Pățania sibienilor aflați în concediu în Bulgaria – ”Ridică doar mașinile românilor”

Sibienii care au devenit cunoscuți pe internet după ce s-au urcat pe capota mașinii pentru a nu fi ridicată de autoritățile din Sunny Beach, Bulgaria, au ”înregistrat” prin această metodă un succes împotriva autorităților bulgare. Și asta pentru că nu li s-a mai luat mașina din locul în care era parcată. Dar, spun oamenii, aceste acțiuni sunt un abuz din partea vecinilor.

Sibienii spun că cei din Bulgaria au pus la punct o întreagă rețea a parcărilor. Locurile nu sunt suficiente, iar dacă parchezi unde găsești loc vin și ridică mașina. ”Noi am venit cu 5 mașini. Aici, la 300 de camere sunt 30 de locuri de parcare la hotel. De la recepție vine un băiat care te duce undeva ala vreun kilometru jumate să lași mașina. Ne-a dus într-o pădure, nicidecum undeva la o parcare amenajată. Și pentru asta plătim 10 euro pe zi de mașină. Din cele cinci mașini am lăsat una la hotel, în caz că cineva din grup are nevoie. Dar nici măcar asta una nu ai unde să o parchezi. Am găsit undeva un loc și acolo am lăsat-o. Dar mașini sunt parcate peste tot, pe zone verzi, peste tot. Unde să le lași dacă ei nu oferă locuri de parcare? În plus, nu sunt semne de oprire, parcare sau staționare interzisă pe niciunde. Așa că ridicatul mașinii zic eu este un abuz. În baza la ce le ridică? Și nici nu lasă vreun semn ceva, că ți-au ridicat-o și unde o găsești. Nimic. Cauți de nebun”, spune unul dintre sibienii din grup.

Sibienii au scăpat

După ce proprietara mașinii s-a urcat pe capotă pentru a nu fi ridicat autoturismul, cei care se ocupă cu asta și-au îndreptat atenția către o alta. Tot cu numere de România. ”ridică doar mașini de România. Dacă vă arăt câte mașini cu numere de Bulgaria sunt parcate pe aici și nu se ating de ele. Nouă nu ne-au mai ridicat mașina, dar s-au dus mai în spate, la o mașină de București. Au luat-o și s-au întors după alta, tot de București. noi am mutat-o 100 de metri mai încolo, la risc, pentru că efectiv nu ai unde să lași mașina”, spune sibianul.