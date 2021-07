Promenada Sibiu, gazda celui mai mare festival de modă din Europa de Est

Promenada Sibiu este partener oficial al Feeric Fashion Week, cel mai mare festival de modă din Europa de Est şi printre cele mai creative evenimente de acest tip din lume. În perioada 23 -24 iulie, Promenada Sibiu va fi sinonim cu hub-ul creativ al momentului, găzduind prezentări de modă spectaculoase ale unor designeri români cunoscuți. Parteneriatul de anul acesta reprezintă un pas firesc de unire a forțelor creative, Promenada Sibiu fiind destinația care dă tonul în modă în întreaga regiune, prin brandurile exclusive pe care le găzduiește și experiența completă de shopping oferită clienților.

„Feeric Fashion Week înseamnă mai mult decât spectacole de modă. Înseamnă vibrația comună a unor oameni pasionați și talentați, referindu-mă atât la artiștii participanți, cât și la parteneri și echipa de producție, care, împreună, reușesc să creeze cel mai important proiect de modă din Europa de Est. Colaborarea din acest an cu Promenada Sibiu și CineGold se întâmplă natural, firesc, misiunea comună de a oferi sibienilor experiențe deosebite în domeniul modei, și chiar emoție, fiind numitorul comun. De la propunerea artistică a unui designer până la transformarea acesteia într-un show spectaculos pentru public este un pas uriaș ce implică, înainte de orice, viziune, dedicare și resurse. Unindu-ne forțele începând cu aceasta ediție Feeric Fashion Week, Promenada Sibiu și CineGold vă vor invita să accesați o nouă dimensiune a universului modei printr-o abordare inedită, versatilă și care vă implică direct. Join us to #FeelFeeric!”, a declarat Mitichi Preda, Președinte Feeric Fashion Week.

Apreciat pentru prezentările sale inedite, fashion show-uri ce au avut loc după lăsarea nopții, în locații neconvenționale precum skatepark, aeroport, piață publică sau chiar în buncăr, FEERIC se mută acum în mall și transformă spațiile publice în catwalk. Un adevărat loc de întâlnire al iubitorilor de frumos, Feeric Fashion Week va aduce laolaltă, la Sibiu, designeri, creativi, vedete și jurnaliști din toate colțurile lumii.

Astfel, în ziua de 23 iulie, la ora 13.00, Promenada Sibiu va deveni podium pentru prezentarea celei mai noi colecții a designer-ului roman Bianca Popp – „Diva Interioară”. Brandul Biancăi reușește să ilustreze expresia unei ere postindustriale, iar creațiile artistei vorbesc despre remodelarea și reinterpretarea trecutului, fără a-l nega. Spiritul ludic își face prezența în toate articolele vestimentare, seducția își pune amprenta discret, iar matematica, geometria și spațialitatea stau la baza oricărui design. Cea mai recentă colecție semnată de Bianca Popp poate fi admirată la Promenada Sibiu, într-un spațiu la fel de atipic precum stilul ei, în parcarea de la etajul 2.

Mai mult, pe 24 iulie, una dintre sălile Cinegold va găzdui, în mod atipic, lansarea în Romania a unui nou brand de lenjerie, Sethei. Cu această ocazie va avea loc cel de-al doilea show de modă din cadrul Feeric Fashion Week la Promenada Sibiu.

De asemenea, pe toată durata festivalului, în perioada 20 – 25 iulie, Cinegold va dedica o sală care va deveni backstage-ul oficial al festivalului. Astfel, întreaga atmosferă de festival de modă va fi omniprezentă în întreg centrul comercial.

Toți cei pasionați de modă, de trenduri și de creativitate sunt așteptați la Promenada Sibiu pentru a descoperi magia Feeric Fashion Week!

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare: a fost implementată obligativitatea purtării măștii de protecție de către clienți și angajați și controlul temperaturii la intrarea în centrul comercial, iar distanțarea socială de minimum 2 metri este asigurată prin instalarea benzilor de distanțare socială, pentru un shopping responsabil și în siguranță.

De asemenea, centrul garantează distanțarea prin asigurarea în medie a unui perimetru de 20 mp pentru o singură persoană, la nivel de centru comercial, mai ales pentru a evita crearea de aglomerări în zonele de trafic intens cum ar fi: lifturi, scări rulante, zonă food-court, cozi la bancomate, intrări în mall. Totodată, aerul din centrul comercial este filtrat o dată la trei ore, asigurând astfel o purificare intensivă a spațiilor.

Promenada Sibiu: certificat internațional pentru măsurile de prevenție Covid-19

După o serie de verificări de conformitate și îmbunătățiri, Promenada Sibiu a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță. Experții Safe Asset Group (SAG), companie suedeză independentă care acreditează siguranța centrelor comerciale din toată lumea, au certificat centrul comercial ca fiind conform normelor de prevenție.