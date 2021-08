Care sunt cei mai buni carbuni pentru gratar?

Cine nu iubeste un gratar facut ca la carte? Ne place sa ne delectam cu aroma carnii si legumelor gatite pe grill, indiferent de sezon sau momentul zilei! Prin urmare, dorim sa iti prezentam trei aspecte cheie ce te pot ajuta in realizarea unui gratar de nota 10!

Gratarul (calitatea materialelor utilizate si brand-ul)

Carnea (calitatea, prepararea, marinarea, etc.)

Carbunele (esenta, dimensiunea, folosirea)

In articolul de fata vei descoperi informatii legate de ultimul aspect din cele prezentate mai sus, mai exact: cum alegi cei mai potriviti carbuni pentru gratar gradina pe carbuni?

De cele mai multe ori, cand ne ocupam de realizarea unui gratar, nu acordam prea mare atentie achizitionarii carbunelui, ci cumparam din cele mai accesibile locuri sau magazine. De asemenea, multi oameni folosesc coceni de porumb in aprinderea focului (tipuri de carbuni rustici), in special in mediul rural, insa daca iti doresti sa te bucuri de un gratar de calitate, aspectul carbunilor poate juca un rol foarte important deoarece acestia au capacitatea de a schimba aroma carnii.

Care sunt optiunile tale? Poti opta intre a utiliza carbune pentru gratar din lemn de esenta tare, ce nu va altera gustul carnii, sau pentru carbune tip brichete pentru gratar! Aceste tipuri cedeaza caldura in mod constant pentru un timp mai indelungat, aproximativ 2 ore!

Ce face ca tipul carbunelui pe care il utilizezi pe gratar sa fie atat de esential?

Cei mai multi oameni, si in special cei care nu pun accent foarte mare pe micile detalii, vad toti carbunii ca fiind unul si acelasi lucru. Totusi, nu se poate spune asta si despre modul in care aleg sursa de carne pe care o folosesc pe gratar, aici acordand o atentie deosebita! La fel cum alegem carnea si putem face diferenta dintre un produs de calitate, sau unul provenit dintr-un magazin de larg consum, asa ar trebui procedat si in cazul alegerii carbunelui potrivit pentru realizarea unui gratar de succes!

Putem afirma ca tipul carbunelui joaca un rol esential in realizarea gratarului, in special datorita faptului ca fumul degajat de acesta poate afecta considerabil gustul si aroma carnii, aspectul ei, dar si procesul de ardere, asa cum spune hornarul de bistrita! Asadar, este absolut necesar sa achizitionezi un sac de carbuni de inalta calitate, si nu doar un set accesorii gratar!

In acest fel, iti poti da seama si de cat de rapid se consuma acestia dupa aprinderea focului, lucru aflat intr-o conexiune stransa cu calitatea carbunelui! Pentru a exemplifica, sa ne referim la brichetii mentionati mai sus. Acestia au o ardere mai rapida, pastrand temperatura la acelasi nivel, adica aceasta nu poate creste foarte mult insa exista posibilitata ca carbunii sa elibereze un miros si un fum neplacut, lucru cauzat de chimicalele existente cu rol de inchegare a cenusii ce formeaza brichetele!

In caz contrar, carbunele natural degaja un fum cu o esenta placuta, cu un miros aromat, provenind de la un lemn de esenta tare care nu contine niciun fel de chimicale in componenta sa! In cazul in care doresti sa gatesti o pizza perfecta la o temperatura mai ridicata, alegerea ideala este tot carbunele natural pentru o aroma desavarsita a preparatului final!

Feluri de carbuni

Cele mai potrivite tipuri de carbuni pentru gatit pot fi incluse in doua mari categorii principale: brichete si carbune din lemn!

Brichetele, pe de-o parte, este confectionat din reziduuri de carbune din lemn (praf), impreuna cu diferiti compusi care au rol de a-l inchega si de a-i oferi forma specifica. De cele mai multe ori acesta se regaseste sub o forma rotunjita, rotunda sau ovala, ci nu sub o forma naturala, neslefuita, ca in cazul carbunelui din lemn! Mirosul specific brichetului este un petrolier, chimic, ci nu are o esenta naturala! Un beneficiu specific acestui tip de carbune este ca realizeaza arderea la o termperatura constanta, datorita formei specifice, insa temperatura nu poate creste considerabil din cauza ca brichetului ii lipseste consistenta lemnului sau a carbunilor realizati din esenta lemnoasa!

In compozitia brichetilor se regasesc resturi de lemn de esenta tare (cum ar fi rumegusul extrudat si trecut printr-un cuptor special). Forma estetica in care acestia sunt produsi si mai apoi comercializati (cuburi, discuri, hexagoane), le permite sa fie asezati in mod uniform in gratar, avand suficient aer intre ei pentru o ardere constanta siimbunatatind astfel modul de utilizare a gratarului!

In cele mai multe cazuri, alegem sa achizitionam brichetii in momentul in care ne dorim o sursa de caldura constanta si pe o perioada mai lunga de timp. Dupa mai multe folosiri ale aceluiasi tip de bricheti, vei realiza ce fel de temperatura genereaza si perioada indelungata de ardere, iar de fiecare data cand vei dori sa-i folosesti, acestia vor avea acelasi principiu de functionare!

Carbunele din lemn natural este realizat din lemn de esenta tare (stejar, nuc, fag, etc.), venind in marimi diferite, in general continand bucati de marimea unui pumn. Consistenta acestuia este determinata de dimensiunea in care se regaseste, acelasi lucru fiind valabil si in cazul perioadei in care se va consuma si aromei naturale oferite carnii sau alimentelor gatite pe gratar! In comparatie cu brichetele, acest fel de carbune generaza o temperatura mai ridicata si se mentine pentru o perioada mai indelungata.

Putem diferentia mai multe tipuri de carbune, conform lemnului folosit in fabricarea acestuia. Un prim tip este acela de esenta tare (stejar), care arde pentru o perioada de timp mai mare si care ajuta in prepararea alimentelor la temperaturi mai scazute si pentru un timp mai indelungat (pana la 10 ore continuu). Un al doilea tip din care poti alege este carbunele de lemn cu ardere mai rapida, ce va facilita utilizarea gratarului pentru prepararea unor steak-uri aromate in mod direct, la temperaturi ridicate (cotlet, jambon, etc.)!

Forma carbunelui din lemn este una neregulata iar acesta vine in marimi diferite, fiind comercializat in cutii sau pungi. Densitatea lui este una mai ridicata decat in cazul mangalului obisnuit, fiind de esenta tare si automat facilitand procesul de ardere!

Calitatea carbunelui

In momentul in care dorim sa ne bucuram de calitatea unui carbune bine ales pentru gratar, ne referim desigur la toate felurile de carbune de lemn, in special cele de esenta tare ce este obtinut pe cale artificiala prin ardere cu o cantitate redusa de oxigen, scotand din calcul huila sau mangalul ce se regasesc in mina! Este de preferat utilizarea carbunelui din lemn ci nu lemnul propriu-zis, procesul de ardere fiind astfel unui mult mai curat si mai uniform!

Putem aminti o varietate de factori care contribuie in calitatea carbunelui, insa cei mai importanti sunt:

Consistenta. In cazul in care in sacul de carbuni se regaseste mai mult praf decat carbune propriu-zis, atunci alegerea nu este cea mai potrivita! Praful nu are capacitate de ardere si nici nu va influenta in mod pozitiv calitatea preparatelor, asadar acesta este inutil! Acorda atentie producatorilor ce comercializeaza o cantitate cat mai mare de carbune intreg intr-un sac!

Dimensiunea. In cazul in care dimensiunea carbunilor din sac este una asemanatoare unui pumn, atunci ai ales carbunele ideal, ce va putea fi folosit de mai multe ori datorita faptului ca nu se consuma rapid! Prin urmare, cei mai potriviti carbuni sunt cei cu marimi medii spre mari!

Producatorul. Opteaza pentru un producator de carbune recunoscut, de incredere, si care foloseste materiale calitative in productia de carbuni! Evita carbunii ieftini, plini de chimicale si alege un produs de calitate care va determina automat si calitatea preparatelor pe care le gatesti si, in cele din urma, consumi! Foloseste si o pereche de manusi gratar pentru siguranta ta!

Aroma preparatelor. Gustul carnii sau a legumelor este puternic influentat de tipul carbunelui! Astfel, calitatea preparatului este determinata de aroma provenita de la carbunii utilizati in gratar!

Puterea calorica. O putere calorica mai mare poate aduce beneficii considerabile in realizarea unui gratar de succes! Un produs calitativ poate atinge o temperatura de 500ºC (fara a utiliza un aprinzator carbuni), pe cand unul de calitate inferioara nu poate aduce temperatura nici macar la 300ºC! Acest aspect poate intarzia procesul de gatire a diferitelor alimente.

Greutatea. Un carbune bun poate fi recunoscut si dupa greutatea sa! Un sac de 3 kg de carbuni de calitate premium poate ocupa jumatate din spatiul unui sac ce are o greutate identica cu cea a unui carbune de calitate inferioara!

ATENTIE! Carbunii cu un pret scazut, comercializati in supermarketuri sau in benzinarii nu dovedesc o calitate superioara! De ce? Pentru ca sunt fabricati intr-un mod foarte rapid, totul durand doar cateva ore! Asadar, valoarea calorica a acestora este un scazuta! Pe de alta parte, tipurile de carbuni de calitate superioara, regasiti in magazine specializate, trec printr-un proces amanuntit si durabil de prelucrare, dovedind in final o calitate superioara! Prin urmare, pretul poate face toata diferenta atunci cand vrei sa te bucuri de cel mai potrivit carbune pentru gratarul tau!

Cel mai potrivit = carbunele vegetal

Procesul de obtinere a acestui tip de carbune este dat de arderea lemnului de stejar la o temperatura de cca. 500ºC in absenta aerului, intr-un imens bol de foc! Datorita acestei proceduri de obtinere, intreaga umiditate este inlaturata din lemn, fapt ce creste valoarea calorica a carbunelui, aceasta fiind automat dubla fata de cea initiala! Cu siguranta si procesul de obtinere a acestui tip de carbune este unul de lunga durata si incet, durand in jur de 20 de zile pentru a fi finalizat! Pretul este de asemenea cel mai ridicat de pe piata, dar merita, in special datorita randamentului combustiv si aromei deosebite pe care o obtin preparatele!

Cum alegi cei mai potriviti si cei mai ieftin carbuni?

Dupa cum am specificat de-a lungul acestui articol, nu poti beneficia de cei mai calitativi carbuni, bucurandu-te in acelasi timp si de cel mai mic pret! Vorbim despre un aspect logic si de la sine inteles, orice lucru sau seriviciu de calitate presupunand si un pret mai ridicat! Cu toate acestea, exista un lucru foarte important de mentionat si anume ca tipul carbunelui trebuie intotdeauna raportat la felul gratarului pe care il detinem si la modul de gatit! Mai exact, atunci cand utilizam un gratar clasic, fabricat din metal si cu un pret scazut, nu are sens sa alocam o suma enorma de bani carbunilor! Insa, daca folosim un gratar premium cum ar fi un cuptor ceramic, atunci poti fii sigur ca investitia intr-un carbune de calitate superioara si achizitionat intr-o cantitate mare (sac de 9 sau 12kg), merita toti banii!

Felul preparatelor pe care vrei sa le pregatesti si tipul gratarului vor determina cantitatea de carbuni pe care o vei consuma pe unele dispozitive de gatit! Acelasi lucru se aplica si in cazul gratarelor de tip kamado, adica un gratar care nu utilizeaza flacara directa, ci doar caldura. In acest caz, carbunele va mocni incet, pentru a prepara cat mai bine alimentele dorite! Asadar, un sac de 9kg in acest caz iti va permite sa te bucuri de 9 sesiuni de gatit pe un model Large Big Green Egg, optimizand consumul de carbuni, ca accesorii gratar kamado! Vei realiza ca, desi a costat mai mult initial, sacul de carbuni premium va dura pentru o perioada mai indelungata, facand posibila utilizarea carbunilor si datile urmatoare, fiecare fiind un succes in gatirea preparatelor de calitate!