor urma.

Micuța Antonia este suspectă de epilepsie. Părinții ei și-au pus un semn de întrebare încă de când fetița avea cinci luni, atunci când au sesizat că îi zvâcnește mânuța în diferite momente ale zilei.

„Fetița noastră s-a născut normal, neavând probleme. La cinci luni, în timp ce mânca, am observat că îi zvâcnește mânuța dreaptă. Făcea des treaba aceasta, doar în timp ce mânca. Am fost cu ea la Spitalul de Neurologie, am stat internați trei zile, timp în care i s-au făcut investigații. Doctorii ne-au spus că ar fi vorba despre o suspiciune de spasm infantil. După vreo săptămână, am primit și analizele care au ieșit bune. Am plecat acasă cu recomandarea să-i dăm niște aminoacizi să îi hrănim creierașul. Până la vârsta de 8 luni a fost bine, însă atunci am avut toți trei COVID-19. Coincidență sau nu, a început să aibă niște crize mai urâte și am fost de urgență la spital. Diagnosticul presupus a fost din nou același. Am primit tratament și nu a mers de la început. Era în regulă două săptămâni, apoi avea din nou crize. Așa că am plecat la București și Cluj să cerem părerile altor specialiști. Nu ne-au spus nimic concret. Asta e marea durere, nimeni nu știe nimic concret”, spune Roxana Viziteu, mama Antoniei.

Analize în SUA și, mai apoi, investigații în Franța. E nevoie de bani

Părinții Antoniei speră că vor afla cu exactitate ce are micuța lor în urma unor investigații pe care le vor face în străinătate. Marți urmează să plece la Cluj, acolo unde se vor recolta probele de sânge care vor fi trimise la un laborator în Statele Unite ale Americii. Costul acestor investigații este 2.500 de dolari, bani pe care părinții fetiței nu îi au.

„Am tot sperat ca în țară să se deconteze o parte din bani, dar nu se poate încă și nu mai vrem să așteptăm. Fără analiza aceasta nu vom ști ce îi provoacă Antoniei crizele epileptice. Sângele se va recolta la Cluj, iar de acolo probele se vor trimite la analize la laboratorul Invitae din SUA. Este vorba despre WES (Whole Exome Seqencinq). Vom mai avea mai apoi nevoie de bănuți pentru când vom pleca în Franța. Acolo, din ce am înțeles, ne vor pune să luăm toate analizele făcute deja în țară de la capăt”, mai spune mama Antoniei.

Părinții micuței Antonia sunt salvatori în viața de zi cu zi. Mama ei a fost paramedic la SMURD, în prezent fiind medic rezident pe Medicină de Familie, iar tatăl este pompier. În natura celor doi sibieni există dorința de a ajuta și de a salva oamenii. Acum însă au nevoie ca oamenii din jurul lor să contribuie pentru a o face bine pe micuța Antonia.

Conturile în care puteți dona orice sumă:

RO49 BREL 0005 5014 6269 0100

RO41BTRLRONCRT0V80227202

Conturile sunt deschise pe numele Roxana Viziteu.