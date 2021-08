Un bărbat a fost muşcat de un şarpe. Bărbatul l-a muşcat înapoi, iar şarpele a murit

Un bărbat din India a mușcat un șarpe doar ca să se răzbune. Acesta a declarat că: „Pentru a mă răzbuna, am luat șarpele în mâini și l-am mușcat în mod repetat, omorând vipera pe loc”.

Un bărbat din India și-ar fi înfipt dinții într-un șarpe și l-ar fi ucis, într-un caz ciudat de „răzbunare”, după ce șarpele l-a mușcat mai întâi pe el, în timp ce se îndrepta spre casă, relatează The Independent.

Kishore Badra, din satul Gambharipatia din districtul Jajpur, în estul statului indian Odisha, se întorcea acasă după ce terminase munca pe un câmp de orez miercuri, când un șarpe l-a mușcat de picior.

Este recomandabil să consultați un medic imediat după o mușcătură de șarpe. Cu toate acestea, bărbatul a căutat să se „răzbune” și a prins șarpele, după care l-a mușcat în mod repetat, omorându-l în acest proces.

„Ceva m-a mușcat de picior în timp ce mă întorceam acasă pe jos aseară. Mi-am aprins lanterna și am descoperit că era un șarpe krait veninos”, a declarat Badra pentru agenția de presă Press Trust of India. „Pentru a mă răzbuna, am luat șarpele în mâini și l-am mușcat în mod repetat, omorând vipera pe loc”, a spus el.

„Chiar dacă am mușcat kraitul otrăvitor, nu am simțit nicio dificultate. M-am dus la un vraci localnic care locuiește în apropierea satului și m-am vindecat”, a declarat el.

Kraitul este un șarpe veninos, lung de un metru și jumătate, care se găsește în sudul și sud-estul Asiei. Se crede că este mai activ în timpul nopții. Mușcăturile de șarpe sunt, de obicei, periculoase, iar o mușcătură de șarpe veninos poate, de asemenea, să pună în pericol viața unei persoane sau să o incapaciteze.

India înregistrează cel mai mare număr de decese legate de mușcăturile de șarpe din lume, cu o medie de 58.000 pe an, scrie Aleph News.