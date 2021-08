FC Hermannstadt joacă joi în deplasare cu Unirea Constanța

A.F.C.Hermannstadt se deplasează pe litoralul Mării Negre în etapa a II-a din Liga 2, pentru meciul cu cei de la Unirea Constanța.

Sibienii vin după o victorie pe teren propriu, în debutul campionatului, cu cei de la F.C.Buzău, 2-1. De partea cealaltă, dobrogenii au pierdut în deplasare cu 0-2 cu Concordia Chiajna. Pentru această confruntare, Marius Măldărășanu, antrenorul principal al FCH, și-a propus un singur obiectiv – victoria.

,,Cunosc nivelul Ligii a II-a. Toate meciurile vor fi grele. Odată cu începerea campionatului, începem să ne cunoaștem. Fiecare echipă își ia măsuri, așa cum și noi facem. Mă bucur că am câștigat cu Buzăul și sper ca să nu semene un meci cu celălalt, în sensul ca următorul cu Unirea Constanța să fie mai bun față de cel cu Buzăul. Într-adevăr va fi o deplasare lungă. Sper ca băieții să își revină din punct de vedere fizic, fiindcă au depus un efort foarte mare la ultimul meci, pe o căldură puternică. Mă gândesc că joi vom avea același inconvenient. În rest, același obiectiv avem – victoria. Mergem la Unirea Constanța să câștigăm. Ne dorim punctele și vrem ca după această partidă să fim acolo sus în clasament.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal A.F.C.Hermannstadt

,,Pot spune că oarecum mă întorc acasă. Am jucat acolo 2 ani și jumătate. Am foarte mulți prieteni acolo, cunosc foarte multe persoane, tot stafful de la Unirea Constanța îi cunosc. Va fi o plăcere să ne revedem, dar când va începe meciul fiecare va trage pentru echipa lui. Nu mai contează ce a fost. Vreau să câștigăm neapărat cele 3 puncte. Cu Buzău a fost un meci dificil, pe o căldură sufocantă, dar ne-am adaptat. Suntem foarte fericiți că am început cu dreptul campionatul. Cu siguranță va fi cald și la Techirghiol, dar indiferent de asta noi trebuie să ne facem jocul ca să ieșim victorioși.”, a declarat Paul Antoche , fundaș central A.F.C.Hermannstadt

În lotul A.F.C.Hermannstadt a revenit și internaționalul Andrei Sîntean, care a fost alături de Echipa Națională Olimpică de Fotbal a României la Jocurile Olimpice din Tokio, Japonia.

,,Mă bucur că sunt acasă acum. Sunt puțin supărat că nu am reușit să stau mai mult cu Echipa Națională în Japonia. A fost o experiență plăcută acolo și benefică mie. Sunt fericit că mi s-a întâmplat. Revenind la FCH, pot spune că retrogradarea a fost suprinzătoare la baraj. A fost o retrogradarea neașteptată. Acum vrem promovarea, așa cum a declarat și dl Marius Măldărășanu în conferințele de presă. Cu Unirea Constanța le pot promite suporterilor că echipa va câștiga. Am fost specator la primul meci de acasă și am rămas impresionat de evoluția echipei și de calitatea jucătorilor” a declarat Andrei Sîntean, atacant A.F.C.Hermannstadt

Unirea Constanța vs A.F.C.Hermannstadt va avea loc joi, 5 august 2021, ora 17:30, pe Stadionul Sparta din Techirghiol.