România fabrică cel mai important accesoriu pentru iahturile de lux din Marea Britanie

La Piatra Neamț s-a reinventat plapuma tradițională din lână, iar atelierul de familie pe care au mizat doi tineri atreprenori, soț și soție, trimite astăzi la export cea mai mare parte din producție. Este povestea unei mici afaceri de pe urma căreia iahturile de lux din Marea Britanie sunt dotate cu niște accesorii extrem de importante.

Totul a început după criza din 2009, când unul dintre ei a rămas fără loc de muncă. Astăzi, produsele lor sunt în hoteluri importante de peste hotare sau în ambarcațiunile de lux ale britanicilor. O finanțare europeană i-a pus la aceeași masă cu businessuri competitive, iar produsele lor ajung în Belgia, Spania, Olanda, Danemarca sau Franța.

„Pe la început, eram eu și a mai trebuit să angajez încă o persoană, pentru că nu mai făceam față, doi oameni. A doua persoană era și ea angajată part-time, deci nu full-time. Și după aia s-a escalat natural, ca să zic așa”, povestește Cătălin Tatu, antreprenor.

„Avantajul a fost că știa Cătălin un pic de tehnică. Atunci când a venit criza, în 2008-2009, el și-a pierdut locul de muncă. Era inginer într-o fabrică unde se făceau costume bărbătești și cămăși bărbătești. Și când a venit criza, cumva el a trebuit să se reorienteze profesional. A învățat și partea asta tehnică, cu internetul, și atunci am avut avantajul de a crea un mic magazin online și a descoperit Facebook-ul la momentul respectiv și am dat drumul așa cum am știut noi”, continuă Oana Tatu, antreprenor.

„Noi ne-am dat seama că putem să reușim chiar dacă suntem mici, doar dacă avem niște produse peste ceea ce există pe piață”, adaugă antreprenoarea.

Din Neamț, pilotele și pernele ajung direct pe iahturile de lux

Cătălin Nunu, jurnalist Digi24: Aveți așa, o imagine, unde găsim astăzi produsele dumneavoastră? De exemplu, dacă plec într-o călătorie, sunt șanse să găsesc într-un hotel, undeva?

Oana Tatu, antreprenor: În Marea Britanie da, în hoteluri în Europa nu știu să vă spun exact. Pe iahturile de lux, clienta noastră din Belgia are semnat contract cu 2 sau cu 3 producători de iahturi și în momentul în care iahtul se vinde, în dormitor și în master room, ceva de genul, se găsesc produse pentru pat, printre care și pilotele și pernele noastre.

Cătălin Tatu, antreprenor: Înainte de a avea utilajul ăsta, operația de matlasare era externalizată către un partener de-al nostru de afacere. Mergeam cu pilotele în mașină, 50 de kilometri, acolo erau matlasate, le aduceam înapoi și le ambalam și le vindeam, cum s-ar zice. Acest lucru devenea din ce în ce mai greu odată cu creșterea activității și utilajul de matlasare a devenit obligatoriu la un moment dat. Însă cifra noastră de afaceri nu ne permitea să ne finanțăm, să ne cumpărăm un utilaj al nostru și atunci singura șansă ar fi fost accesarea unor fonduri europene care să ne permită să ne dezvoltăm mai departe.

– Explicați-ne pe scurt ce face echipamentul ăsta?

– Echipamentul ăsta practic face cusătura de asigurare a umpluturii pilotei, ca ea să nu migreze în interior, să poată fi curățată, spălată, să aibă o viață lungă, ca să zic așa, a produsului, explică antreprenorul.

