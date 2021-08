Studiu: Meditațiile ajută elevii la examene să obțină cu 2-3 puncte mai mult. Ce spun specialiștii

Meditaţiile îi pot ajuta pe elevi. Profesorii care au participat la cercetarea realizată de Digital Nation, cred că meditațiile si orele suplimentare de pregătire îi pot ajuta pe aceștia să-și ridice nota la examen cu 2-3 puncte. În pandemie, prin programul „Gata de Bac”, organizaţia a oferit meditaţii online elevilor din provincie la un sfert din preţul pieţei.

Au vrut să ajungă la cei care nu-şi permit să facă pregătire şi pasul următor ar fi să meargă şi spre elevii care nici măcar nu se înscriu la examenele naţionale. Şcoala 9 a vorbit cu profesorul de matematică Florin Stoica şi cu reprezentantul Digital Nation Iris Ursea despre meditaţiile online şi cum ar putea deveni ele un supliment de încredere pentru grupurile defavorizate.

„Cu elevul trebuie să ai răbdare şi să lucrezi cu el până se desface, fiindcă la început e ca într-o carapace”, crede Florin Stoica, unul dintre profesorii de matematică din cadrul programului „Gata de Bac”. Ce anume îl închide pe elev într-o carapace? „Ţi-ai luat-o în freză de la un profesor când ţi-era lumea mai dragă sau de la părinţi. Ai avut un 3 la mate sau pentru unii părinţi e grav şi dacă ai luat 8. E suficient o dată, nu trebuie să fie ceva recurent. Dacă şi-a închis odată uşile, gata! Oricine altcineva vine să lucreze cu el trebuie să-l deschidă întâi”, spune Florin.

Şi asta face el. Nu doar metoda de predare este buba acestei rupturi între profesor şi clasă. „Vin elevi la mine şi spun: «n-am înţeles nimic!» Eu cred că explic la fel ca proful de la clasă, dar dacă s-a pierdut legătura, atunci el devine ca un televizor care merge pe fundal în timp ce elevul e pierdut în gândurile sale. N-au o relaţie cu profesorul. Dacă ai pus zidul, nici nu mai vezi ce scrie profesorul”, spune profesorul.

Drumul către „admis” la Bac

Florin învaţă permanent. Abia a încheiat cursul „Arta învăţării hibride”, ca să fie în permanenţă la zi cu ce se întâmplă în lumea educaţiei. În ultimii cinci ani şi-a perfecţionat trusa de deschis elevi prin coaching şi mentorat. A înfiinţat un centru de meditaţii şi este unul dintre puţinii profesori care taie bon fiscal pentru orele de pregătire. Un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie şi de Societatea Academică din România anul acesta a dezvăluit că doar unu din zece părinţi primeşte bon fiscal pentru meditaţiile copiilor. Florin Stoica spune că oricât am vrea noi să avem un sistem de învăţământ care să nu mai necesite ore suplimentare, e timpul să privim realitatea în ochi: „Meditaţiile sunt complementare şcolii!”

Studiul realizat de Digital Nation arată că 27% dintre elevi declară că au nevoie de meditaţii pentru a înţelege ce s-a predat la clasă şi că 72% dintre ei folosesc internetul ca sursa complementară de învăţare. Adică cât încape în orele de la şcoală nu mai e demult suficient. Profesorii cred şi că elevii care au luat peste 8 la examen au făcut sigur meditaţii. La cercetare au participat aproape 1900 de elevi şi cadre didactice.

Deşi matematica este o materie-regină, Florin Stoica nu face doar matematică cu elevii. Intru în clasă şi îi văd căzuţi. Nu poţi începe ora de matematică, dacă ei sunt loviţi de dinainte. Şi atunci trebuie să-i ridic şi apoi să-mi încep eu ora, să le creez o stare interioară relaxată. Nu poţi să lucrezi tensionat, informaţia îţi vine, dar nu te atinge.

Îi învaţă pe elevii lui noţiuni de managementul timpului, le vorbeşte despre disciplină şi concentrare. „Cel mai greu se lucrează cu copiii fără pasiuni, care nu fac nimic, nu citesc, nimic. Sunt mulţi care n-au nicio motivaţie, niciun sens. Trebuie să am ceva din lumea lui interioară, poate face baschet, cântă la pian, orice”, mai spune profesorul. Are în palmares mulţi elevi din categoria „cauză pierdută” care au luat Bac-ul după ce au lucrat cu el.

Îşi aminteşte de un tânăr acum student la Kinetoterapie în anul doi. Când au început să lucreze împreună, el terminase liceul în urmă cu şase ani şi era angajat într-o cafenea din Bucureşti. „Nu mai ştia nici adunarea şi înmulţirea cu numere întregi. Dar era foarte motivat. Am lucrat cu el o lună şi ceva, nu a reuşit din prima sesiune, dar a luat în vară la mate”, îşi aminteşte proful.

„Tu n-o să iei Bacul!”, ameninţarea favorită a multor profesori

Toţi elevii din programul „Gata de Bac”, 130 din 32 de localităţi din toată ţara, au luat bacalaureatul. Iris Ursea, coordonatoarea proiectului, adaugă şi o „nota bene”: toţi erau elevi care voiau să-şi aprofundeze pregătirea pentru a lua note mai mari. Planul este ca în viitor să ajungă şi la copiii total demoralizaţi, care se pierd pe drum.

„Acestor copii nu le spune nimeni că pot să ia un examen şi că sunt în stare şi că-i duce capul. Tu dacă ai traume că ai luat de multe ori note mici sau că proful de la clasă ţi-a spus mereu: «tu n-o să iei Bacul!», partea de teorie e poate doar 30% din pregătire. 70% sunt toate traumele şi barierele mentale pe care ţi le-ai pus tu ţie.” – Iris Ursea, Digital Nation De aceea au căutat profesori care să facă mai mult decât mate şi română cu aceşti copii, cum e Florin la matematică şi Irina Vlad la limba şi literatura română.

În plus, au vrut să ofere un serviciu accesibil. Cu 100 de lei pe lună, copiii din proiect au putut să aibă acces la orele live cu profesorii şi la ajutor permanent pe platforma care simula o pagină de Facebook. În mod normal, costurile pentru pregătirea la două materii costă în jur de 800 de lei pe lună.

„Pentru mine şi familia mea a fost un efort în liceu, dar nu ceva imposibil, însă pentru multe familii este foarte mult. Şi de obicei când eşti de 3-4 la o materie, nu eşti de 10 nici la celelalte, deci apar şi alte costuri”, crede Iris.

„Nimeni nu-şi dublează jobul decât dacă are nevoie de bani”

Copiii au nevoie de instruire în plus, profesorii au nevoie de bani. Cam aşa ar putea fi schiţat schimbul. Înainte de a porni programul de pregătire, au vorbit cu mulţi profesori care predau extra de ani de zile şi toţi i-au explicat că o fac din nevoia de a-şi rotunji veniturile. „Nimeni nu-şi dublează jobul în timpul liber decât dacă are nevoie de bani. Ne spuneau «dacă n-aş avea nevoie, eu n-aş invita în fiecare zi la mine în bucătărie patru elevi, cu soţul meu într-o cameră, cu copilul meu care are nevoie de mine în alta»”, completează coordonatoarea Digital Nation.

Vor ca „Gata de Bac” să fie începutul unei platforme naţionale de pregătire pentru examene care să ajungă şi la sat, acolo unde părinţii nu-şi permit luxul pregătirilor suplimentare. Studiul lor arătat că 41% dintre profesori cred că elevii care nu îşi permit meditaţii sunt dezavantajaţi la Bac şi că 44% consideră ideea de meditaţii online una bună. Digitalul nu poate înlocui cu totul şcoala, dar poate veni să ajute, cred organizatorii.