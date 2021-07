Când vom putea renunța la masca de protecție

Întrebat ce explicaţii are pentru ratarea cifrelor de vaccinare, premierul a spus că ţintele au fost stabilite împreună cu specialiştii.

„Acestea nu au fost nişte ţinte pe care le-am creat aşa din neant, sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiştii. Ceea ce face Guvernul şi ce am făcut foarte bine a fost să creăm condiţiile pentru a avea vaccinaţi şi 5 milioane, şi 10 milioane de oameni. Am achiziţionat dozele de vaccin, am creat spaţii de vaccinare, am ajuns de la posibilitatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm, vaccinarea în România nu este obligatorie. Tot ceea ce a ţinut de Guvern am făcut”, a spus Florin Cîţu.