“Ziua Gospodarului”, sărbătorită la Apă Canal – 127 de ani de distribuție centralizată a apei

De ani buni, companiile care asigură serviciile publice de alimentare cu apă și pe cele de canalizare, serbează, pe 20 iulie, “Ziua Gospodarului”.

Nimic nu e întâmplător, iar calendarul creștin ne arată semnificația profundă a zilei, întrucât pe 20 iulie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, cel aducător de ploi.

Cu prilejul acestei zile, Apă Canal Sibiu, care împlinește 127 de ani de distribuție centralizată a apei, a decis să arate lucrurile mai puțin cunoscute despre activitatea sa, lucruri care deși nu sunt pomenite în factura de apă, au o importanță mare pentru viața comunității.

Deseori atunci când vorbim despre activitatea companiilor care asigură serviciile de apă și canalizare, ne uităm la investiții.

Sibiul are cu ce se mândri, fiind printre primele oraşe din România care a dispus de un sistem centralizat de furnizare apă potabilă, precum si un sistem de canalizare conectat la o staţie de epurare. Stația de tartare a apelor reziduale orășenești a continuat să se dezvolte în ritmul de creştere al oraşului, modernizandu-se si crescându-și capacitatea de tratare. Preluarea apelor de ploaie însă ne mai dă, in special vara, bătăi de cap si chiar dacă nu numai Sibiului (fiind o prblema nationala, ba chiar mondiala odată cu schimbările climatice din ultima perioadă) este totuși un subiect pe care cei de la Apă Canal Sibiu, împreună cu Primăria Municipiului Sibiu, o iau in serios și caută soluții pentru rezolvarea acesteia, soluții care presupun bani foarte multi si care, din păcate, nu fac parte dintre lucrările finanțabile prin Fonduri Europene.

Veștile bune pentru sibieni au continuat, astfel că în 2005 a fost aprobat Proiectul pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizăre din municipiul Sibiu, finanţat din fonduri Ispa. Acest proiect a îmbunătățit viața a 200.000 de oameni.

Valoarea investiţiei (37.588.000 Euro) a asigurat calitatea apei tratate, acoperirea în totalitate a cerinţelor alimentării cu apă şi epurarea corespunzătoare a apei uzate.

Ulterior, Apă Canal Sibiu a devenit al 2 –lea operator din România cu servicii inter-judeţene și a continuat lucrările de extindere si reabilitare a infrastructurii prin POS Mediu (proiect de aproximativ 100 de milioane de Euro) în toate localităţile deservite.

Încrezătoare în capacitatea sa de a gestiona fonduri şi proiecte de anvergură, Apă Canal Sibiu SA va accesa noi fonduri europene pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare, în cadrul POIM cu o valoare estimată la aproape 200 milioane de Euro, la care se adaugă TVA.

Deși deloc puține, investițiile pentru apă potabilă și canalizare în județul Sibiu și municipiul Făgăraș, nu sunt singurele care ocupă agenda companiei.

Apă în şcoli şi un parc nou pentru copiii sibieni

În 2013, Apă Canal Sibiu a amenajat pe un teren de 2000 de mp (localizat pe strada Dimitrie Cantemir) un parc cu leagăne, tobogane, carusele și un complex de joacă, din lemn.

2019 a fost anul când elevii din cinci instituții de învățământ din municipiul Sibiu au găsit pe holuri dozatoare de apă potabilă, racordate la rețeaua publică de distribuție Apă Canal Sibiu.

Dozatoarele montate și donate de Apă Canal Sibiu au fost amplasate la Colegiul ”Gheorghe Lazăr”, Colegiul ”Octavian Goga”, Liceul ”Onisifor Ghibu”, Școala ”Regina Maria” și Școala Gimnazială 18.

Aparatele din inox alimentar, prevăzute cu sisteme de filtrare și răcire, asigură apa pentru 6.300 de elevi, contribuind astfel și la reducerea cantității de plastic.

Inimi sănătoase şi o misiune operatorie internaţională

Sprijinul companiei a făcut posibilă una dintre intervențiile chirurgicale realizate în cadrul programului „Inimi sănătoase pentru copii!”, derulat de Fundația Polisano.

În cadrul acestui program, sunt operați copii și adolescenți ce suferă de o malformație cardiacă, din cauza căreia viața le este pusă în pericol. Misiunea operatorie internațională s-a desfășurat cu o echipă medicală din Bristol (Anglia), iar donația a fost numită de către directorul general al Apă Canal Sibiu SA, inginerul Vasile Maier, “un gest de normalitate pe care societatea noastră îl face în sprijinul celor ce luptă pentru viață”.

Implicarea companiei în viața comunității este subliniată și de donațiile făcute celor mai puțin favorizați de soartă, precum donația către cei 57 de copii din Centrul de Plasament de la Orlat.

Dorința de a sprijini dezvoltarea armonioasă a orașului și a asigura bunăstarea locuitorilor este vizibilă permanent, dovedita și prin amplasarea cișmelelor vieneze in parcul Astra și pe aleea de acces a Grădinii Zoologice, donate orașului Sibiu, în 2019, de Apă Canal Sibiu.

Solidaritatea față de problemele comunității stă și la baza unor lucrări de racordare la infrastructura de apă și canalizare a unor noi facilități de tratament ale Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean Sibiu, ce va permite preluarea unui număr sporit de pacienți, atunci când situația o va impune. Dorința de a ajuta determină societatea să răspundă favorabil solicitărilor comunității, chiar dacă cerințele legale nu obligă la acest lucru.

Proiectele Apă Canal Sibiu ce vizează sprijinul comunității continuă, compania având în plan sponsorizarea taberelor pentru copiii cu probleme oncologice și de asemenea, continuarea amplasării cismelelor de apă în unitățile de învățământ.

Toate aceste proiecte nu ar fi posibile fără sprijinul consumatorilor responsabili, partenerilor strategici și acționarilor companiei, cel mai important fiind Primăria Municipiului Sibiu, care sustine prin investitii masive modernizarea infrastructurii apă – canal de pe raza Municipiului, infrastructură care deservește dealtfel și localitățile limitrofe.

”Nu este un lucru deloc ușor să asiguri apă suficientă, de calitate, 24 de ore din 24, în întreaga arie de operare ce se întinde pe teritoriul a două județe. Angajații noștri sunt prezenți la datorie fie că este caniculă sau ger, unii muncind în condiții de efort fizic intens, departe de familii, inclusiv în weekend sau de sărbători. Lor doresc să le aduc cuvinte de mulțumire în această zi de sărbătoare, iar tuturor clienților și colaboratorilor companiei le spun că vor avea în Apă Canal Sibiu un furnizor și partener de nădejde”, a mai declarat directorul general al societății, ing. Vasile Maier.