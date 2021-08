Facturi de aproape un milion de lei nedecontate de Guvern către Primăria Dumbrăveni

Primăria Dumbrăveni a început reabilitarea mai multor școli și grădinițe din localitățile aparținătoare. Lucrările nu sunt finalizate peste tot, pentru că nu au fost decontate sumele ce trebuie să fie virate prin Programul Național de Dezvoltare. Primarul spune însă că elevii vor avea unde să învețe în noul an școlar.

Facturile pentru care primăria Dumbrăveni așteaptă decontarea se ridică la aproximativ 800.000 de lei. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost începute la grădinița, școala și dispensarul din Șaroș pe Târnave, școala și grădinița din Ernea, grădinița din Dumbrăveni.

În mare lucrările sunt finalizate, dar pentru plățile totale către furnizori și către cei care au lucrat efectiv este nevoie de finanțarea din partea Guvernului. ”Dacă am primi acum finanțarea am putea termina și să primim elevii la început de an școlar, pentru că la unele mai e nevoie cam de o lună de muncă, deci nu foarte mult. Avem facturi neachitate de 800.000 de lei. Dar, am înțeles că va fi o rectificare bugetară și sperăm să îi primim atunci. Unde am avut cofinanțare, am plătit noi, dar trebuie să fim foarte atenți să respectăm legea. Dar, dacă nu vom putea începe anul școlar în unitățile acestea cu șantier, avem unde să ducem copiii. La dumbrăveni s-a unit liceul agricol cu liceul teoretic, așa că avem spațiu”, spune primarul Dumbrăveniului, Emil Dârloșan.