VIDEO Tupeu de București – A trecut calea ferată la Șeica Mare deși se apropia trenul și era roșu la barieră

Un șofer, probabil din București, dacă este să ne luăm după numărul mașinii pe care o conducea, a dat dovadă de inconștiență. Deși zeci de mașini așteptau la trecerea cu calea ferată, iar semnalele de avertizare erau în funcțiune, bărbatul a considerat că nu mai poate aștepta câteva minute și a trecut. Asta în timp ce se auzea șuieratul trenului care a apărut la nici 30 de secunde.

La trecerea cu calea ferată de pe DN14, dintre localitățile Ruși și Șeica Mare, zeci de mașini așteptau trecerea trenului. Acest lucru era semnalat atât vizual cât și auditiv, așa că șoferii, conform legii, trebuie să aștepte. Un șofer însă s-a crezut mai presus de lege și ceilalți participanți la trafic și nu a avut probabil chef să mai stea câteva minute.

A avut un ajutor de nădejde în pasagera din dreapta. Femeia a coborât din mașină, s-a uitat stânga- dreapta dacă vine trenul, apoi, cu mișcări largi ale mâinilor, l-a îndemnat pe cel cu care călătorea să treacă. Culmea este că în tot acest timp se auzeau semnalele atât ale trenului care se apropia cât și cele acustice ale barierei. În imagini se poate observa că trenul a ajuns în zonă la nici 30 de secunde de când a trecut mașina, așa că un eveniment tragic a fost aproape să se întâmple.

Chiar și așa, cu imaginile în mână, filmate și postate pe Facebook, polițiștii nu pot da niciun fel de sancțiune. Pot doar să atragă din nou atenția asupra necesității și obligativității respectării normelor și regulilor de circulație. ”Cu privire la aceste imagini, politiștii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu, fiind efectuate verificări in vederea depistării conducătorului auto surprins in timp ce trecerea calea ferată deși semnalele acustice și luminoase erau in funcție.

Menționăm faptul că, în conformitate cu articolul 109, aliniatele 1 și 2 din OUG 195/2002R privind circulația pe drumurile publice, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează direct de către polițistul rutier ori cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, omologate și verificate metrologic”, transmite Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

