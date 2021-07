Cel mai eficient termosemineu pe lemne CLAM? Modelul Calorvision Idro cu kit hidraulic!

Sursa de caldura prezenta in caminul tau are o multime de beneficii, de la asigurarea confortului termic, si pana amplificarea aspectului estetic al locuintei tale! Cu toate acestea, un dispozitiv termic poate reprezenta un risc imens la adresa sanatatii familiei tale si integritatii caminului, atunci cand acesta nu este ales cu atentie sau montat corespunzator! Prin urmare, acest articol iti va pune la dispozitie un termosemineu de o siguranta maxima, cu o eficienta crescuta dovedita si un aspect minimalist, si anume termosemineul CalorVision Idro, produs de renumitul brand italian, faimos pe piata termicelor, CLAM ENERGY SYSTEM!

De ce este acesta cel mai bun termosemineu pe lemne si cel mai sigur de pe piata? Pe parcursul articolului vei afla mai multe cu privire la acest echipament ce dovedeste o putere termodinamica de 16 kw, avand un randament termic de 82%, lucru ce il repartizeaza in clasa energetica A+. Vorbim de un dispozitiv unic pe piata termicelor, care va asigura confortul casei tale cu o siguranta maxima, rezultat al presiunii de exercitiu care este 0!

Please enable JavaScript





Intreaga idee care sta la baza acestui termosemineu pe lemne a fost dezvoltarea unei componentistici hidraulice de serie, prezenta la bordul echipamentului. In procesul de instalare al termosemineului CalorVision Idro, de la producatorul italian CLAM, este inclus un vas de expansiune deschis, proiectat din otel inoxidabil aflat la interior, unde se regaseste un plutitor de alama. Sistemul de incalzire este gestionat cu mare atentie in intregime de kit-ul hidraulic inchis in structura acestui termosemineu inovativ! Pe langa asta, odata cu achizitionarea termosemineului CalorVision Idro, vei beneficia si de controllerul de serie prezent in componenta sa, mai exact placa electronica ce este conectata la un senzor de temperatura!

CE FACE CA TERMOSEMINEUL CALORVISION IDRO SA EXCELEZE IN TERMENI DE SIGURANTA PE PIATA EUROPEANA?

Un prim element care contribuie la o utilizare cat mai sigura este dat de prezenta unei mante speciale, camera exterioara prezentand captuseala cu fibra ceramica de calitate superioara, temperatura aflata la interiorul focarului fiind astfel conservata pentru mai mult timp! Intregul proces rezulta intr-un randament termic ridicat si, automat, o eficienta calorica mai mare, producatorul italian, CLAM, situand in topul prioritatilor asigurarea unui confort termic maxim clientului!

Odata cu alegerea unui astfel de echipament performant, vei beneficia si de doua pompe, una din ele fiind de circulatie primara, mai exact, contribuie la extragerea apei din semineul si trecerea ei prin schimbatorul placii, apa revenind in final in termosemineu. A doua pompa, cea de circulatie secundara, are in vedere instalatia casei si poate functiona fara impedimente pe sistemul circuitului vasului inchis, schimbul termic fiind realizat in placi. Acest mod de functionare nu va permite niciodata ca apa din termosemineu bistrita sa intre in contact cu apa din calorifere!







Pe langa beneficiile acestui termosemineu inovativ, oferite mai sus, CalorVision Idro prezinta o alta particularitate importanta a focarului, si anume, acesta ramane intotdeauna la presiune 0, chiar si atunci cand este supraalimentat! Astfel, acest dispozitiv termic beneficiaza de o siguranta la cel ma inalt nivel in timpul utilizarii!

Atat partea dreapta, cat si partea stanga a termosemineului sunt prevazute cu conexiuni hidraulice, montajul acestui sistem devenind astfel foarte flexibil si eficient! CalorVision Idro devine astfel ideal in orice incapere, prezentand o versatilitate si adaptabilitate excelente la orice tip de configuratie!

O inovatie exclusiva pe piata europeana, si anume prezenta unui anod de magneziu cu rol de absorbtie a curentilor prezenti pe instalatie, ruginii sau a fenomenelor de coroziune, determina noul termosemineu CalorVision Idro sa beneficieze de o instalatie si componentistica mult mai curata, mai durabila in timp si cu o performanta ridicata!







CONTROL INTUITIV

Sistemul CalorVision Idro este de asemenea prevazut cu un controller, ce are rolul de a stabili temperatura de pornire a pompelor de circulatie, a pompei primare si secundare, conform nevoilor si preferintelor utilizatorului (ca la aprindere carbuni gratar – in functie de ce pui pe foc)!

Un alt element important si anume placa electronica din componenta acestui termosemineu, are menirea de a gestiona cele doua pompe de circulatie, fiind capabila in acelasi timp si sa gestioneze o evantuala centrala pe gaz existenta pe instalatie! Asadar, prioritar va fi termosemineul, atunci cand lemnele din camera de combustie se vor arde, placa electronica trimitand un semnal catre centrala pe gaz astfel ca aceasta sa intervina in eventualitatea in care termostatul din camera are nevoie de o cantitate mai mare de caldura!

Pentru a asigura si mai mult o combustie cat mai eficienta si cat mai curata, intreaga camera de combustie prezinta o captuseala cu material refractar Ecocare, emisiile de reziduri fiind vizibil reduse, fapt ce semnifica si o siguranta pentru mediul inconjurator! Nici estetica nu este de neglijat, semineul oferind o perspectiva deosebita asupra focului!

Capacitatea acestui termosemineu de a actiona asemeni unui semineu clasic pe lemne, totodata fiind o centrala rezistenta cu posibilitate de racordare la incalzirea intregii case prin calorifere sau pardosea (cu sau fara aportul unui boiler sau al unui puffer), si, in paralel, cu o central clasica pe gaz sau panouri fotovolatice, ii determina performanta ridicata, dovedita in asigurarea unui confort termic al intregii locuinte!

CE SE REGASESTE IN KIT-UL HIDRAULIC?

In kit-ul hidraulic al termosemineului CLAM CalorVision Idro veti regasi urmatoarele componente de serie:

1 schimbator de caldura in placi;

2 pompe de recirculare;

un panou electronic de comanda;

1 vas de expansiune cu plutitor metalic;

furtune flexibile de legatura.

Acestea sunt componente care mai pot fi completate si de alte elemente optionale/suplimentare pentru a asigura instalarea corespunzatoare a unui sistem termic complet, cu o performanta ridicata si un principiu de functionare sigur si inovativ!

Asadar, termosemineul CalorVision Idro, 16kw, de la renumitul producator italian CLAM, se situeaza in topul celor mai sigure termoseminee prezente pe piata termicelor, cu performante dovedite la nivel european, sistemul fiind gandit si testat in cel mai mic detaliu pentru a asigura o functionare fara riscuri, sigura si eficienta in locuinta in care este instalat! Datorita performantei si sigurantei in utilizare, costul unui astfel de termosemineu poate fi mai ridicat, comparativ cu alte dispozitive de pe piata, dar, in acest mod vei reduce riscul unui incident neplacut aproape la 0 si de asemenea vei scapa de improvizatiile unor instalatori fara profesionalism sau experienta in munca!

ALTE TIPURI DE ECHIPAMENTE PE PELETI CU KIT HIDRAULIC PREMONTAT

In plus, daca iti doresti o putere mai ridicata intr-un echipament complet echipat inca din momentul fabricatiei, ce include un kit hidraulic, tot renumitul producator italian CLAM, ne pune la dispozitie modelele Energy 75 si Energy 85: cu o performanta mai ridicata, o dotare mai completa si un raport calitate-pret foarte atractiv! O diferenta importanta, comparativ cu sistemul CalorVision precizat anterior in articol, este data de faptul ca modelele ENERGY reprezinta termoseminee tip centrala cu circuit inchis, cu serpentine si vas de expansiune inchis, perfecte pentru montarea unui sistem de incalzire cu calorifere, ventiloconvectoare, instalatii de incalzire in pardoseala, boilere, puffere de acumulare, echipate cu kit hidraulic incorporat pentru racordarea in instalatie, mai exact, kit-ul complet pentru o utilizare car mai eficienta si facila a unui termosemineu performant!

Fiind fabricat din otel si tabla de o grosime mare, modelul ENERGY contine in dotare un grilaj din fonta, pe partea inferioara a focarului, cu rol de asigurare a durabilitatii in timp. Peretii camerei de ardere, realizati din otel refractar, determina un randament crescut si redau un aspect estetic deosebit focarului! Sistemul beneficiaza de asemenea de controller electronic, care permite vizualizarea valorilor de presiune si de temperatura a apei/ a agentului termic al termosemineului, si, dupa caz, a unui puffer de acumulare, precum si setarea si gestionarea in mod automat a pachetelor optionale!

Cu ajutorul unui servo-motor care are rolul de a regla intrarea aerului necesar combustiei, aceasta se realizeaza in 2 feluri:

– manual, conform cerintelor utilizatorului (ca la un semineu electric rustic);

– automat, in concordanta cu temperatura apei/agentului termic din centrala, pentru optimizarea consumului de combustibil lemnos si a emisiilor de fum prezente in atmosfera.

SEMINEELE STANDARD POT BENEFICIA ACUM DE PACHET HIDRAULIC MONTAT!

Cel mai adesea, atunci cand esti in cautarea un termosemineu, vei observa ca ai posibilitatea de a achizitiona doar cazanul (focarul), fara accesoriile necesare, acestea fiind vandute separat, conform necesarului termic al caminului! Nu sunt foarte dese cazurile in care poti gasi solutii complete, asemeni celor prezentate mai sus, astfel ca instalatia completa cu elementele corespunzatoare ca semineul sa functioneze in mod optim, trebuie realizata de un instalator profesionist si cu experienta in domeniu! Totusi, daca ai achizitionat deja un termosemineu clasic pe lemne, noi venim in ajutorul tau cu o serie de kituri complete de piese instalare termosemineu! Acest pachet poate imbunatati modul de functionare al termosemineului, dar, contribuie si la asigurarea unui randament maxim, atunci cand e atasat dispozitivului! In acest mod, te vei bucura de siguranta oferita de un termosemineu si de un dispozitiv perfect functionabil!

Kitul de pompare cu schimbator este mai exact un set de pompe, altfel spus, un nod de caldura complex, care include toate dispozitivele utile in schimbul de apa cald efectuat de un semineu, fiind asamblat profesional! Acesta are principiul de functionare al unui sistem inchis, fiind conectat la instalatia de incalzire centrala in sistem inchis, fiecare kit incluzand toate componentele necesare in instalarea corespunzatoare a unui termosemineu, mai exact, schimbator de caldura in placi, aerisitoare, clapeta de sens, filtru dar si robineti gata asamblati!

Prin urmare, daca informatiile noastre au facut clar pentru tine faptul ca cel mai evident mod de a beneficia de un dispozitiv termic tip centrala pe lemne de o siguranta maxima este achizitonarea unui sistem complet echipat si automatizat, mai exact pachetele de termosemineu care reprezinta metoda ideala de incalzire in intregime a unei locuinte, si daca esti curios sa descoperi mai multe detalii tehnice sau sa primesti consultanta pe partea de dispozitive termice complete (semineu vapori apa), cei de la Pefoc.ro la dispozitia ta.