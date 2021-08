Un nou cartier rezidențial la Sibiu – Peste 50.000 de mp din care 40 la sută spații verzi

O fostă zonă industrială de 50.500 mp din Sibiu se transformă în cartier rezidențial. 40% din suprafață, dedicată spațiilor verzi

Cum e să te trezești dimineața și să privești de pe fereastra apartamentului tău luciul apei unui lac? Nu, nu vorbim despre vreo locuință din nordul Italiei sau din Elveția, ci despre un vis realizabil chiar în Sibiu. Lacul lui Binder nu mai e ceea ce a fost, o zonă ce părea uitată de lume, aici urmând să fie amenajat primul cartier smart din Sibiu, un loc în care bunele maniere vor fi literă de lege. O fostă zonă industrială ce se întinde pe 50.500 mp va fi transformată într-un cartier rezidențial modern și, deloc de neglijat, 40% din suprafață va fi dedicată spațiilor verzi, atât de căutate în urbe. Dezvoltatorii acestui proiect pun mare accent pe această din urmă componentă, fiind de părere că un ansamblu armonios nu poate fi implementat fără a se ține cont de nevoia de spațiu verde, cu toate beneficiile generate de el.

Ce înseamnă mai exact The Lake Home? De fapt, ai putea spune că acasă te poți simți, mereu, ca în vacanță. Aproape 500 de apartamente, 29 de case de lux, trei restaurante, o cafenea și un apart-hotel vor fi parte din noul cartier rezidențial de pe strada Tractorului, ce va transforma zona din jurul Lacului Binder, punând în evidență peisajele frumoase și apa ce duce cu gândul la călătorii ce ar putea „porni” la fiecare răsărit pentru locuitorii ansamblului.

Cartierul bunelor maniere

Aflat la aproape 1,7 kilometri distanță de centrul istoric al orașului, Cartierul bunelor maniere, așa cum va fi denumit The Lake Home – Living Xperience, a început să prindă contur la începutul acestui an.

În ianuarie 2021 a început ridicarea structurii metalice pentru primul bloc din cartierul exclusivist. Potrivit lui Raul Țărnaru, de la Xux Investment, în funcția de dezvoltator, primii locatari ai cartierului se vor muta în 19 decembrie în noua lor locuință, în pragul sărbătorilor de Crăciun. De fapt, este vorba despre 42 de apartamente care vor fi finalizate până la finalul acestui an.

„Zona Lacul lui Binder intră într-o nouă eră, trecând de la un spațiu cu accente industriale la unul rezidențial. Această zonă are un potențial fantastic de dezvoltare, iar imobilele pe care noi le propunem sunt cu totul și cu totul speciale, de o calitate superioară. Conform proiectului nostru, 42 de familii îl vor aștepta pe Moș Crăciun în casă nouă. Până la finalul anului 2025, cartierul va fi populat cu aproape 1.500 de persoane”, a declarat Raul Țărnaru.

20.000 mp de spații verzi

În total, proiectul cuprinde 497 de apartamente și 29 de case individuale, 3 restaurante și un apart-hotel, situate pe strada Tractorului, lângă Lacul lui Binder. Suprafața totală a terenului e de 50.500 mp, din care 20.000 sunt dedicați spațiilor verzi.

Prețurile apartamentelor pornesc de la 48.900 de euro, cele de la parter având și grădină cu suprafață de până la 75 mp. Acestea vor dispune de tehnologii smart. Printre altele, vor avea sisteme de încălzire în pardoseală, dar și aplicații ce vor putea fi accesate la distanță (de exemplu, dacă ești la birou poți răci/ încălzi apartamentul doar printr-un click, pentru ca atunci când ajungi acasă să te bucuri de confort). În plus, cartierul va fi dotat cu panouri solare, iluminat cu LED, coșuri de gunoi smart cu cartela RFID, bănci smart cu încărcare wireless, muzică ambientală, recunoaștere facială la intrarea în imobile, barieră de acces în ansamblul rezidențial, precum și sistem de irigație care include jardinierele de pe fiecare balcon. În plus, pentru a se valorifica spațiul verde, dezvoltatorii imobiliari s-au gând it la ideea de a realiza parcări de tip klaus.

Nu în ultimul rând, fiecare casă va avea o zonă de lobby și spațiu de recreere. Pe străzile unde vor fi construite case nu vor putea fi văzute mașini, pentru că imobilele vor fi dotate cu parcări subterane. Potrivit dezvoltatorilor, în aceste zone vor fi doar case și zone verzi, pe lângă aleile pietonale.

În plus, alături de apartamente și case, cartierul va cuprinde trei restaurante cu deschidere către lac, cu ponton, o cafenea și un hotel.

Întregul proiect va fi finalizat până în decembrie 2025, după cum anunță dezvoltatorii acestuia.

Locuri de joacă, terase și zonă de plajă, în zona Lacul lui Binder

Primăria Sibiu a început amenajarea Lacului lui Binder, ce va fi dat în folosință până la finalul acestui an. Lucrările prevăzute vizează, în primul rând, amenajarea instalației de transport pe cablu pentru activități nautice de tip wakeboarding și schi nautic, una în circuit pentru avansați și agrement și una liniară, pentru începători și antrenamente. Potrivit reprezentanților autorităților locale, până în decembrie, vor fi amenajate pontoanele din jurul lacului și a plajei, cu șezlonguri și umbrele.

În prezent, este montată instalația de schi natutic, iar locul de joacă gonflabil, plutitor, cu tobogane și trambuline, va fi dat în folosință cât de curând, acesta fiind finalizat.

În plus, în lunile următoare, va fi gata și terenul din jurul lacului pentru promenadă și piste pentru biciclete, trotinete, skateboard, patine cu rotile și cărucioare.

Cartierul The Lake Home este construit de DMX CONSTRUCTION și susținut de campania “Sibiu – Orașul bunelor maniere”.