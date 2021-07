Vânzările de automobile electrice a luat amploare în UE. Benzina trece pe locul doi

Cota de piaţă a automobilelor electrice s-a dublat în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an, dar rămâne departe de obiectivele preconizate pe termen mediu de Comisia Europeană în ideea de a proteja mediul înconjurător, relatează AFP.

Potrivit sursei citate, în perioada aprilie-iunie 2021 în UE au fost înmatriculate peste 210.000 de automobile electrice, în creştere cu 231,6% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Această creştere a fost stimulată de progresele substanţiale înregistrate pe toate cele patru mari pieţe din regiune, în special în Spania (372,7%) şi Germania (357%).

Vehiculele hibride de tip plug-in au înregistrat o creştere şi mai spectaculoasă în trimestrul al doilea, înmatriculările crescând cu 255,8% până la 233.730 de unităţi. Italia a fost piaţa cu cel mai puternic ritm de creştere a înmatriculărilor de hibride plug-in în trimestrul al doilea, cu un salt de 659,3% în ritm anual. Automobilele pe benzină încep să îşi piardă poziţia dominantă şi reprezintă în prezent mai puţin de jumătate din vânzările de autovehicule în UE, cu 1,17 milioane de vehicule vândute şi o cotă de piaţă de 41,8% în trimestrul al doilea al acestui an, faţă de 51,9% în trimestrul al doilea al anului trecut.

Automobilele diesel, care au fost pe primul loc în unele state membre, au fost şi ele afectate şi nu mai reprezintă în prezent decât 20,4% din vânzări, comparativ cu aproape 30% în 2020.

Cu toate acestea, vânzările de automobile electrice pe baterie nu reprezintă decât o mică parte din cele 2,8 milioane de vehicule vândute în perioada aprilie-iunie în UE, în timp ce cota de piaţă a automobilelor care funcţionează pe combustibili tradiţionali (benzină şi motorină) este de 62,2%.

Comisia Europeană vrea să accelereze tranziţia la automobilele electrice, având în vedere ajungerea la neutralitatea emisiilor de CO2 în 2050. La mijlocul acestei luni, Bruxelles-ul a anunţat un pachet de propuneri pentru a reduce cu 15% emisiile de CO2 în 2025, comparativ cu 2021, şi cu 55% în 2030, printre care se numără în special interzicerea comercializării de autovehicule noi pe benzină şi motorină începând din 2035.

Mai mulţi constructori auto, printre care Stellantis (proprietarul mărcilor Peugeot şi Fiat), au anunţat că nu vor mai dezvolta noi motoare pe benzină şi vor limita opţiunile de motorizare. Alţii s-au angajat şi mai radical în tranziţia spre vehiculele electrice, unele mărci preconizând că vor deveni complet electrice, începând din 2025 pentru Jaguar şi cu 2030 pentru Volvo.

Creşte interesul românilor pentru maşinile verzi În ceea cepriveşte piaţa din românia, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis în urmă cu câte săptămâni că, în cadrul programului Rabla Plus din acest an, au fost alocate, în doar două luni, tichete în valoare egală cu cele alocate pe tot parcursul anului trecut. „Vedem ce înseamnă Rabla Plus în România, în două luni de zile am consumat tichete egale cu totalul tichetelor pe 2020. Deci lumea se schimbă în jurul nostru, oamenii conştientizează importanţa acestor măsuri, vin şi solicită aceste finanţări din partea statului pentru a trece la un alt nivel de protecţie a mediului”, a declarat Tanczos Barna într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

cesta a arătat că România are programe cu fonduri foarte mari care susţin protecţia mediului.

„România susţine toate demersurile care vin în protejarea mediului înconjurător, toate demersurile care tind să reducă emisiile de carbon. Avem programe naţionale cu fonduri extraordinar de mari prin care susţinem şi noi, în România, aceste demersuri, am putea aminti aici programele Rabla, programele de împădurire din PNRR, programele care vin în sprijinul acelor entităţi care luptă pentru reducerea riscurilor de inundaţii ş.a.m.d.”, a mai declarat Tanczos Barna. Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, în urmă cu puţin timp, că va suplimenta din nou bugetul alocat persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Plus cu 40 milioane de lei.

Potrivit sursei citate, bugetul alocat iniţial pentru persoanele fizice, în valoare de 200 milioane de lei a fost rezervat integral în mai puţin dedouă luni de la lansarea programului. De asemenea, prima suplimentare din acest an, în valoare de 20 milioane lei a fost epuizată, „demonstrând interesul cetăţenilor faţă de autovehiculele electrice, mai prietenoase cu mediul înconjurător”, au anunţat reprezentanţii AFM. Conform datelor publicate de AFM, joi, în cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto 5.783 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 1.089 autovehicule noi (654 pur electrice, 435 electrice hibride) şi 2 motociclete electrice.

Pentru persoane juridice au fost publicate săptămâna trecută 101 dosare acceptate pentru 189 autovehicule electrice, dintre care 134 pur electrice şi 54 electrice hibride şi o motocicletă electrică. De asemenea, au fost publicate 3 contestaţii pentru 3 autovehicule (2 pur electrice şi 1 electric hibrid). În total, pentru Rabla Plus au fost acceptate un număr de 879 dosare pentru 1.459 autovehicule, dintre care 953 pur electrice, 504 electrice hibride şi 2 motociclete electrice şi 17 contestaţii pentru 42 autovehicule (26 autovehicule pur electrice şi 16 electrice hibride).

Potrivit datelor publicate de AFM, s-au înscris la producători/dealeri auto 751 persoane juridice. Până în prezent au fost achiziţionate 410 autovehicule noi (240 pur electrice şi 170 electrice hibride).