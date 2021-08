VIDEO ”Sfarmă Piatră” a urcat pe podium la Raliul Sibiului după prima participare pe macadam

Adrian Mihai, cunoscut sibienilor mai degrabă ca ”Sfarmă Piatră”, a trecut de la demonstrațiile de forță în kickbox și competițiile și antrenoratul în MMA, la un alt fel de adrenalină- cea oferită de viteză și raliuri. Alături de colegul său George Marcu, a concurat pentru prima dată la un raliu pe macadam. A început cu cel mai greu – Raliul Sibiului și a reușit să urce și pe podium.

ADRIAN MIHAI A CÂȘTIGAT ȘI LA CAMPIONATUL MONDIAL DE GĂRZI DE CORP

Raliul Sibiului este unul din cele mai grele competiții de macadam. Așa că echipele care ajung să concureze aici sunt dintre cele mai bune. Cei care și termină cursa pot spune că subt cu adevărat cei mai buni ”șoferi„. Așa se consideră și Adrian Mihai și George Marcu, al doilea echipaj sibian care a reușit nu doar să termine competiția, dar să fie printre primii. ”Echipajul lui Sebi Barbu a concurat la profesioniști, iar noi am fost al doilea echipaj format din sibieni care a reușit să ajungă la finish. Atât pentru mine cât și pentru George a fost prima competiție pe macadam, eu am fost copilot, el pilot. Am ocupat locul 1 la clasa A3 și locul 3 la grupa A general”, spune Adrian Mihai.

Cei doi au concurat pe o Dacia Logan 1,6, iar la final, deși a fost o cursă grea, nu s-au ales decât cu un telescop rupt. ”Nu a fost ușor deloc, pentru că nu au fost condiții meteo deloc favorabile. Am prins praf extrem de mult din cauza pământului foarte uscat, căldură foarte mare, iar apoi ploaie torențială, cu grindină, torente, nu se vedea la 10 metri în față. Dar, am reușit să terminăm și datorită echipei tehnice care a pregătit foarte bine mașina”, spune Adrian Mihai.

Cei doi sibieni vor participa la început de septembrie la Raliul Iașiului de unde speră să se întoarcă cu un rezultat cel puțin la fel de bun ca cel de la Sibiu.