Adrian Bibu despre Zona Metropolitană Sibiu – ”Avem documentația completă”

Zona Metropolitană Sibiu este un proiect despre care se discută de ceva vreme. Ideile au fost puse în practică odată cu înființarea unui grup de lucru format din reprezentanți ai Primăriei Sibiu și ai Consiliului Județean. În urma întâlnirilor s-au stabilit pașii de urmat de acum înainte, iar Adrian Bibu, administratorul județului, a anunțat că documentația este completă și va putea fi folosită atât de grupul de lucru, cât și de celelalte primării din jurul Sibiului care doresc să adere la acest proiect.

”Înființarea Zonei Metropolitane Sibiu (ZMS) este un obiectiv deosebit de important pentru dezvoltarea județului nostru și pentru care, în urma unei întâlniri între Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, s-a creat un grup de lucru cu sarcina de a identifica cea mai eficientă soluție.

👆Grupul de lucru avea termen pentru primele concluzii trei luni de zile, termen care se împlinește #azi.

Așadar:

➡️ primele discuții s-au purtat la nivel de specialiști din Primăria Sibiu și Consiliul Județean Sibiu. Nu există niciun dubiu cu privire la necesitate și ‼️ foarte important!‼️ la disponibilitatea unei asocieri în scopul înființării ZMS

➡️ în județul Sibiu, câteva primării au creat deja o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu denumirea de Zona Metropolitană Sibiu, cu cele mai bune intenții și probabil cu scopul de a scurta timpul de acțiune. Problema identificată de grupul de lucru este aceea că ZMS trebuie înființată în jurul unui “centru polarizator” și prin urmare, Primăria Sibiu trebuie să participe la acest ADI

➡️ grupul de lucru a avut în vedere două scenarii 1️⃣ cel al aderării Sibiului la ADI-ul existent sau 2️⃣ cel al înființării unuia nou împreună cu primăriile interesate de ZMS și Consiliul Județean Sibiu. Pentru această a doua variantă, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Sibiu au elaborat deja un draft de Statut

➡️ grupul de lucru a comunicat și cu primarii localităților care au înființat ADI-ul pentru a se asigura că există disponibilitate pentru ambele variante de lucru

➡️ la inițiativa grupului de lucru s-au rezervat, conform legii, trei denumiri pentru noul ADI, astfel încât, dacă se optează pentru înființarea unei asociații noi, durata acestui proces să fie cât mai scurtă

➡️ la inițiativa grupului de lucru și pentru a contura decizia cea mai bună în scurt timp va avea loc o întâlnire la nivelul conducerii celor două instituții: Consiliul Județean Sibiu și Primăria Sibiu, iar ulterior la nivelul unităților administrative teritoriale interesate din jurul Sibiului

➡️ întâlnirile grupului de lucru au conturat din ce în ce mai clar necesitatea unui ADI și pentru activitatea de transport, deoarece serviciile publice sunt gestionate prin legislație separată (a se vedea exemplele ADI ECO pentru salubritate, ADI Apă etc). Astfel, independent de ZMS , pentru rezolvarea problemei transportului în comun extins, comunitățile trebuie să aibă în vedere o altă asociere.

Am dorit să comunic toate acestea, deoarece înființarea ZMS, deși atât de necesară, trebuie să urmeze un traseu care să îi asigure sustenabilitatea. Cred că înființarea grupului de lucru, decisă la întâlnirea pe care am avut-o cu doamna președintă a CJ Sibiu, și cu doamna primar acum trei luni a conturat câteva variante, lucru foarte benefic. În plus, se discută despre modificarea Legii Zonelor Metropolitane, ceea ce va aduce și alte noutăți.

În așteptarea tuturor acestora, colegii mei din Consiliul Județean Sibiu au folosit în propunerile lor de lucru, modele adaptate după zone metropolitane funcționale în România, cum ar fi Cluj sau Oradea.

Grupul de lucru constituit de CJS și PMS are acum o documentație completă și va putea oferi sprijinul necesar deciziei administrative a Primăriei Sibiu, a CJS și a celorlalte primării.”, a transmis Adrian Bibu pe pagina sa de Facebook.