Dansatori din Lituania, România și Germania încep pregătirea pentru un spectacol care va fi în premieră la FITS

„People Power Partnership”. Dansatori și coregrafi din Lituania, România și Germania încep pregătirile pentru spectacolul în premieră din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Proiectul „People Power Partnership” (PPP), în cadrul căruia Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este partener, include și un spectacol ce va fi prezentat în premieră la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacolul fiind rezultatul colaborării dintre dansatori din Germania, România, și Lituania.

Echipa de coregrafi și dansatori din cele trei țări începe zilele acestea, la Sibiu, pregătirile pentru spectacolul „Reflexii”, produs de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, în colaborare cu partenerii din Alytus (Lituania) și Freiburg (Germania). Evenimentul face parte din programul celei de-a XXVIII-a ediții a FITS și va avea loc în 21 august, ora 20.45, la Academia Evanghelică Transilvania (str. Livezii nr. 55), din Sibiu.

Sub coordonarea echipei artistice din Germania, formată din Sigrun Fritsch, Kien Trinh, Max Rieger și Marielle Koplin, membri ai Aktionstheater PAN.OPTIKUM din Freiburg, tinerii dansatori vor dezvolta un spectacol de dans, prin care vor aduce pe scenă propria lor interpretare asupra temei identității. Reflexia, legată irevocabil de prezența în fața oglinzii, de senzația că, din adâncul spațiului oglindit, un al doilea eu vine spre noi și ne urmărește fiecare mișcare, este tema acestui spectacol.

„Imaginea oglinzii a fost parte integrantă a literaturii europene încă din antichitate. Simbolismul său a suferit numeroase schimbări și interpretări de-a lungul istoriei. Luați în considerare motivul dublului, al întâlnirii cu sinele, al cunoașterii de sine, al identității fracturate, al reflexiei, al vanității, al poftei, al inteligenței, al adevărului, al oglinzii ca poartă și pasaj către o altă lume, pentru a numi doar câteva. În vremurile internetului, reflectarea propriului comportament de click joacă un rol din ce în ce mai important”, spun organizatorii.

Timp de două săptămâni, la Sibiu, tinerii participanți devin ei înșiși autori și contribuie la conceperea spectacolului pe care îl vor prezenta în cadrul FITS 2021.

„People Power Partnership”, întâlniri într-un context artistic

Dansatorii au fost selectați în cadrul unor audiții care s-au desfășurat la începutul acestui an și, în urma cărora, 8 tineri din Sibiu, București, Cluj și Târgu-Mureș, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, s-au alăturat proiectului. Ulterior, la finalul perioadei de audiții din toate orașele partenere, liderul de proiect, Aktionstheater PAN.OPTIKUM, a organizat, în luna mai 2021, prima întâlnire față în față, la sediul din Freiburg, iar cei care nu au putut fi prezenți fizic au avut varianta de conectare online.

Dansatorii români vor începe de mâine, 10 august, repetițiile pentru spectacol alături de patru dansatori din Alytus și patru dansatori din Freiburg.

Spectacol de mari dimensiuni, într-un turneu european

„People Power Partnership” (PPP), un proiect Europa Creativă în care TNRS este partener alături de alte 13 instituții culturale din 11 țări europene, se derulează pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2020 – octombrie 2024. Având ca idee centrală teatrul participativ, destinat spațiului public, care facilitează întâlniri reale și durabile între tineri, într-un context artistic, proiectul include și un spectacol de mari dimensiuni care va fi prezentat în cadrul unui turneu european în 2023-2024.

PPP este al doilea proiect european organizat de partenerii noștri din Freiburg în cadrul căruia Naționalul Sibian este partener. Prima colaborare, proiectul „Power of Diversity – The Crossing Lines”, a fost organizat în perioada 2015-2018.

Partenerii proiectului „People Power Partnership” sunt: Aktionstheatre PAN.OPTIKUM, Freiburg (DEU); Teaterforeningen for Helsingør Kommune // PASSAGE Festival (DNK); “Radu Stanca” National Theatre in Sibiu // FITS (ROU); Varazdin Tourist Board (HRV); Menu Fabrikas in Vilnius & Alytaus miesto teatras in Alytus (LTU); Foundation INITIUM, Riga (LVA); Bitò Produccions in Girona // Temporada Alta (ESP); Município de Loulé (PRT); Camara Municipal de Lisboa, (PRT); Magna Vitae, Lincolnshire (UK); SE.S.TA – Centre for Choreographic Development, Prague (CZE); Fondazione Via Maestra in Venaria (ITA); University of Education Freiburg (DEU).