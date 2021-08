Derby-ul retrogradatelor din Liga 1 – FC Hermannstadt joacă la Mediaș cu Poli Iași

A.F.C.Hermannstadt întâlnește pe cei de la Politehnica Iași în etapa cu numărul 3 din Liga 2. Va fi o confruntare între două echipe care au părăsit împreună Liga 1 în sezonul trecut. Totodată, ambele au ca obiectiv declarat revenirea în primul eșalon fotbalistic.

Oaspeții vin după două înfrângeri în primele etape, în deplasare cu Petrolul Ploiești(2-0) și pe teren propriu cu Concordia Chiajna (0-1). De cealaltă parte, sibienii au maxim de puncte după victoriile obținute cu F.C.Buzău (2-1) și Unirea Constanța (0-2).

,,Am început bine. Am luat toate punctele puse în joc. Eu pun accent și pe aspectul și calitatea jocului și am mai spus că am avut momente bune, dar este loc și de mai bine. Avem meci cu Poli Iași, o echipă care, la fel ca noi, a fost anul trecut în Liga 1. Știu că și ei au același obiectiv ca și noi, revenirea în prima ligă. Va fi un meci crâncen, poate mult mai greu față de cele pe care le-am avut până acum. Din punct de vedere al lotului stăm bine. A apărut oboseala, dar era normal pentru acest început de campionat. Vor apărea probabil 2-3 schimbări. Vom vedea. Este un lot foarte bun la noi, în care eu am încredere. Eu vreau ca toți jucătorii să se simtă importanți, iar ca să se întâmple asta – toți trebuie să joace. Încerc să fac o rotație și sper să iasă. E vorba de inspirație, dar și de modul de a se reface al jucătorilor. Cele mai importante sunt rezultatele, iar odată cu ele ne va fi mai ușor să facem schimbări în echipă.”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenor principal A.F.C.Hermannstadt.

,,Sunt foarte bucuros pentru începutul pe care l-am avut în primele două meciuri. Au fost două meciuri destul de grele, mai ales cu Buzău, când am fost conduși cu 1-0. Cred că suntem o echipă bună, cu un obiectiv fixat – promovarea. Eu lucrez în fiecare zi ca să fiu tot mai bun, ca să fiu cea mai bună versiune a mea pentru a ajuta FCH. Vrem să revenim cât mai repede în Liga 1. Cu siguranță în acest sezon se va și întâmpla acest lucru. Cu siguranță meciul cu Poli Iași va fi unul dintre cele mai grele din acest campionat. Cu siguranță ne vor pune probleme, dar până la ora meciului vom fi pregătiți atât din punct de vedere tactic cât și tehnic , așa că nu am nici o emoție. ”, a declarat Ionuț Pop, goalkeeper A.F.C.Hermannstadt

,,Mă simt foarte bine la FCH. Grupul m-a primit foarte bine aici, la Sibiu. Aștept să revenim pe prima scenă a fotbalului românesc. Obiectivele mele sunt să îmi fac treaba cât mai bine, iar când mă voi întoarce la F.C.S.B. cei de acolo să se poată baza mereu pe mine. Nu îmi place să pierd, îmi place să câștig. Așa este firea mea. Și Poli Iași a retrogradat anul acesta și vor să se întoarcă înapoi în prima ligă. Cred că va fi un meci bun, dar grupul nostru ar trebui să se gândească la cum să ne întoarcem cu toții cu cele trei puncte.”, a declarat Alexandru Pantea , fundaș lateral A.F.C.Hermannstadt

A.F.C.Hermannstadt vs Poli Iași va avea loc joi, 12.08.2021, ora 18:30, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Pentru acest meci, A.F.C.Hermannstadt a scos la vânzare bilete online pe siteul www.bilete.ro, disponibile aici: https://bit.ly/37vb2GU

De asemenea, cei interesați vor putea să cumpere bilete în ziua meciului de la casa de bilete de la tribuna 2 a Stadionului Gaz Metan Mediaș, începând cu ora 16:30.