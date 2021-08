CSC 1599 Selimbăr, înfrângere acasă cu Ripensia – Beza: “A fost un joc ciudat”

CSC Șelimbăr a pierdut, sâmbătă cu 0-2 meciul disputat pe teren propriu la Avrig, cu Ripensia Timișoara. Selimbărenii au ratat un penalty.

Echipa lui Beza nu a jucat deloc rău si a ratat si un penalty. CSC ar mai fi trebuit să primească unul, dar nu a fost de acord ”centralul” Bogdan Dumitrache, și au încasat al doilea gol deși erau în superioritate numerică din minutul 64, când a fost eliminat Sturzu. Ripensia a înscris prin Denis Golda, în minutele 38, respectiv 74.

Beza: ”A fost un joc ciudat, dar nu putem pune înfrângerea pe seama ghinionului”

Antrenorul echipei selimbărene, Eugen Beza, consideră că meciul cu Ripensia a fost unul ”ciudat, cu greșeli personale de ambele părți”.”A fost un joc ciudat, cu greșeli de ambele echipe, greșeli personale. Din păcate pentru noi, timișorenii le-au fructificat pe-ale noastre, în timp ce noi nu le-am fructificat pe-ale lor. Am avut și penalty, am avut foarte multe ocazii, nu am reușit să înscriem și cred că acolo s-a făcut diferența. Eu zic să nu punem această înfrângere pe seama ghinionului. Cred că va trebui să fim mult mai concentrați, mult mai responsabili pe faza defensivă, dar și pe atac, pentru că jucătorii din benzi au adus foarte multe centrări astăzi, în fața porții, dar, din păcate, nu am profitat de multele momente bune pe care le-am avut”, a declarat Beza, conform liga2.ro.