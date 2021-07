Accident grav la Râul Sadului – Doi răniți din cauza unui tânăr fără permis la volan

Accidentul a avut loc duminică seară, iar în el au fost implicate autoturisme. Evenimentul rutier s-a petrecut pe DJ 105G, în zona localităților Râu Sadului – Albota 2.

În accident sunt implicate două autoturisme din care unul condus de un bărbat de 20 de ani, care se pare ca nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicul și un alt vehicul condus de o femeie în vârsta de 50 de ani. Ambii sunt din Râu Sadului.

În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto și a soțului acesteia, un bărbat în vârstă de 53 de ani.

’’Politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările in vederea stabilirii cu exactitate a modului și condițiile in care s-a produs accidentul rutier’’, spun cei de la IPJ Sibiu.

SAJ Sibiu a trimis la fața locului un echipaj tip C (cu medic) si două de tip B. Doua victime sunt incarcerate. ’’S-a intervenit pentru descarcerarea a două persoane implicate, conștiente.

Trei echipaje SAJ dintre care unul cu medic a acordat îngrijiri medicale’’, spun cei de la ISU Sibiu. Foto – arhivă