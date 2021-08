VIDEO FOTO Dezastru la Dobârca – Culturile oamenilor distruse de caii nimănui

Culturi întregi de porumb și lucernă sunt distruse în fiecare an la Dobârca. Proprietarii terenurilor spun că de vină sunt zeci de cai care intră pe pământurile lor. Anul acesta, parcă mai mult ca oricând, s-au înmulțit și caii, și pagubele făcute de ei. Oamenii se văd neputincioși, și mai mult decât să facă plângeri peste tot, spun că nu au nicio soluție.

Locuitorii din Dobârca, cei care cultivă terenurile pe care le au în proprietate, sunt disperați. Porumbul este distrus mai bine de jumătate, la fel și lucerna. Totul, din cauza a zeci de cai care intră în culturi și le pun la pământ. ”Sunt vreo 24 de cai ai romilor care trăiesc pe aici. Îi lasă liberi, iar ei intră în cultură, mănâncă ce mănâncă și distrug totul. Nu știm ce să mai facem. Am pus garduri, dar le-au rupt și pe alea și au intrat”, spune unul dintre proprietari.

Bărbatul spune că anul trecut paguba a fost de aproximativ 160 de milioane la porumb, plus lucerna. Anul acesta se așteaptă să piardă mai mulți bani, pentru că stricăciunile sunt mai mari. ”Cine ne plătește nouă banii ăștia? Am muncit pentru ei, să cultivăm, iar alții care nu au grijă de animale le distrug. Am sunat și la poliție, au mai venit, au dat ceva amenzi, dar credeți că le plătește cineva? Am făcut sesizare la Primărie, nimic nici de acolo. Ce să le facem?”, spune bărbatul din Dobârca.

Ioan Troancă, primarul din Miercurea Sibiului, de care aparține Dobârca, spune că nu are nicio soluție în acest caz. ”Ce să fac eu? Am încercat să aflăm ai cui sunt caii, când îi întrebi, nimeni nu recunoaște nimic. Ce pot să fac este să le pun la dispoziție un loc împrejmuit unde să îi țină. Dar nici așa nu am avut cu cine. Păi eu că să fac? Primăria să adune caii de pe câmp? Să avem noi grijă de ei? Nu se poate asta. Am sunat și la Poliția animalelor, au venit, au întrebat, nimeni nu a recunoscut că sunt caii lor. Au spus că nu au ce să facă, pentru că animalele nu sunt în pericol, că nu au o metodologie clară de aplicare a legii”

Locuitorii din Dobârca ale căror culturi au fost distruse au sunat la poliție de mai multe ori. S-au împărțit și amenzi, dar problema tot nu este rezolvată. ”La nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, în cursul anului 2020, a fost înregistrată o singură plângere scrisă, de la un cetățean din satul Dobârca, prin care se reclama faptul că mai multe animale (cai) aparținând unor locuitori ai aceleiași localități, au pătruns în culturile sale și au produs pagube, sesizare care a fost soluționată prin aplicarea unui număr de 3 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 900 lei, conform Legii 61/1991 rep. art. 2 pct. 17.

De la începutul anului în curs și până în prezent, nu au fost înregistrate astfel de plângeri.

În cursul anului 2020, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului si posturile de poliție arondate au aplicat 24 sancțiuni contravenționale in valoare totală de 6.600 lei, iar în anul 2021, până în prezent, au aplicat un număr de 13 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.700 lei, unui număr de 7 proprietari de animale (cai) din satul Dobârca, ca urmare a sesizării din oficiu sau a apelurilor telefonice primite de către polițiști de la proprietarii unor terenuri agricole din zonă. Sancțiunile au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 R, art. 2 pct. 17, pentru „lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri”.

Persoanele care au suferit prejudicii în urma prezenței animalelor pe terenurile de cultură au fost îndrumate să se adreseze Judecătoriei Săliște pentru recuperarea pagubei, întrucât, conform art.1375 din Noul Cod Civil, „proprietarul unui animal sau cel care se servește de el răspunde, independent de orice culpă, de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa”, spune Elena Welter, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.