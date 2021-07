Weekend plin la Sibiu – Raliul Sibiului și party-ul de la Backyard, cap de afiș

Urmează un final de săptămână de foc, și la propriu, și la figurat. Se anunță temperaturi foarte ridicate, dar și evenimente care nu vă vor lăsa să vă plictisiți. Sunt evenimente pline de adrenalină pentru cei pasionați de mașini, dar și unele ceva mai liniștite, care să aducă relaxare la final de săptămână.

Motoarele turate și roțile încinse nu se simt altundeva, decât la Raliul Sibiului. La start s-au înscris 67 de echipaje, care vor putea fi văzute pe traseu. evenimentul închide mai multe străzi din oraș. Detalii AICI.

La Backyard va avea loc sâmbătă, prima petrecere din acest sezon. Sllash and Doppe sunt invitații speciali ai petrecerii. Accesul se va face pentru cei cu test PCR, cei vaccinați sau cei care se vor testa antigen la intrare. Detalii despre toate evenimentele Backyard din această vară, AICI.

Cinegold are programate filme pentru toate gusturile. Fie că vă plac filmele de acțiune, cele SF, cele de animație, aveți o listă lungă din care să alegeți: Wrath of Man – furia unui om Periculos, Luca, Supernova, Space Jam: O nouă Eră, Old- Prizonierii Timpului, Văduva Neagră, Croazieră în Junglă. Programul AICI

Bujorul de Munte este sărbătorit sâmbătă și duminică la Gura Râului. Va fi muzică, mâncare tradițională, voie bună. Detalii AICI despre evenimentul din mărginime.

Sibiu Fringe Festival se încheie în acest weekend. Programul și cum se pot procura biletele la piesele de teatru, AICI

Sâmbătă și duminică stagiunea de vară BIS teatru continuă cu piese de teatru și un concert. Detalii și programul, AICI