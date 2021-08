O femeie din Sibiu este terorizată de fostul iubit. Se teme de moarte cu ordinul de protecţie în mână – Poliţia dă doar avertismente

Ileana, o mamă tânără din județul Sibiu, a fost nevoită să fugă de acasă, împreună cu cei doi copii, pentru a se ascunde de fostul iubit, care o terorizează de un an și jumătate. Cu trei ordine de protecție încălcate, fără repercusiuni pentru agresor, femeia se teme că va sfârși ucisă. Poliția îi cere victimei să facă sesizări, dacă vrea protecție. O asociație care ajută victimele violenței domestice i-a sărit în ajutor.

„Îmi e teamă să nu auziți de Ileana ca următorul caz de victimă ucisă de agresor, care lasă doi copilași în urmă. Acolo suntem! Vă rog, ajutati-ne, altfel riscăm să fim complici la moartea ei. Asta o așteaptă!”, scrie Loredana Kaschovits, cofondatoarea Asociației Luthelo, care sprijină victimele violenței domestice, pe pagina de Facebook a organizației.

Ileana*, mamă a doi copii, este una dintre cele mai încercate învingătoare din asociație. De un an și jumătate, femeia este hărțuită, agresată și amenințată constant cu moartea de către fostul ei concubin, care refuză să înțeleagă că relația lor s-a terminat.

După violențe repetate, Ileana a obținut, din mai 2020 și până acum, patru ordine de protecție, dintre care unul provizoriu.

Cel din urmă a fost prelungit recent (28 iulie, n.r.), pe o perioadă de cinci luni și trei săptămâni, după ce agresorul a intrat în domiciliul conjugal și a distrus cu toporul tot ce i-a ieșit în cale. Din fericire, nici Ileana, nici copiii ei nu se aflau atunci în locuință.

Primul ordin și evacuarea

În mai 2020, Ileana a cerut prima dată un ordin de protecție împotriva fostului ei partener de viață, după cinci ani în care a suportat nenumărate abuzuri în relația cu el. Când bărbatul a început să fie violent nu numai cu ea, dar și cu cei doi copii ai ei, Ileana a cerut ajutorul Poliției.

A obținut un ordin de protecție judecătoresc, valabil două luni, și evacuarea silită a concubinului ei din casa în care locuiau împreună, într-o localitate din județul Sibiu.

„Știu ce am de făcut, dacă nu te împaci cu mine” „Îi tot jignea pe copii și deja începuse să-mi fie foarte frică de el. Evident că n-am mai putut locui împreună. Am obținut ordin de protecție și evacuarea lui din casă, dar el nu voia să plece din locuință nicicum, cu toate că ne făcea rău”, povestește Ileana, într-o discuție cu Libertatea.

Ordinul de protecție nu l-a împiedicat pe bărbat să sară gardul în curte, să bată și să lovească în geamurile casei, să înjure și să amenințe. „Dacă nu te împaci cu mine, știu eu ce am de făcut”, îi striga femeii, cât să audă tot satul.

Al doilea ordin l-a înfuriat și mai tare

Astfel, Ileana a cerut un al doilea ordin de protecție. A obținut unul pe o perioadă de trei luni, de data aceasta. Furia bărbatului a crescut însă. Iarna trecută, a intrat peste ea în casă, noaptea.

„Era trecut de miezul nopții. Mă pusesem în pat, după ce venisem de la muncă. Deși baricadasem toate intrările, cunoscând locuința, a reușit să pătrundă în casa care avea două intrări. Cea principală și una care dă spre grădină. Nu era prima dată când încerca să intre peste mine. Am auzit un zgomot și o bocănitură, dar până să mă ridic din pat, a și intrat. Avea în mână un cuțit din acela, de tăiat vițeii, m-a luat de mână, m-a pus în genunchi, și a început să urle «Aici te omor!»” povestește Ileana.

A încercat să-i vorbească frumos, ca să-l calmeze, dar bărbatul era beat. Copiii, care dormeau, au fost cei care au salvat-o pe Ileana. Au auzit țipetele, au sărit pe geam și i-au anunțat pe vecini, iar aceștia au chemat poliția.

„L-au dus la secția de poliție, l-au reținut două ore, după care l-au eliberat. De asta mi-a fost frică, că îi vor da drumul și că se va întoarce să termine ce a început. Exact asta s-a întâmplat. Dar atunci am fugit în vecini, am dormit noaptea la ei, cu copiii. S-a întors acasă, dar nu m-a mai găsit”. Ileana, supraviețuitoare a violenței domestice.

„Dacă ea nu ar fi fugit în acea noapte, probabil că azi nu mai era. El s-a întors direct în casă și i-a ars toate documentele importante, lăsând-o și fără ultimii bani”, a punctat și Loredana Kaschovits, cofondatoarea Asociației Luthelo.

Al treilea ordin de protecție, încălcat de agresor

După acest episod, Ileana a obținut și cel de-al treilea ordin de protecție, cel mai lung de până atunci: cinci luni și trei săptămâni. O perioadă a fost liniștită, pentru că bărbatul a plecat în străinătate.

S-a întors însă în țară, „parcă mai frustrat, mai degradat ca niciodată din cauza alcoolului, parcă mai dornic de răzbunare pentru că femeia lui – cum o numește el – nu îl iartă și nu uită”, mai spune cofondatoarea asociației Luthelo.

„Toate cele trei ordine de protecție au fost încălcate, fără repercusiuni pentru agresor”, punctează Loredana Kaschovits.

Ultima dată s-a întâmplat vineri, 23 iulie, când bărbatul a intrat în locuința femeii și, înarmat cu un topor, a distrus tot ce a văzut cu ochii. Ileana era atunci la muncă, lucra în schimbul doi, iar copiii se aflau în grija unor vecini. Femeia a fost sunată pe WhatsApp de agresor. „Ghici unde sunt?”, i-a spus.

„A rupt ușile, le-a smuls din balamale. A spart și a distrus cât a putut de mult, apoi a sunat-o pe cameră ca să îi arate de ce e în stare”, povestește Loredana Kaschovits.

Speriată, Ileana a sunat la 112 și a anunțat că agresorul se află în locuința unde nu avea voie să intre, potrivit ordinului judecătoresc. După mai multe insistențe și 30 de minute în așteptarea unui echipaj de poliție, Ileana a ajuns acasă, însoțită de oamenii legii. Aceștia l-au prins pe agresor.

Al patrulea ordin de protecție – obținut la cerere și nu pe loc

„Din acel punct, am discutat foarte serios cu ea și am decis că e momentul să plece de acolo, am adus-o în Sibiu, pe ea și pe copii”, a povestit cofondatoarea asociației, care a punctat că polițiștii nu s-au autosesizat pentru a-i elibera pe loc un alt ordin de protecție provizoriu. L-a obținut abia luni, la cerere.

Spre deosebire de ordinul de protecţie emis de instanţa de judecată, ordinul de protecţie provizoriu poate fi emis direct de poliţişti, când aceştia constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violenţă domestică.

În timp ce ordinul de protecţie obişnuit poate fi obţinut în termen de trei zile, ordinul de protecţie provizoriu poate fi emis mult mai rapid, după evaluarea situaţiei de către poliţişti, pe baza unui formular de evaluare a riscului.

Ulterior, al patrulea ordin (valabil cinci luni și trei săptămâni) a fost obținut, miercuri, 28 iulie, după ce Ileana, ajutată de Asociația Luthelo, a cerut acest lucru în instanță. În urma incidentului, victima a depus și o plângere la poliție pentru violare de domiciliu, distrugere și amenințare.

„Ne temem de ce e mai rău. I-am rugat pe judecători să nu indice locuința unde stă ea acum. Noi știm, din experiență, că toate ordinele sunt încălcate, că agresorii nu sunt trași la răspundere și că, astfel, vor continua să-și terorizeze victimele”, a punctat cofondatoarea asociației.

Bărbatul, cercetat penal

În seara de vineri, 23 iulie, bărbatul a fost reținut de polițiști și eliberat apoi după câteva ore. Contactată de Libertatea, purtătoarea de cuvânt al IPJ Sibiu, Loredana Lazăr, a declarat că agresorului i s-a deschis dosar penal pentru distrugere și amenințare:

„Vineri seara, colegii mei, când au ajuns acolo, l-au identificat în imobil. Bărbatul era într-o stare vădită de ebrietate, motiv pentru care l-au condus la sediul poliției și au fost întocmite actele premergătoare deschiderii unei anchete penale care viza două infracțiuni: cea de distrugere și cea de amenințare la adresa ei.

Ulterior, în cursul zilei de luni, când doamna s-a prezentat la sediul Poliției, a adus și o hotărâre judecătorească care atesta că inculpatul nu avea voie să intre, fiind în prezent într-un proces de partaj, imobilul fiind un bun comun. Luni a depus plângere penală, motiv pentru care, pe lângă infracțiunile de distrugere și amenințare, a fost depusă plângere și pentru violare de domiciliu (…)”.

„Victima trebuia să sesizeze Poliția”

Cu privire la încălcarea celor trei ordine de protecție obținute până la ultimul incident, IPJ Sibiu spune că există o singură sesizare, care face obiectul unui dosar penal.

„Există varianta ca el să fi încălcat ordinul de protecție de mai multe ori, dar fără ca ea (victima, n.r.) să aducă asta la cunoștința polițiștilor.”

Ileana spune că a depus o singură plângere de încălcare a ordinului de protecție (din primele trei), tocmai pentru că s-a temut și mai tare pentru viața ei și a copiilor ei, după fiecare ordin încălcat. Intervenția polițiștilor nu-l potolea deloc pe bărbat, dimpotrivă, îi creștea dorința de răzbunare:

„Am făcut o singură plângere la Poliție pentru încălcarea ordinului de protecție pentru că n-am mai avut încredere în Poliție. Polițiștii vin și-i dau un avertisment, apoi el se întoarce și se răzbună. Din această cauză, eu nu m-am simțit protejată! Nu mă simt protejată cu ordinul de protecție în mână”, spune Ileana.

