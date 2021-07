Sibiul rămâne singurul judeţ în care conducerea DSP este militară

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu are, din noiembrie 2020, conducere militară interimară, fiind singurul asemenea caz din ţară, iar revenirea la conducerea civilă şi organizarea unui concurs pentru postul de manager depind de Ministerul Sănătăţii, a afirmat joi, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă.

„În momentul în care primim de la Ministerul Sănătăţii (…) solicitarea să înceteze detaşarea domnului colonel, va înceta, nu avem niciun fel de problemă. (…) Noi, Ministerul Apărării Naţionale, nu am detaşat un cadru militar la conducerea DSP pentru că aşa am dorit noi, ci am făcut această detaşare la solicitarea autorităţilor locale şi a Ministerului Sănătăţii, oriunde în ţară”, a explicat Nicolae Ciucă.

Potrivit acestuia, pentru schimbarea din funcţia de director general al DSP Sibiu a medicului colonel Daniel Chelcea este nevoie fie ca autorităţile locale de la Sibiu să facă o solicitare la Ministerul Apărării Naţionale, fie ca Ministerul Sănătăţii să să ceară acest lucru.

Ioana Mihăilă spunea la finalul lunii iunie că va menţine în continuare conducerea militară la DSP Sibiu.

DSP Sibiu este condusă în prezent de medicul militar Daniel Chelcea, numit interimar în această poziţie. Chelcea a fost directorul medical al Spitalului Militar de Urgenţă din Sibiu.

În luna februarie a acestui an, fostul preşedinte al filialei judeţene a USR Sibiu, consilierul judeţean Adrian Echert, a solicitat încetarea conducerii militare a DSP şi organizarea de concursuri „pe bune” în instituţii.

În prezent, rata de incidenţă cumulată la nivelul judeţului Sibiu este de 0,03/1000 de locuitori în ultimele 14 zile, conform datelor furnizate de Prefectură.