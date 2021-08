Un artist de 66 ani a primit bacșiș 60.000 de dolari

Bacșiș record primit de un pianist în vârstă de 66 de ani. A primit aproximativ 60.000 de dolari.

Un pianist în vârstă de 66 de ani, care cântă în Aeroportul Internațional Atlanta, a primit recent cel mai mare bacșiș din viața sa, în valoare de 60.000 de dolari, de la un pasager care-și aștepta avionul, relatează ABC News.

Pasagerul a postat și un clip cu pianistul pe Instagram, transmițându-le urmăritorilor lui să-l sprijine pe artist.

Carter, pianistul în vârstă de 66 de ani, a fost intervievat de „Good Morning America”. Acesta le-a spus că iubește toate genurile muzicale.

„Îmi place să cânt jazz. De asemenea, îmi place pop-ul, muzica soul, muzica clasică. Și le cânt pe toate. Dacă-mi ceri să-ți cânt ceva din anii 30 – 40, o voi face. Dacă-mi ceri să-ți cânt muzică gospel, o știu și pe asta. Dacă vrei ceva muzică ritmată să-ți miști șoldurile, fii sigur că pot cânta și asta”, a spus Carter, pianistul în vârstă de 66 de ani.

Cum a ajuns pianistul de 66 de ani să primească bacșiș de 60.000 de dolari, cel mai mare bacșiș din viața lui

Pe 21 iulie, Carlos Whittaker, speaker motivațional și autorul volumului „Enter Wild” era în aeroport, așteptând un zbor care îl ducea înapoi acasă în Nashville, Tennessee.

„Evenimentul meu din Memphis a fost anulat și a trebuit să mă întorc acasă. Așa că am stat în aeroport pentru o oră și jumătate”, a spus Carlos Whittaker pentru Good Morning America.

Whittaker a spus că l-a văzut pe Carter cântând din tot sufletul, deși nimeni nu-l asculta. Whittaker s-a așezat și l-a ascultat.

„Am fost și eu muzician. Am cântat în deschiderea multor artiști și știu cum este să nu-ți dea nimeni niciodată atenție. Așa că atunci când am văzut că nu-l ascultă nimeni, am știut ce simte. Și am vrut să vadă că cineva îl ascultă și cineva chiar îi vede talentul”, a mai spus Whittaker, scrie Aleph News.