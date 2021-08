Ludovic Orban nu o susține pe Turcan la șefia PNL Sibiu

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat la Sibiu, că i-ar fi plăcut să o susțină pe Raluca Turcan, dar că aceasta a decis să nu îl mai susțină pe el: „Nu înțeleg de ce”.

„Aș fi vrut să vin aici să o susțin pe Raluca Turcan. Din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă mai susțină pe mine, nu știu de ce”, a spus Ludovic Orban.

Conform acestuia, Raluca Turcan a făcut parte din „echipa câștigătoare”: „Raluca Turcan a făcut parte din echipa câștigătoare a PNL și când am câștigat europarlamentarele, și când am câștigat prezidențialele cu cel mai mare scor care l-a obținut vreodată un candidat de dreapta, am câștigat împreună alegerile locale, și chiar dacă n-am câștigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, cea mai grea perioadă din România, în care Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier, a luat decizia să nu rămână în echipa câștigătoare”.

„Dumneavoastră alegeți, gândiți, se poate și altfel, se poate și mai bine, se poate și mai uniți, se poate și cu mai multă sinceritate, se poate și cu mai multă onestitate”, le-a transmis Orban liberalilor din Sibiu.