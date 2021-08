Cazul țepei cu mașina de 60.000 de euro la Sibiu – Apar alți păgubiți

Iliuț Bucur Daniel, unul din inculpații din cel mai mare dosare de corupție din Sibiu- ”Dosarul cămătarilor„ a revenit în atenția publicului după ce un tânăr din Galați a reclamat faptul că a fost înșelat de sibian. La mijloc a fost vorba despre o mașină de 60.000 de euro- un Audi A7. În atenția polițiștilor se pare că Iliuț a fost în tot acest timp, pentru că pe numele lui sunt deschise mai multe dosare la IPJ Sibiu pentru aceeași infracțiune- înșelăciune. Așa că alți sibieni au prins acum curaj și își spun ”povestea” în care personaje principale sunt Iliuț și evident, o mașină.

Gălățeanul- problemă pe jumătate rezolvată

George Brahadiru este bărbatul din Galați care a crezut că vinde mașina, un Audi A7, unui sibian de încredere. Acesta a fost contactat de Iliuț Bucur Daniel care i-a propus un schimb- îi dă gălățeanului un Mustang și 22.000 de euro. Doar că a dat mașina, mai puțin banii. Gălățeanul a făcut plângere la poliția Sibiu pentru înșelăciune și a încercat de mai multe ori să ia legătura cu Iliuț pentru a-și recupera banii. După zile întregi de ”negocieri” gălățeanul și-a recuperat autoturismul, mai puțin brief-ul. Acum duce alte discuții pentru a recupera și actul mașinii.

VEZI AICI POVESTEA TÂNĂRULUI DIN GALAȚI ȘI CUM A FOST ÎNȘELAT DE SIBIANUL ILIUȚ

Bărbatul din Galați este însă norocos, pentru că, într-un final a primit mașina înapoi. Alți sibieni însă au rămas fără mașină, iar în continuare, dosarul lor se află în anchetă la IPJ Sibiu.

Povestea Range Rover-ului

Un alt sibian, F.R., are o poveste asemănătoare. În octombrie anul trecut și-a pus mașina la vânzare pe mai multe site-uri de specialitate. A primit un telefon de la același Iuliuț Bucur Daniel care s-a arătat dornic să achiziționeze autoturismul, un Range Rover Evoque din 2014. De la prețul de pornire de 22.000 de euro s-a negociat până la 20.000 de euro. ”El mi-a propus să îmi dea 10.000 cash și 10.000 de euro prin transfer. Nu am fost de acord, am vrut toți banii prin bancă. A doua zi ne-am întâlnit la un birou de acte, vis-a vis- de înmatriculări. Doamna de acolo m-a întrebat cum se face plata ca să treacă în contract. I-am spus că prin transfer bancar. Înăuntru, fiind plină pandemie, nu a intrat decât el și mama, pentru că pe numele ei era mașina. La un moment dat au ieșit. El fără nimic în mână, mama cu dosarul. Eu am crezut că actele mașinii sunt în dosarul mamei”, povestește bărbatul.

Apoi, urma să se facă plata. ”Iliuț a spus că merge la bancă să facă plata, iar prietenul lui a venit cu mine să radiem mașina. Ne-am întâlnit apoi, Iliuț mi-a arătat așa, fluturând, un OP. Am văzut numărul de cont, numele, am zis că e ok….el l-a aruncat în mașină apoi. L-am cerut, dar nu a vrut să mi-l dea, a zis că el a plătit. Mi-a luat cheia din mână pentru că a zis el, de acum mașina era a lui”, povestește sibianul.

Mașina, vândută mai departe

Bărbatul spune că în acel moment a început să își dea seama că ceva nu este în regulă. A insistat să meargă împreună la bancă să i se dovedească faptul că banii au fost virați. ”Ajunși la bancă, la fel, lume, înăuntru nu aveai voie decât câte o persoană. Iliuț a sunat la cineva, a zis el, cunoștință care lucrează acolo. Se auzeau telefoane, gălăgie, chiar am crezut. Mi-a spus de acolo că nu mai poate vorbi, că o să îmi trimită pe mail dovada. Evident că nu am primit nimic. Când am văzut că nici banii nu intră în cont, am depus plângere penală”, spune bărbatul.

Acesta așteaptă ca din octombrie anul trecut să i se soluționeze cazul. ”Iliuț spune că mi-a plătit mașina, cash, în fața biroului de acte. Nu e așa. În plus, nu știu de ce în contract nu a fost trecut faptul că plata se face prin transfer, din moment ce doamna de acolo m-a întrebat lucrul ăsta. Între timp mașina a fost vândută la cineva din Vâlcea, am înțeles. Eu aștept din octombrie o soluție. Avocatul a cerut ca mașina să fie indisponibilizată până la soluționarea dosarului, tocmai ca să nu ajungă cine știe pe unde. Nu s-a întâmplat nici asta. Sper totuși să îmi recuperez mașina sau banii”, spune bărbatul.

La IPJ Sibiu sunt înregistrate mai multe dosare în care reclamat este Iliuț Bucur Daniel, toate pentru înșelăciune, modul de operare fiind asemănător.