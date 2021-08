Cum arată femeia care mănâncă doar fructe de peste opt ani de zile

O femeie de origine poloneză consumă doar fructe de peste opt ani de zile și declară că nu vrea să renunțe la dieta aceasta. Majoritatea prietenilor săi sunt uimiți de modul în care arată femeia.

Tina Stoklosa este o arhitectă care s-a născut în Polonia. Femaia în vârstă de 41 de ani a decis în anul 2013 să facă o cură de detoxifiere înainte de mesele îmbelșugate de Crăciun.

Doar că ceea ce inițial era doar o dietă de moment bazată pe fructe s-a transformat într-un adevărat stil de viață. Au trecut opt ani de când poloneză mănâncă doar fructe și oameni din întreaga lume rămân uimiți atunci când îi află povestea.

O femeie mănâncă doar fructe de opt ani și oamenii sunt uimiți când văd cum arată aceasta

Știind că urmează să savureze mese îmbelșugate cu ocazia Crăciunului, Tina Stoklosa a decis să încerce în luna decembrie din anul 2013 să facă o cură de detoxifiere. A ales să mănânce doar fructe o perioadă și, văzând că se simte pe zi ce trece tot mai bine, aceasta a continuat să respecte dieta fructariană.

Totuși, un lucru pe care l-a remarcat imediat ce a trecut la noul stil de viață a fost faptul că îi este foarte greu să stea departe de „tentații”, așa că în urmă cu trei ani a decis să se mute în Bali și să devină pe deplin fructariană. Acolo l-a cunoscut și pe Simon Beun, în vârstă de 26 de ani, din Belgia. Cei doi s-au îndrăgostit și au ajuns amândoi să mănânce doar fructe.

În pezent, femeia care mănâncă doar fructe de mai bine de opt ani spune că a slăbit peste 30 de kilograme și că a scăpat astfel de grăsimea în exces. Cei doi consumă între 2000 și 4000 de calorii pe zi și pot ajunge să mănânce chiar și 30 de banane zilnic.

„Am fost supraponderală toată viața mea. Mereu eram fie în perioade în care mă îngrășam, fie în etapa de ținut diete, ca apoi să ajung să mă îngraș și mai mult. Pe măsură ce kilogramele în exces s-au adunat am început să mă simt tot mai neputincioasă. Căutam o rețetă de smoothie pe internet atunci când am descoperit despre dieta fructariană. Apoi am descoperit că există oameni care mănâncă doar fructe. Toți arătau incredibil de bine și aveau multă energie. Am fost atât de impresionată încât am decis să fac o cură doar cu fructe înainte de Crăciun. M-am simțit uimitor: ușoară, optimist, plină de energie. Am decis atunci să nu mai revin niciodată la ceea ce mâncam înainte”, a mărturisit Tina Stoklosa, potrivit celor de la nypost.com.

Mai mult decât atât, poloneza care mănâncă doar fructe de mai bine de opt ani susține că acum are parte de un somn mult mai odihnitor, că a scăpat de depresie și că a uitat de problemele digestive, oboseală sau stări de rău.

La 41 de ani, poloneza are o siluetă de invidiat și are mii de urmăritori pe pagina sa de Instagram, acolo unde oferă mereu detalii despre cum arată viața ei de când a ales să mănânce doar fructe, relatează știrile Antena1.