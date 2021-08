Contre între fostul Ministru al Turismului și primarul din Ocna Sibiului – ”Ori minte, ori e afectat de caniculă”

Claudiu George Predescu, primarul din Ocna Sibiului, a intrat într-o dispută cu Bogdan Trif, președintele PSD și fostul Ministru al Turismului. Săgețile se aruncă în mediul virtual după ce Bogdan Trif a făcut o postare deloc de laudă la adresa primarului. Acesta i-a răspuns la fel, pe Facebook.

Trif l-a acuzat pe primarul din Ocna că a lăsat de izbeliște localitatea și că ”de lene” a pierdut fonduri europene pe care le-ar fi putut folosi pentru modernizare. Primarul îi răspunde și spune că de fapt, se află în implementare o serie de proiecte, exact pe fonduri europene. ”În prezent în Ocna Sibiului se afla în implementare trei proiecte finanțate din fonduri europene în valoare totală de 34,5 milioane lei, proiecte care vizează modernizarea de străzi, amenajări de spații verzi, locuri de joacă pentru copii, construirea unui centru cultural modern, un centru de zi pentru persoane vârstnice etc. Nu e vina mea că nu sunteți în stare să faceți diferența între un șantier și o stradă degradată”, spune primarul Predescu.

Bogdan Trif îl acuză de incompetență și neimplicare pe primarul din Ocna Sibiului, acuzându-l că a pierdut bani pentru modernizare, pe care îi avea practic în mână. ”Cât am fost ministru al Turismului, am tras efectiv de actualul primar, să depună un proiect la Ministerul Turismului, pe care l-am semnat și căruia i-am asigurat finanțarea. Acesta prevedea transformarea parcului de lângă lacuri într-un parc de aventură și distracție, dar și transformarea campingului într-un parc modern pentru rulote. Valoarea proiectului depășea 5,5 milioane de lei. Din lene și incompetență, administrația din Ocna Sibiului nu a trimis, până în data de 01.06.2020 (în timpul guvernării liberale), contractul de servicii și lucrări, motiv pentru care a pierdut finanțarea, conform clauzelor contractuale asumate chiar de către Primărie”

Primarul evident că are un răspuns: ”Da, domnule Trif ați „tras” din proiectul depus de mine (proiect al cărui titlul nici nu îl cunoașteți) teatrul de vara din parcul balnear și m-ați luat peste picior, trimițându-mă la ministerul Culturii pe motiv că nu finanțați activități culturale. V-ați lăudat cu semnarea unui contract de finanțare cu primăria Ocna Sibiului, dar, de fapt, nu aveați nici un leu alocat acestui proiect, minciună tipica dumneavoastră. De altfel aceeași păcăleală mi-ați aplicat-o și cu Comisia de Prognoza unde din nou m-ați dus cu preșul și am semnat un contract de finanțare pentru modernizarea a 6 străzi. Dar ce să vezi, la două luni după semnare, am aflat că, de fapt, nu existau bani”, este o parte a replicii primarului.

Primarul din Ocna Sibiului are mai multe explicații pentru acuzațiile care i se aduc: ”Există mai multe explicații pentru această atitudine de rătăcit: fie domnul Trif minte cu bună știință, fie e afectat de temperaturile ridicate din aceste zile, fie nu a mai trecut demult prin Ocna Sibiului”, spune Predescu.