FC Hermannstadt începe cursa pentru promovare – Sibienii joacă sâmbătă cu FC Buzău

FC Hermannstadt (re)debutează în Liga a II-a contra celor de la F.C.Buzău, într-un meci disputat sâmbătă, 31.07.2021, ora 13:30, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. FCH va juca la Mediaș partidele de pe teren propriu, până când vor fi finalizate lucrările de modernizare la Stadionul Municipal Sibiu.

Pentru acest sezon, A.F.C.Hermannstadt a trasat ca obiectiv principal revenirea în Liga 1. În acest scop, au fost transferați până în prezent 11 fotbaliști (1 portar – Vlad Muțiu, 4 fundași – Paul Antoche, Florin Bejan, Alexandru Pantea, Gheorghe ,,Dodo”Tomșa, 4 mijlocași – Ionuț Năstăsie, Andrei Lungu, Mino Sota, Silviu Balaure și 2 atacanți – Cosmin Bucuroiu, Valentin Buhăcianu). De asemenea, din lotul ,,vechi” au rămas 15 jucători – Ionuț Pop – portar& Alexandru Mățel, Ionuț Stoica, Saeed Issah, Raul Opruț, Alexandru Vodă – fundași & Petrișor Petrescu, Alexandru Oroian, Călin Popescu, Baba Alhassan, Lucian Buzan, Stanley Elbers, Loren Niță – mijlocași & Andrei Sîntean și Stjepan Plazonja (revenit după un împrumut la Poli Timișoara) – atacanți. Media de vârstă a echipei este de aproape 25 de ani, 21 de fotbaliști fiind de naționalitate română, alți doi jucători sunt din Ghana plus un japonez, un olandez și un croat. În pauza competițională, A.F.C.Hermannstadt a instalat un nou președinte, în persoana domnului Dănuț Coman și un nou antrenor principal, Marius Măldărășanu, completat de un staff format din Marian Rada și Laurențiu Costache, antrenori secunzi și sibianul Florin Berța, antrenor cu portarii.

,,Avem un obiectiv comun în acest an, acela de a duce această echipă acolo unde își are locul, adică în prima ligă. Plecăm la drum cu entuziasm, plecăm cu încredere. Chiar dacă avem un grup cu mulți jucători noi, avem un nucleu din jucătorii de anul trecut. Avem nevoie de timp, de omogenitate. Eu am încredere în acești jucători, am încredere în stafful tehnic și sunt ferm convins că la finalul acestui an ne vom bucura cu toții de performanțele obținute și de accederea în Liga 1.”, a declarat Dănuț Coman, președinte A.F.C.Hermannstadt.

,,Mă bucur că începe campionatul. Avem o dorință foarte mare de a începe și o motivație puternică. Obiectivul nostru este promovarea. Cunosc foarte bine Liga a II-a și pot spune că toate meciurile sunt grele. Întâlnim F.C.Buzău și ne așteptăm la un meci foarte greu. Vrem să începem foarte bine, ca să câștigăm încrederea tuturor. Atmosfera este foarte bună în lotul nostru. Se vor vedea schimbări în joc, iar lumea își va da seama ușor-ușor că știm încotro mergem. Unitatea grupului de multe ori poate compensa anumite probleme. Și fizic stăm bine. Este prima etapă și nimeni nu se așteaptă la un ritm bun, datorită căldurii. Sunt sigur că va fi dificil, dar suntem încrezători. Sunt sigur că problemele pe care le-am avut în ofensivă în meciurile amicale o să dispară și veți vedea mult mai multe goluri. Echipa va marca. Cristi Pustai este un antrenor cu mare experiență, iar F.C.Buzău este o echipă bună. Antrenorul Pustai analizează foarte bine adversarul, iar pe noi ne interesează în primul rând jocul nostru. Jucăm acasă, chiar dacă putem spune că este un teren neutru, dar este în județul Sibiu. Jucătorii mai vechi cunosc suprafața de joc, iar cei noi o să o învețe. Vom juca cu toți adversarii ca și cum am face-o pe Stadionul Municipal Sibiu.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt

Căpitanul echipei din acest sezon a fost ales sibianul Petrișor Petrescu, mijlocașul în vârstă de 28 de ani, care este la cel de al V-lea sezon la FCH.

,,Este un lucru foarte important că ne putem revedea cu suporterii împreună pe stadion. Tot ce am realizat am făcut-o cu ajutorul lor. Cum s-a văzut și anul trecut, fără ei am călcat puțin strâmb. Acum este un nou început! Mâine va fi prima etapă din acest nou început și îi așteptăm în număr cât mai mare pentru că susținerea lor ne este de foarte mare ajutor.”, a declarat Petrișor Petrescu, căpitanul A.F.C.Hermannstadt.

,,Este primul meci oficial și sperăm să obținem toate cele trei puncte. Am venit aici fiindcă îmi doresc să promovez și Sibiul merită și are nevoie de o echipă în prima ligă. Sper să facem un joc bun, chiar dacă în meciurile amicale nu am avut rezultatele dorite. Mâine vom da totul pentru cele trei puncte și sunt sigur că le vom obține.”, a declarat Silviu Balaure, mijocaș A.F.C.Hermannstadt