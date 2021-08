Florin Câțu despre situația din SUA: „Nu pot să duc șapte-opt beri”

Florin Cîțu recunoaște că în SUA, în urmă cu 20 de ani, a băut „îndeajuns” cât să depășească limita legală: El spune că atunci se întorcea de la aniversarea colegului său de cameră.

„Era o sâmbătă, 3 decembrie. Fusese ziua colegului de cameră și de acolo veneam. Am băut îndeajuns ca să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat”, relatează Florin Cîțu.

Întrebat dacă a băut mai mult de șapte-opt beri, el a răspuns: „Nu, nu pot să duc șapte-opt beri”.

„Dar am băut ca să depășesc limita legală. (…) Am stat (în custodie – n.r.) până la terminarea tuturor procedurilor din statul Iowa. (…) Din ce mi-aduc aminte nu au fost 48 (de ore – n.r.), dar am plătit tot ce a fost nevoie sau dacă a fost nevoie”, adaugă Cîțu.

Cîțu a reiterat că nu va demisiona din funcția de premier.

„În continuare avem o guvernare pe care trebuie să o ducem la capăt. Avem reforme pe care le-am început și pe care trebuie să le ducem la capăt. Un eveniment care s-a întâmplat acum 21 de ani, pe care îl regret, nu are niciun fel de implicații în ceea ce facem noi astăzi”, a spus Cîțu.

Despre declarațiile colegilor din coaliția de guvernare, care au acuzat probleme de moralitate, Florin Cîțu a spus că a fost surprins neplăcut.

„Nu am auzit astfel de declarații atunci când un director al CFR Călători a lăsat oamenii fără să-i ajute sau nu am văzut niciun fel de discuții când astăzi partenerii de coaliție își strângeau mâna pe treptele PSD sau îi aveau alături de ei pe oamenii din PSD la pupitru în Guvern. Discuțiile acestea eu aș vrea să le am în coaliție. Sunt de acord să discutăm acolo, dar nu în spațiul public”, a spus Cîțu.