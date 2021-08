Guns N’ Roses lansează un nou single după 13 ani de pauză

Renumita formație de rock, Guns N’ Roses, a lansat o nouă melodie, ”Absurd”, prima piesă după reformarea trupei.

Lansarea acestui single vine la câteva zile după ce membrii trupei Guns N’ Roses au interpretat piesa – compusă iniţial cu titlul ”Silkworms” pentru albumul ”Chinese Democracy” din 2008 – în timpul concertului de la Fenway Park din Boston, al doilea spectacol din cadrul turneului ”We’re F’N Back!”. De asemenea, piesa a fost interpretată şi joi seară, pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.

”Silkworms” a fost scrisă iniţial în timpul sesiunilor de înregistrate pentru ”Chinese Democracy” de muzicienii Chris Pitman şi Dizzy Reed.

Cea mai recentă versiune a piesei este produsă de Axl Rose, solistul Guns N’ Roses. Pe aceasta nu mai figurează multe dintre elementele industriale prezente în versiunea inţială, riffurile chitaristului Slash şi interpretarea vocală furibundă a lui Axl Rose sugerând că stilul abordat de Guns N ‘Roses în 2021 are probabil mai multe în comun cu cel original în comparaţie cu discul ”Chinese Democracy”.

Trupa Guns N’ Roses a fost formată în Los Angeles, în 1985, de Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan şi Steven Adler, iar cele şase discuri de studio pe care le-a lansat s-au bucurat de un mare succes, cu vânzări de peste 100 de milioane de exemplare la nivel mondial.

Formula de aur a Guns N’ Roses s-a destrămat treptat, din cauza neînţelegerilor dintre membrii ei, astfel încât pe ultimul album de studio, ”Chinese Democracy” (2008), Axl Rose a rămas singurul dintre fondatori.

Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se numără ”November Rain”, ”Don’t Cry”, ”Sweet Child O’Mine”, ”Patience”, ”Paradise City”, ”Welcome to the Jungle” şi ”Civil War”.

Guns N’ Roses a fost inclusă în ”Rock and Roll Hall of Fame” în 2012.