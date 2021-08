UPDATE VIDEO FOTO Accident cu patru mașini pe Valea Oltului – S-a solicitat elicopterul SMURD

Patru mașini au fost implicate într-un accident de circulație la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea. Cel puțin o persoană este încarcerată.

UPDATE Inițial au fost anunțate 6 persoane ca fiind implicate în accident. Mai apoi, după ce ambulanțele au ajuns la fața locului s-au acordat îngrijiri medicale pentru 9 răniți. VEZI AICI VIDEO CU ELICOPTERUL SMURD ȘI ALTE INFORMAȚII

Evenimentul s-a produs duminică în jurul orei 13:30. Patru autoturisme sunt implicate.

La fața locului au ajuns două echipaje SMURD și unul de descarcerare, pentru că sunt 6 persoane rănite dintre care cel puțin una încarcerată.

Pentru unul dintre răniți s-a cerut elicopterul SMURD.

”Din primele cercetari rezulta ca soferul unui autoturism condus spre Valcea a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un turism condus din sens opus, pe care l-a proiectat in alt turism condus pe aceeasi directie, dupa care a ricosat in alt autoturism, condus tot spre Sibiu”, spune elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Traficul este blocat total.