FOTO Scandal la Federaţia Română de Tenis – Sibianul Marius Vecerdea, îmbrâncit şi dat afară din şedinţă

Reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, fost candidat la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis în 2019, a chemat poliţia şi ambulanţa la Adunarea Generală a FRT desfăşurată, luni, la Centrul Naţional de Tenis, susţinând că a fost agresat.

Scandal și îmbrânceli la FRT, sub ochii lui Ion Țiriac: „Oprește ședința, dă-l afară!”. Poliția a intervenit

Conform înregistrării video a şedinţei Adunării Generale, Vecerdea a luat cuvântul în calitate de membru afiliat fără drept de vot, în discursul său acuzându-l pe preşedintele Ion Ţiriac, care şi-a depus mandatul, că a minţit şi că nu a menţionat în discursul său despre centrul regional de tenis de la Sibiu, scrie Agerpres.

„Din postura de membru afiliat, şi nu asociat, am dreptul să iau cuvântul. Am o simplă calitate de pasionat al tenisului… şi e o mare ruşine, domnule Ţiriac, să nu menţionaţi centrul regional din Sibiu, o investiţie foarte mare. Lăsaţi-mă să vorbesc, pentru că am avut aici un personaj care a vorbit 24 de minute în calitate de demisionar (n.r. – Ion Ţiriac).

Lăsaţi-mă să răspund la minciunile pe care le-a debitat. Raportul de activitate nu cuprinde una dintre cele mai mari investiţii din tenis făcute din bani privaţi complet. Tenis Club Pamira este printre cluburile care plătesc cei mai mulţi bani la stat, bani care se duc, culmea, la majoritatea celor care votează aici. Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi… Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero… păi nu vă e ruşine?”, a spus Vecerdea, moment în care un reprezentant al unui club din Adunarea Generală i-a smuls lui Vecerdea microfonul din mână.

Incidentul nu a luat amploare, cei doi fiind despărţiţi de cei prezenţi, iar Vecerdea a continuat: „Vă rog frumos să-l daţi afară din sală pentru agresiunea la care am fost supus. Sau consemnaţi în procesul verbal acum. Este o agresiune”, a spus Vecerdea.

Majoritatea celor prezenţi au solicitat ca Vecerdea să nu mai fie lăsat să vorbească, iar Ion Ţiriac s-a ridicat de pe scaunul de la prezidiu şi a afirmat: „Opreşte şedinţa şi dă-l afară”.

După câteva momente, Ion Ţiriac a părăsit sala de şedinţă, la fel şi Vecerdea, care a sunat la 112. În urma apelului său, la Adunarea Generală a FRT a venit un echipaj de poliţie.

După aproximativ 20 de minute de la incident, Vecerdea a revenit în sală şi a cerut suspendarea şedinţei: „Vă rog să suspendaţi şedinţa până la clarificarea agresiunii la care am fost supus. Poliţia este aici, am sunat la 112. Nu votaţi pentru că votul este viciat până nu rezolv agresiunea la care am fost supus”.

Vicepreşedinta Alina Tecşor a supus la vot dacă se suspendă şedinţa, dar membrii afiliaţi au fost împotrivă. Şedinţa a continuat cu votul bilanţului contabil.

Ulterior, la Adunarea Generală a FRT a sosit şi ambulanţa deoarece Vecerdea a susţinut că i s-a făcut rău.

Ion Țiriac a demisionat din funcția de președinte ale Federației Române de Tenis

La începutul şedinţei Adunării Generale a FRT de luni, preşedintele Ion Ţiriac şi-a anunţat demisia din funcţie în faţa celor 29 de membri asociaţi cu drept de vot prezenţi.

Ion Ţiriac a fost ales, la 19 iunie 2019, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, cu 32 de voturi obţinute la Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a forului naţional. La alegerile de atunci au fost cinci candidaţi, Marius Vecerdea obţinând 11 sufragii, Ion Ţupa doar 3, în timp ce Liviu Ursuleanu şi Răzvan Itu nu au obţinut niciunul din cele 46 de voturi exprimate.

Reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, a deschis în ultimii ani mai multe procese împotriva Federaţiei Române de Tenis. La 11 iunie 2020, conducerea Federaţiei Române de Tenis a fost recunoscută în instanţă după ce a câştigat la Curtea de Apel procesul intentat de reprezentantul clubului Pamira Sibiu, Marius Vecerdea, prin care contesta alegerea lui Ion Ţiriac la preşedinţia FRT, după ce iniţial atacase în instanţă legitimitatea fostului preşedinte George Cosac.

Ca urmare a problemelor juridice, Federaţia Română de Tenis nu a primit finanţare de la bugetul de stat în anii 2018, 2019 şi 2020.