Florin Cîţu recunoaşte că a făcut două zile de puşcarie

Premierul Florin Cîțu a admis că în urmă cu 20 de ani a fost încarcerat două zile în SUA pentru că a condus sub influența alcoolului: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Interesant că apare acum informația”.

„Acum 20 de ani. A fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani”, spune Florin Cîțu.

Premierul pune pe seama campaniei interne din PNL apariția unui document, publicat de flux24.ro, potrivit căruia ar fi fost încarcerat două zile în SUA, în 2000.

„Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, conchide Cîțu.