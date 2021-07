Turneul VAMA NECONVENŢIONAL ajunge şi la Sibiu – Concertul are loc la Muzeul în Aer Liber

În Pandemie am descoperit o nouă Românie. În Pandemie am urcat din nou pe munți, am făcut ture lungi de bicicletă, ne-am cazat în gospodării și pensiuni, am ieșit cu barca pe mare, am bătut mii de kilometri în toate vacanțele și weekend-urile în care am putut să fugim din București.

„Așa ne-am gândit să facem un turneu național în locații urbane NECONVENȚIONALE, unde vom crea COMUNITĂȚI de o zi. Vrem să activăm comunitățile locale din diverse domenii în fiecare oraș și să-i aducem lângă noi ca să oferim publicului o experiență dincolo de muzică.

Ne propunem mai mult decât un turneu VAMA ne propunem o experiență care să lege oamenii nu doar prin muzică, ci prin diversitatea activităților de până la concert.”, spun organizatorii turneului VAMA NECONVENŢIONAL.

Tudor Chirilă : “În ultima vreme oamenii vor să trăiască din plin și să amestece experiențele. Și e normal după atâtea restricții, să vrei să trăiești totul. Să vrei să fii în toate locurile și să experimentezi mai multe stări la un loc. Și noi simțim nevoia asta. Și atunci ne-am zis să încercăm mai mult decât un turneu cu zece concerte, să oferim oamenilor muzica noastră în spații frumoase unde se pot crea comunități de o zi. Spații în care oamenii să se întâlnească, să se răcorească, să vorbească, să cumpere o carte, să bea o cafea bună sau să se tolănească la umbră și să nu facă nimic până la concert. Ne e dor să cântâm, dar mai mult decât asta sau poate la fel de mult ne e dor să vedem oamenii împreună bucurându- se de o zi cu diverse activități și să fim alături de ei. Așa că muzica noastră a devenit un pretext pentru VAMA NECONVENȚIONAL.”

Turneul VAMA NECONVENŢIONAL de va opri în 10 locaţii printre care şi la Sibiu, la Muzeul ASTRA. Concertul va avea loc pe data de 21 august, la ora 16.00

În total vor fi puse în vânzare 2000 de bilete pe fiecare din cele 10 locaţii ale turneului. Conform normelor în vigoare date de autoritățile române, evenimentul este disponibil atât pentru fanii vaccinați cât şi pentru cei care pot prezenta un buletin de testare rapida efectuat în ziua evenimentului sau un test PCR cu rezultat negativ în ultimele 72 de ore. Aceștia trebuie să vină cu certificatele de vaccinare/ testare printate. Eventualele modificări legislative vor fi comunicate ulterior de către organizatori. Conform ORDINULUI nr. 3.245/1.805/2020 completat la la 20.05.2021, minorii sunt exceptati de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel. Trebuie doar sa fie posesori ai unui bilet valabil şi pot intra la concert.

Vama este formată din Tudor Chirila – voce, Eugen Caminschi – Chitară, Gelu Ionescu – claviaturi, Lucian Clopo – tobe, Dan Lucian – bas

Vama este una din trupele care s-a reinventat constant în timpul pandemiei și a produs conținut de top prin canalele de social media: Absolvirus – petrecerea online pentru absolvenții de liceu și facultate care nu au beneficiat de un banchet în 2020, VAMAFEST – primul festival digital al unei trupe din România, un maraton de muzică și educație care s-a întins pe două zile, și Vama deschide Vama – un dublu concert la apus și răsărit care s-a remarcat prin calitatea producției și direcția cinematografică, unic în peisajul muzical de streaming, cu 3200 de bilete vândute online.