Top 10 cafenele apreciate la Sibiu

Se spune că primul loc unde cafeaua a fost consumată ca o băutură caldă a fost în Peninsula Arabică în secolul al XI-lea, acest obicei ajungând mult mai târziu în Europa, la sfârșitul secolului XV. În ziua de azi, un român consumă 2,3 kg de cafea pe an, iar valoarea pieței în România ajunge la 300 miloane de Euro pe an.

Băutură cu atribut energizant și stimulant, cafeaua a primit de-a lungul timpului o încărcătura emoțională puternică, fiind servită între prieteni ca un gest de deschidere și comunicare.

Numărul din ce în ce mai mare de cafenele care au apărut în Sibiu, cu moduri de preparare a cafelei și arome pentru toate gusturile, ne face să apreciem că sibienii sunt indrăgostiți de cafea. Fie că fac parte dintr-o franciză sau sunt afaceri locale, situate în zona centrală sau pe străduțe ascunse cafenelele din Sibiu și-au găsit fiecare un loc în preferințele amatorilor locali de cafea. Ora de Sibiu îți prezintă 10 dintre cele mai populare cafenele din Sibiu, cu care nu poți da greș. Pentru a întocmi această listă, am luat în considerare numărul de urmăritori de pe paginile de Facebook și Instagram, numărul de check ins înregistrate de-a lungul anilor și locul ocupat în topul realizat pe Tripadvisor.

146 I love coffee

Sunt șanse puține să nu fi văzut măcar o dată, postat pe rețelele de socializare, paharul de cafea galben cu o bufnită ce pare trezită din somn. Asta pentru că sibienii adoră să își înceapă dimineața la 146 I love coffee. Situată pe strada Ocnei și cu o cafea proaspăt prăjită pe diverse note (ierboase sau fructate, acide sau nu, cu nuanțe ciocolatii sau de caramel) 146 I love coffee este un loc primitor cu un personal foarte amabil.

2. Lumos coffee and brunch

La câțiva pași de Muzeul Brukenthal, Lumos impresionează prin grandoarea ferestrelor și arhitectura modernă. Aici înâlnești adesea tineri lucrând pe laptop sau grupuri de prieteni ce pun la cale planuri mărețe.

Localul servește mic dejun toată ziua așa ca poți comanda la orice oră una din specialitățile casei alături de cafeaua ta preferată: tartină cu cremă de brânză(25 lei), ouă poșate cu avocado pe toast din pâine artizenală (27 lei), Granola Bowl (19 lei) și multe altele.

3. Arhiva de cafea și ceai

Ascunsă pe o străduța din centrul Sibiului, Arhiva este o mică bijuterie pentru cei ce o descoperă plimbându-se la întămplare prin oraș. În acest spațiu restrâns și intim, te poți bucura de o cafea aromată, măcinată pe loc.

Arhiva oferă o mare varietate de cafele proaspăt prăjite de două dintre cei mai buni prăjitori din România, Yume și Claro. Mai mult decât atât, se pot găsi 80 de sortimente de ceai, bere artizanală și prăjituri de casă.

4. Hug the mug

Hug the mug este una dintre primele cafenele deschise în Sibiu care a adoptat conceptul Coffee to go. Pe lângă sediul original din centrul orașului, Hug the mug poate fi găsit si pe Calea Dumbrăvii 16, cu aceeași cafea proaspătă și aromată, de tip premium Arabica 100%. Te poți bucura de cafeaua ta favorită în doza potrivită, small hug sau big hug.

Mai mult decât atât, franciza își extinde orizonturile cu Hug the Plate, un bistro local unde poți servi mic dejun și brunch. Meniul variază de la toast-uri și omlete până la french tarts, salate, supe sau paste.

5. Nod Pub

Nod Pub este o locație modernă care îmbină perfect funcționalitatea cu estetica. Amplasată în Piața Mică, terasa are un sistem ingenios de răcire perfect pentru o zi călduroasă de vară.

Nod prepară doar cafea de specialitate proaspăt prăjită la Sibiu de NOD Prăjitoria de cafea, provenită din ferme de cafea al căror singur obiectiv este calitatea. Pentru a scoate la iveală aromele, boabele de cafea sunt preparate la un grad mediu de prăjire, având maxim trei-patru săptămâni înainte de a fi utilizate, pentru a evidenția aromele naturale.

6. Cafe Wien

Cafe Wien este, fără îndoială, una dintre cele mai fermecătoare și romantice locații din Sibiu. Poți admira Orașul de Jos sau Catedrala Evanghelică în timp ce savurezi o cafea cu specific vienez și asculți un concert la pian în direct.

După cum prezice și numele, interiorul cafenelei păstrează ambianța autentic vieneză prin decorațiunile ce includ o instorie a capitalei austriece.

În meniul cafenelei se regăsesc torturi tradiţionale (Sacher Torte), prăjituri vieneze și specialităţi din ciocolată.

7. Gogosh coffee and donnuts

Situat în apropierea Teatrului Național Radu Stanca, Gogosh este un brand local Sibian care servește cafea delicioasă de înaltă calitate. Însă, vedetele locației trebuie să fie gogoșile proaspăt produse în fiecare zi, ce complementează perfect ceașca de cafea. Poți alege dintre sortimente precum forest, cheesecake, pistachio, apple, sau preparatul casei, Papanut, o reinterpretare marca Gogosh al clasicului papanaș.

8. Lilis

Lilis este un local aparte datorită poveștii pe care o are în spate. Iubirea pentru câini a administratorilor este reflectată în numele restaurantului, identic cu cel al cățelușei lor. Întregul etaj este decorat cu portrete ale cățelușei Lili, fiind unul din puținele restaurante pet friendly din Sibiu.

Pe lângă clasicul Cappuccino, consumătorii de cafea se pot bucura de numeroase băuturi speciale cu un shot de espresso la bază, toate la prețul de 13 Lei: Black forest mocha, Banana toffee late, Bounty, After eight.

9. AM PM coffee & more

Pe aceeași stradă cu 146 I love coffee și în imediata apropiere a Podului Minciunilor, cafeneaua AM PM iese foarte ușor în evidență încă de la aspectul vitrinei. Tapetul cu frunze de palmier și mobilierul de catifea albastru sau turcoaz sunt în opoziție cu paharul to go care are un design minimalist alb-negru.

La AM PM puteți savura un Espresso intens și un Latte cremos dar și multe specialități cum ar fi: Espresso Tonic, Cold Brew, PM Brewtiful, AM Iced Latte si multe altele.

10. The Refresh

The Refresh este un concept integrat de cafea de specialitate, sucuri proaspete și shake-uri sănatoase, magazin de cafea/ceai și E-commerce. Cafeneaua este pe jumătate un boutique de unde se pot achiziționa diverse modele de căni, pahare, ceainice, cafetiere și nu numai.

Dacă vrei să ai o priveliște de ansamblu asupra evenimentelor din Piața Mare, the Refresh este locul ideal.