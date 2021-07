Cioabă după amenda 5000 de lei de la Festivalul Romilor – ”E o răzbunare. Fac plângere penală pentru abuz”

International Romani Union al cărui coordonator este Dorin Cioabă, a fost amendată zilele trecute de jandarmii sibieni în urma unui concert organizat în Piața Mare, în cadrul Festivalului Romilor. Dorin Cioabă spune că va contesta amenda de 5.000 de lei pentru că a fost dată ”din răzbunare” și în plus, va face și o plângere penală pe numele jandarmului care a aplicat-o.

VEZI AICI MOTIVELE PENTRU CARE JANDARMERIA A APLICAT AMENDA

Explicația Jandarmeriei Sibiu pentru amenda de 5.000 de lei a fost că nu s-au respectat normele impuse pentru organizarea evenimentelor publice, din cauza pandemiei. ”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că spațiul destinat evenimentului nu era împrejmuit corespunzător (gardul împrejmuitor nu era continuu, în unele zone lipsea în totalitate), nu se realiza controlul persoanelor cu drept de participare la eveniment, nu exista personal de pază desemnat de către organizator și persoanele participante la eveniment nu purtau măști de protecție”, au transmis reprezentanții jandarmeriei Sibiu.

”Este o răzbunare”

Dorin Cioabă spune că va contesta amenda, mai ales că s-au respectat toate normele impuse prin avizul primit din partea Primăriei Sibiu. În plus, spune el, este o răzbunare a Jandarmeriei Sibiu. ”Este vorba despre o răzbunare, pentru că anul trecut am primit o amendă pentru aceleași situații. Am contestat-o și am câștigat, și de asta s-au întors anul ăsta și ne-au amendat din nou. Inclusiv Primăria a spus că am respectat perimetrul și am îngrădit ce am primit în aviz. Jandarmeria s-a legat de oamenii care veneau și se opreau sau treceau prin Piața Mare. Eu răspund de ce se întâmplă în interiorul perimetrului, nu de cei care trec pe lângă sau se opresc…”, spune Dorin Cioabă.

Acesta întărește ideea răzbunării și prin faptul că, spune el, jandarmul care aplicat amenda i-a dat o replică ce l-a pus pe gânduri. ”A venit și a zis că anul trecut am câștigat, așa că anul ăsta îmi dă una mai mare pe care nu o mai câștig în instanță. A venit cu ea practic făcută. Păi cum se poate așa ceva: Pe numele lui o să fac plângere penală pentru abuz”, mai spune Dorin Cioabă.