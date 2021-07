In ce ordine gatim carnea pe gratar? Conteaza?!

Procesul de a realiza un gratar de succes a devenit deja o arta in randul romanilor! Iubim gustul unei carni bine gatite si mirosul specific gratarului in aer liber, fie ca noi suntem bucatarii, sau ca ne delectam cu preparate realizate de altcineva pentru masa de pranz! Printre numeroasele curiozitati regasite in randul persoanele pasionate de gatitul si preparatul carnii pe gratar, o intrebare care apare foarte des si care determina in cele din urma cat de bune si gustoase vor fi preparatele este: IN CE ORDINE SE GATESTE CARNEA PE GRATAR?

Prin urmare, acest articol reprezinta raspunsul la intrebarea: in ce ordine se gateste carnea pe gratar? Iti punem la dispozitie informatiile necesare pentru un proces corect de gatire a celor mai intalnite tipuri de carne, atunci cand vine vorba de realizarea unui gratar in randul romanilor: mici, ceafa de porc, pui, vita si faimosii carnati! Vei descoperi criteriile importante si anumite precizari care te vor ajuta in realizarea unui gratar de succes:

Tipul de carne

Primul loc este promis miciilor, astfel ca in urma incingerii a cei mai buni carbuni gratar, in momentul in care jarul preia un aspect stralucitor, acestia se aseaza pe gratar. Micii sunt perfect gatiti atunci cand la exterior se rumenesc, interiorul ramanand suculent si aromat! In cazul in care veti pune micii pe gratar doar la sfarsit, procesul de gatire va fi unul prea lent si carnea de mici ar putea deveni prea uscata!

Al doilea loc este ocupat de nelipsita carne de porc/vita (ceafa, coaste, antricot, etc). Datorita texturii mai dense, specifica acestui tip de carne, si faptului ca prezinta un procent de grasime mai ridicat. Tot ce ai nevoie e un cotlet si un set accesorii gratar!

Nici carnea de pui nu este prea des lasata la o parte din gratarul realizat de romani! Faptul ca timpul pentru gatirea acestei carni este unul mai redus decat in cazul celei de vita sau de porc, face ca puiul sa fie lasat de obicei la final, pentru a evita gatirea prea tare sau arderea carnii!

In cele din urma, daca doresti un gratar complet, urmeaza asezarea carnatilor pe jarul ramas! Din cauza faptului ca acestia trebuie gatiti la o temperatura mai redusa, sunt chiar ultimii in randul carnii asezate pe gratar!

Grosimea carnii

Un aspect ce nu trebuie omis si care joaca un rol important in stabilirea timpului de gatire a diferitelor feluri de carne, sau in ordinea lor, este dat de cat de groasa este carnea. Grosimea carnii va determina automat si perioada necesara pentru o gatire completa, asadar, carnea cu o grosime mai mare (reteta pulled pork, pulpe de miel, antricotul de vita sau steak-ul) va fi mereu gatita la inceputul gratarului, datorita timpului mai mare de gatire pe care il presupune. Pe de alta parte, carnea cu o grosime mai mica sau in straturi reduse (pui, carnati, peste, etc.), va fi gatita inspre finalul gratarului! Prin urmare, momentul gatirii este dat de grosimea carnii – carnea densa/groasa in primele momente ale gratarului, cea subtire inspre finalul gratarului!

Tipul de gratar

In cazul in care utilizezi un gratar traditional, fabricat din otel sau tabla, gratar modern de curte, carnea trebuie asezata in felul urmator: mici, ceafa, vita, pui, carnati – mai exact, modul clasic de ordonare, prezentat anterior in articol!

Daca prepari carnea pe un gratar tip kamado/cuptor ceramic, poti gati tipurile de carne simultan, cu ajutorul unui grilaj supraetajat (expander), in felul urmator: se aseaza carnea de pui pe grilajul superior, iar in partea inferioara se pune ceafa, vita si/sau micii! Ceramica joaca un rol major in gatirea pe toate partile a carnii dispuse in nivele, timpul de preparere fiind diferit.

Marinarea carnii

Daca prepari si condimentezi carnea in avans, mai exact o marinezi cu 2-3 zile inainte de asezarea pe gratar, perioada de coacere si, in mod automat, ordinea in care se aseaza pe gratar, nu va mai reprezenta un aspect foarte important, carnea obtinand o textura mai frageda si perioada de gatire fiind mai redusa!

Mai exact, elementul care contribuie la fragezirea carnii este alcoolul prezent in condiment, sesiunea de gatit fiind considerabil mai scurta – vorbim aici de pui, ceafa si vita, micii fiind deja pregatiti anterior asezarii pe gratar! Totusi, te incurajam sa mentii ordinea clasica a asezarii carnii pe gratar, prezentata mai sus in articol!

Modul de coacere

Este necesar sa mentionam 2 moduri importante de gatire: gratar traditional si gatire lenta! In cazul coacerii pe gratarul traditional, vorbim de ordinea clasica, mai exact mici, ceafa, vita, pui, peste si carnati. In schimb, in cazul gatirii lente, temperatura trebuie sa fie una mai scazuta iar intregul proces se va intinde pe o perioada de 2-4 ore, conform modului in care dorim sa fie gatite preparatele! Gatitul lent este cel mai potrivit in cazul carnii de porc si vita, acestea putand fi asezate pe gratar in orice ordine doresti!

TIP: In cazul in care vrei sa te bucuri si de garnitura pe gratar (vegetale, legume, fructe de mare, etc.), cele mai bune variante pe care le recomandam sunt ciupercile, ardeiul gras sau iute, vinetele, dovleceii taiati rondele, ceapa sau rosiile! Totodata, poti aseza pe gratar si legumele mai mari, cum ar fi porumbul sau cartofii, insa, te sfatuim sa ii acoperi cu o folie! Orice fel de garnitura ai alege pentru carne, aceasta va fi gatita la sfarsitul gratarului, fara a mai gati altceva dupa ele – sunt elementul final in sesiunea de gatit! Necesita o cantitate redusa de caldura, fiind patrunse foarte usor! In cazul in care vrei sa te bucuri si de un peste bine gatit pe gratar metalic gradina, acesta este ultimul tip de carne ce trebuie preparat! In caz contrar, risti ca acesta sa imprumute mirosul si celorlalte alimente!

Daca tot suntem aici, trebuie sa mai amintim un singur lucru: daca utilizezi un gratar tip vatra cu plita, garniturile sau legumele pot fi preparate simultan cu carnea, lasand la dispozitia acestora o parte din plita incinsa, ele necesitand mult mai putin timp de prajire decat in cazul carnii! Prin urmare, daca vrei sa te delectezi cu o carne bine gatita si suculenta, respecta ordinea de pregatire si timpii recomandati!

Asadar, ordinea generala pe care te sfatuim sa o urmezi, indiferent de tipul gratarului sau de momentul in care alegi sa pregatesti preparatele, este urmatoarea:

-MICII gata preparati

-PORC/VITA

-PUI

-CARNATI/PESTE

-GARNITURILE/LEGUMELE.