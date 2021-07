Spectacole de muzică, teatru și film în cartierele Sibiului

Pentru al șaptelea an consecutiv BIS Teatru mută scena de spectacole în cartierele Sibiului și aduce, în cadrul ediției 2021 a acțiunii „Teatrul din Cartier” – acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Sibiu – patru evenimente culturale, în cartierele Trei Stejari și Gușterița. „Teatrul din Cartier” va debuta în acest an în data de 1 august, cu un concert al trupei Țapinarii și va continua până în data de 15 august cu alte trei evenimente, două spectacole de teatru și o proiecție de film în premieră la Sibiu, pentru publicul din cartierele Trei Stejari (la Grădina BIS) și Gușterița (la Șura Culturală).

„Pentru noi, anul 2021 a început cu un proiect de substanță, «Povești pentru bunicii noștri». După o lungă perioadă de izolare și de însingurare, sute de bunici din căminele de vârstnici din județ și din oraș au savurat spectacolul «Muzicanții din Bremen». Acum, la început de august, vom continua incursiunea către zone sociale mai puțin favorizate. Este al șaptelea an la rând când BIS Teatru, prin acest proiect de suflet numit «Teatrul din Cartier», duce cu bucurie actul teatral în mijlocul oamenilor. Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu publicul de toate vârstele din Gușterița. Ce fapte minunate se întâmplă acolo, la Șura Culturală. Copii, părinți, bunici, se vor bucura laolaltă. De asemenea, mă bucur ca un copil de faptul că Țapinarii vor cânta în deschiderea proiectului. Nu întâmplător închidem ediția din acest an cu filmul «Mutat de la noi», care dezbate problema celor dezrădăcinați, a emigranților, a celor alungați din țara lor în vârtejul necruțător al istoriei. Anul acesta avem așadar muzică, teatru, film – toate cu un mesaj al solidarității comunitare, al apropierii sociale după un an și jumătate de distanțare fizică. Poate programul din acest an nu e atât de voluminos pe cât ne-am fi dorit, dar în mod cert e plin de substanță. Să veniți! Să vă convingeți! Intrarea fi-va liberă pentru toată lumea.”

Bogdan Sărătean, regizor, coordonator BIS Teatru

PROGRAMUL EVENIMENTULUI TEATRUL DIN CARTIER

EDIȚIA 2021

1 – 15 AUGUST 2021

Duminică, 1 august 2021, ora 20:00

Deschiderea evenimentului „Teatrul din Cartier”, ediția 2021

„Țapinarii 20 de ani”

Concert eveniment, cu lansare de vinyl

În cartierul Trei Stejari, la Grădina BIS

Intrarea este liberă exclusiv pe bază de rezervare prin sms (0744586338) sau email (rezervari.bisteatru@gmail.com) // Încurajăm donațiile

Vineri, 6 august 2021, ora 19:00

„Muzicanții din Bremen”

Cu: Paul Bondane, Claudiu Fălămaș, Laura Luca / Andrada Grosu, Dumitru Stegărescu

În cartierul Gușterița, Șura Culturală

Intrarea este liberă exclusiv pe bază de rezervare prin sms (0744586338) sau email (rezervari.bisteatru@gmail.com) // Încurajăm donațiile

Miercuri, 11 august 2021, ora 20:00

„Orașul meu”- O retrospectivă, spectacol atelier

Un spectacol de, cu și despre: Mihai Alexandru, Claudiu Fălămaș, Andrada Grosu, Laura Luca / Alexandra Roatiș.

În cartierul Trei Stejari, la Grădina BIS

Intrarea este liberă exclusiv pe bază de rezervare prin sms (0744586338) sau email (rezervari.bisteatru@gmail.com) // Încurajăm donațiile

Duminică, 15 august 2021, ora 21:00

Proiecție de film – în premieră la Sibiu

Scenariul și regia: Bogdan Sărătean

Evenimentul va fi urmat de o sesiune de discuții cu publicul la care vor participa și protagoniștii filmului

În cartierul Trei Stejari, la Grădina BIS

Intrarea este liberă exclusiv pe bază de rezervare prin sms (0744586338) sau email (rezervari.bisteatru@gmail.com) // Încurajăm donațiile

Participarea la evenimente este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Purtarea măștii de protecție este obligatorie.