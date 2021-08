Scandal la Gura Râului – Directorul școlii acuzat că a agresat mai mulți copii

Directorul școlii din Gura Râului este acuzat de amenințări și loviri îndreptate către mai mulți copii, totul din cauză că aceștia se plimbau pe străzile din sat cu o boxă la care ascultau muzică. Minorii spun că au fost agresați atât fizic, cât și amenințați cu bătaia. S-au depus și plângeri la poliție, iar acum a început o anchetă.

Sâmbătă seara, o gașcă de copii din Gura Râului s-a adunat pentru a petrece timp împreună, ca în vacanța de vară. Doar că vremurile s-au schimbat și nu mai merg la furat de cireșe, ci ascultă muzică. Au luat o boxă mică pe care au pus-o într-un ghiozdan și au plecat la plimbare prin sat. La un moment dat au ajuns în fața casei directorului școlii. Supărat că este deranjat la ora 23, acesta a ieșit din curte și s-a luat de copii.

”Eram în fața casei lui. A ieșit nervos, pe mine m-a luat tare de mână, m-a strâns. Pe un alt prieten l-a prins de obraz și l-a strâns tare. Apoi, băiatului care avea ghiozdanul cu boxa i-a luat ghiozdanul din spate și l-a băgat în curte și nu i l-a mai dat. Eu i-am spus că mă agresează, iar el a zis că mă și bate că nu îi e rușine”, povestește unul dintre băieți.

Copilul și-a sunat părinții care au anunțat incidentul la 112. ”Am sunat atunci seara la poliție. Băiatul mi-a spus ce s-a întâmplat. Erau vreo 11, 12 copii și mergeau cu boxa. Domnul director a fost deranjat și a făcut ce a făcut. Nu este normal așa ceva. Dacă era deranjat trebuia să sune la poliție, nu să agreseze copiii. Am depus și o plângere, să vedem acum ce se întâmplă”, spune mama băiatului.

Mama unui alt copil agresat spune că băiatul ei a avut parte de aceleași tratamente: ”Pe băiatul meu l-a prins de obraz. Mi-a spus că l-a strâns foarte tare. Directorul i-a întrebat de unde sunt și cum îi cheamă. Băiatul meu nu a fost la școală la Gura Râului, dar mă cunoaște pe mine. Când a auzit numele i-a spus copilului că dacă e îl și bate, de față cu mine, chiar dacă mă știe”, povestește femeia.

Incidentul face acum obiectul unui dosar deschis de polițiști. ”Părinții unuia dintre copii a depus plângere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și loviri sau alte violente. Cercetările in acest dosar sunt efectuate de către polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gura Râului sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște”, a declarat Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Atitudine agresivă și la școală

Părinții copiilor, dar și elevii școlii din Gura Râului spun că directorul, care predă și istorie, are o atitudine similară cu cea de sâmbătă seara și în cadrul școlii. ”Pe mine m-a bătut o dată și la școală, când eram în clasa a VI-a. Și nu doar pe mine. Agresează elevii dar acolo unde știe că nu sunt camere de supraveghere.”, spune primul băiat.

Mama acestuia confirmă că directorul nu are o atitudine tocmai demnă de un profesor. ”I-a luat copilului telefonul și l-a dus acasă la el. Am spus că merg după el, dar nu am înțeles de ce, s-a înfuriat, a venit cu telefonul la mine la serviciu și a început să urle că l-am pus să vină să îmi aducă telefonul…Păi e normal să confiști un obiect personal al unui elev și să îl duci acasă? Iar când am mai vorbit cu el a spus că lasă copilul corigent la istorie, așa, ca să îmi arate că poate și că așa vrea el”, spune mama copilului.

Cu toate acestea, la Inspectoratul Școlar Județean nu a fost depusă niciodată nicio plângere împotriva directorului.

Cât despre reacția acestuia la cele întâmplate…”Nu pot să vorbesc despre acest subiect pentru că trebuie să discut cu cineva, pot vorbi mai încolo. Trebuie să clarific niște lucruri. Este treaba lor ce au declarat, eu o să am o declarație completă după ce rezolv niște treburi cu cineva”, a declarat Dumitru Cîmpean, directorul acuzat de agresiune.