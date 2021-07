FOTO: Bloc din Valea Aurie, invadat de șobolani – „Ne intră în apartamente”

Un bloc din cartierul Valea Aurie din municipiul Sibiu a fost invadat de șobolani. Locatarii spun că urcă pe scări și aproape că ajung în apartamente. Acest lucru se întâmplă, spun ei, din cauza unor vecini care depozitează diverse lucruri la subsol și nu păstrează curățenia.

O sibiancă, locatară în blocul 46 de pe strada Poiana din cartierul Valea Aurie, spune că imobilul este plin de șobolani. Aceștia ar fi fost atrași de mizeria adunată în subsol. Femeia spune că a încercat să vorbească cu vecinii și cu Asociația de Proprietari pentru a putea rezolva problema, însă nu este luată în seamă.

„E plin de șobolani la subsol. Am făcut o adresă către Asociația de Proprietari, am lăsat-o cu număr de înregistrare. Verbal mi-au spus că nu au ce face. Problema este că șobolanii intră în apartamente. Am pus un afiș locatarilor, i-am rugat să facă ordine la subsol. A dispărut afișul. Am pus altul. Am încercat să vorbesc cu ei, m-am dus din ușă în ușă, problema este că nu vor toți să contribuie ca să scăpăm”, explică Anita B., locatară.

Aceasta spune că în pivnițe sunt depozitate cauciucuri, dulapuri și alte obiecte vechi și mucegăite și din cauza acestora au venit șobolanii. „Și-au făcut cuib aici. Este plin. Trec peste trotinetele și bicicletele copiilor, este o mare problemă. Dar nu interesează pe nimeni că ne putem îmbolnăvi. Asociația spune că eu sunt doar chiriaș aici și nu ar trebui să mă preocupe pe mine problema asta”, mai spune femeia.