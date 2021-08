Vine sezonul rece! Te-ai gandit sa cureti cosul de fum cu sare, naftalina sau coji de cartofi?

Vine sezonul rece! Te-ai gandit sa iti cureti cosul de fum? Trebuie sa stii ca daca mai amani, s-ar putea sa nu mai gasesti un cosar autorizat si cu experienta disponibil din moment ce aceasta este perioada propice pentru a realiza procesul de curatare! Noi iti punem la dispozitie mai multe solutii prin care poti face acest lucru, unele dintre ele dovedind o eficienta maxima, iar altele, metode mai babesti folosite de multi ani de catre detinatorii de cosuri de fum, care nu mai au aceeasi eficienta.

In realitate, metodele vechi, traditionale, preluate din stramosi pot sa nu mai ofere rezultate atat de bune in zilele noastre deoarece e posibil sa nu mai avem aceeasi indemanare sau cunostiinte pe care le aveau oameni in trecut, acest lucru rezultand intr-o intreaga serie de evenimente frustrante sau aparitia mai multor probleme! Asadar, curatarea cosului de fum de eventualele depuneri sau gudron poate fi realizate prin mijloace traditionale sau printr-o serie de solutii profi, mai avansate, pe care le vei descoperi pe parcursul acestui articol!

Ce determina infundarea cosului de fum?

Ca in orice problema, in primul rand trebuie sa ne uitam la cauzele care determina infundarea cosului de fum si, automat, ineficienta acestuia sau mai rau, auto-aprinderea prin evacuare, lucru ce conduce la declansarea unor incendii grave:

Constructia realizata in mod gresit sau necorespunzator poate rezulta in infundarea cosului de fum;

Condensul acid care ia nastere ca urmare a arderilor si poate duce la dislocarea caramizilor, cosul devenind astfel infundat. De cele mai multe ori acest lucru apare in cazul centralelor si a sobelor pe gaz;

Prezenta cuiburilor pasarilor in interiorul hornurilor pe perioada anotimpului calduros poate duce de asemenea la infundarea cosului;

Panzele de paianjeni care pot contine frunze sau diferite hartii si ambalaje aduse de vant pot crea un adevarat dop in incinta cosului de fum;

Improvizatiile sau materialele necorespunzatoare in constructia cosului;

Utilizarea unui combustibil lemnos cu o umiditate ce trece de 20%;

O intretinere ineficienta sau omiterea curatarii periodice determina cu siguranta infundarea cosului.

Ce face curatarea hornurior atat de esentiala?

Evitarea curatarii hornurilor poate cauza incendii ca urmare a faptului ca depunerile de funingine sau alte reziduuri duc la infundarea lor;

Eficienta dispozitivului termic (soba, centrala, semineu ieftin, cuptor, etc) poate fi si ea afectata, lucru ce duce la scaderea randamentului atunci cand cosul de fum este infundat;

Necuratarea hornurilor poate afecta si sanatatea, rezultand intr-un risc de intoxicare cu monoxid de carbon in cazul in care cosul este blocat, fumul devenind un factor periculos datorita deoarece nu mai are nicio cale de aerisire.

P.S.: Curata cosul ca Mos Craciun sa aiba pe unde intra in Ajun! ☺

3 modalitati prin care poate fi curatat cosul de fum

Putem aminti 3 modalitati populare si des intalnite pentru curatarea canalului de evacuare a sistemului termic! Dintre cele 3, primele 2 sunt metode traditionale, folosite inca din batrani pentru a intretine cosul de fum, cea de-a 3-a incadrandu-se in categoria solutiilor chimice, fiind o modalitate mai agresiva si care dovedeste o eficienta mai mare impotriva gudronului si a depunerilor medii. Categoria finala reprezinta curatarea mecanica, realizata in mod profesional si periodic de catre un hornar autorizat si care are experienta in domeniul termic.

Metode populare

Inca din cele mai vechi timpuri oamenii au stiut cum sa intretina si sa tina la departare depunerile de funingine aparute in cosuri de fum bistrita de dimensiuni mari, prin diferite proceduri de curatare. Desigur, serviciile de curatare si intretinere erau existente si pe atunci insa nu oricine avea cu usurinta acces la ele. Din acest motiv, de cele mai multe ori se apela la mijloace simple si domestice, cum ar fi utilizarea sarii sau a cojilor de cartofi.

Curatarea chimica a cosului

In aceasta categorie vorbim despre diferite solutii, prafuri, pulberi si brichete tip bustean care ajuta la curatarea cosului de fum. In momentul in care sistemul este incalzit, pulberile sau solutiile sunt introduse in foc iar substantele regasite in ele inmoaie funiginea, aceasta fiind eliminata prin procesul de evacuare treptata. Trebuie sa tinem cont de un factor de risc si anume acela ca depunerile ce se desprind in procesul de curatare chimica pot cadea jos pe canalul de evacuare sau exista posibilitatea redepunerii acestora pe partea inferioara a hornului. Prin urmare, cel mai bun mod de a folosi aceste proceduri chimice este pentru prevenire si mentenata periodica, curatarea profesionala necesitand tehnici mai avansate!

Metoda mecanica

In pricipiu, modalitatea de fata este realizata de hornari sau cosari care dau dovada de experienta si profesionalism in domeniu si care prezinta un atestat. Procesul are loc de la inaltime (de pe acoperis, ustensilele de curatare actionand de sus in jos) sau, in cazurile in care este posibil, de la nivelul solului, utilizand tije flexibile sau perii special proiectate pentru curatarea hornurilor. Adoptand o astfel de metoda, ai garantia ca intregul proces de curatare a fost realizat ca la carte, cosarul fiind nevoit sa elibereze o adeverinta care sa dovedeasca acest lucru. In acest mod, nu mai e nevoie sa iti faci griji in legatura cu eficienta si functionarea corespunzatoare a sistemului termic.

METODELE POPULARE

Sarea

Printre cele mai comune si mai la indeamna metode folosite inca din stramosi este sarea mare, aceasta fiind varsata peste combustibil in timpul arderii. Totusi, o asemena modalitate este mai degraba un mod de a preveni formarea funinginii in timpurile noastre ci nu de a o trata. Evacuarea necesita o curatare profesionala si doar mai apoi se poate folosi sarea pentru intretinere. O abordare inversa sau evitarea ajutorului unui hornar vor determina un proces incomplet de curatare!

Cu toate acestea, pentru a preveni si curata funinginea din horn, sarea poate reprezenta o modalitate la indemana si care nu presupune costuri mari. Utilizarea acesteia in mod constant va duce la o cantitate mai mica de depuneri, o mana de sare fiind de ajuns pentru a impiedica nasterea unor cantitati mari de funingine. Totusi, in cazul in care s-a depus o cantitate considerabila de funingine, metoda nu va avea rezultate foarte eficiente.

Naftalina

O alta metoda simpla si ieftina este naftalina, fiind de ajuns aruncarea a 1-2 pastile pe foc. Astfel, funiginea se va desprinde in momentul combustiei, va ajunge in foc si va arde, aceasta eliminandu-se mai apoi prin intermediul canalului de evacuare.

Si in cazul folosirii naftalinei putem mentiona un facot nefavorabil si anume ca aceasta are un miros puternic iar de cele mai multe ori va fi nevoie de o perioada de cateva zile pentru a disparea, dupa realizarea procedurii!

Cojile de cartofi

Tot in categoria tehnicilor babesti pentru a preveni aparitia funinginii intra folosirea cartofilor obisnuiti, mai precis coaja lor! Totusi, pentru a grabi operatiunea poti taia felii intregi de cartofi care mai apoi vor fi asezate pe jar. Cu cat focarul este mai mare, cu atat va necesita o cantitate mai ridicata de coji insa, in general, se foloseste o galeata curatare cos fum cu coji de cartofi pentru un rezultat vizibil.

Vorbim despre o procedura facila si mai exact focarul bine incins determina arderea rapida a cojilor, amidonul evaporandu-se in combustie si dizolvandu-se pe peretii evacuarii. Astfel, se va realiza desprinderea funiginii superficiale si impiedecarea aparitiei unui strat nou. In multe cazuri, aceasta procedura are loc inainte de curatarea mecanica pentru a facilita intregul proces.

Sfaturile noastre pentru o curatare si intretinere corespunzatoare a hornului

Te sfatuim sa pastrezi metodele populare pentru a intretine hornul curat ci nu pentru procesul de curatare al acestuia. Desigur, in trecut oamenii erau nevoiti sa le foloseasca insa, odata cu aparitia altor metode contemporane, iti recomandam sa recurgi la solutii moderne de curatare si intretinere a hornului, ce pot fi aplicate in doi pasi:

Pentru inceput, un horn bine intretinut necesita o curatare mecanica profesionala, realizata de personal calificat, de catre hornari sau cosari profesionalisti si care prezinta experienta in domeniu. Astfel, se va efectua o curatare totala a canalului de evacuare (de la baza legaturii cu focarul pana la finalul cosului), indiferent ca este realizata de la sol sau de la inaltime!

Un al doilea pas ar fi utilizarea diferitelor solutii pentru intretinerea si mentenanta curatarii profesionale efectuate initial de catre cosari autorizati. Aceste solutii sunt aplicate peste jarul din soba sau semineu, arderea lor degajand un volum considerabil de gaze cu rol de impingere a funingilor existente pe peretii interiori ai cosului!

Exista din ce in ce mai multe solutii si prafuri speciale pentru o curatare eficienta a cosului de fum, sub forma de pulberi, lichide sau brichete tip buturuga. In momentul arderii, acestea sunt aruncate in focar sau in cuptor, procesul de combustie permitandu-le sa elibereze substante inofensive pentru oameni, insa cu un efect mare asupra depunerilor de gudron, funigine, elimanand toate depunerile de pe peretii canalului de fum!

Mai jos iti prezentam o selectie de solutii, prafuri si pastille de curatare pe care ti le punem la dispozitie si pe care le consideram produse cu eficienta mare, regasite in catalogul PE FOC:

In cazul in care te-ai saturat sa utilizezi metode invechite, din batrani (naftalina, sare, coji de cartofi, etc.), care nu mai dovedesc aceeasi eficienta in curatarea cosului de fum, iti recomandam sa opezi pentru metode de intretinere profesioniste si garantate de producatori renumiti in domeniul termic precum solutiile anti-gudron, pudra, peleti, buturuga sau pliculete curatare soba, seminee pe lemne sau centrale pe peleti, precum si alte tipuri de surse racordate la horn.

Pudra concentrata pentru intretinerea cosului de fum

Este vorba de un compus chimic cu o concentratie ridicata (sub forma de praf/pudra) de curatare ce favorizeaza procesul de descompunere a depunerilor de gudron, funingine sau alte feluri de depuneri minore pe suprafata cosului de fum sau in interiorul camerelor de ardere! Atat pe perioada utilizarii acestei pudre cat si dupa finalizarea procesului de curatare, depunerile se vor desprinde, fiind mai apoi inlaturate de catre utilizator, partea de depuneri ramasa fiind descompusa si evacuata odata cu fumul!

Avantaje:

Favorizeaza eliminarea funinginii si a gudronului prezent pe cosul de fum intr-un mod facil si garantat!

Ideal pentru toate felurile de hornuri.

Un produs care isi dovedeste eficienta in timp.

Prezinta certificat emis de institutul de certificare UE independent.

Care este modul de utilizare a pudrei concentrate?

Se introduce 1 lingura (in cazul in care sursa de caldura are o putere de pana la 18-20 kW) sau 2 linguri (atunci cand sursa de caldura depaseste puterea calorica de 20 kW) in incinta camerei de ardere inainte de aprinderea focului. La primele utilizari este de preferat sa adaugati praf la fiecare aprindere, urmand ca dupa 10 utilizari sa utilizati substanta doar la fiecare 4 sau 5 aprinderi.

Pliculete concentrate pentru mentenanta hornurilor

Acest produs regasit sub forma de pliculete favorizeaza procesul de descompunere a depunerilor de gudron si funingine de pe peretii cosului de fum sau din incinta camerei de ardere! Cu fiecare utilizare a acestor pliculete curatare soba, dispozitivul termic va avea parte de o mentenanta cat mai optima si eficienta.

Vei regasi pliculetele ambalate individual, in diverse cantitati conform puterii in kw a sursei termice pentru care sunt utilizate aceasta, mai exact:

Pliculete de 5 gr pentru surse intr 2-6 kW;

Pliculete de 18 gr pentru surse intre 7-14 kW;

Pliculete de 50 gr pentru surse intre 18-20 kW;

Care sunt dispozitivele racordate la cos care pot beneficia de utilizarea acestor pliculete?

Exista o arie larga de dispozitive ce pot beneficia de pe urma utilizarii acestor pliculete cum ar fi seminee pe lemne, cu focar inchis/deschis, termoseminee (tip centrala), dispozitive pe peleti, sobe pe lemne, centrale pe lemne simple/cu gazeificare (fara condensare), gratare sau cuptoare de gradina (simple/ceramice), incorporate sau construite!

Peleti concentrati pentru mentenanta surselor termice



Regasiti sub forma de granule cu concentratie ridicata (formate din rasina speciala pentru curatare, amestecate cu bucati de lemn prin presare), peletii sunt utilizati in mentenanta si curatarea corecta a surselor termice, favorizand eficienta termica si minimalizand consumul de combustibil!

Gama de componente care pot fi intretinute si curatate, prezente in structura semineelor, sobelor pe lemne sau a termosemineelor sunt urmatoarele:

Arzator;

Schimbator de caldura;

Cos de fum si burlane de legatura;

Sticla.

Majoritatea dintre aceste componente pot fi accesate doar prin demontarea dispozitivului insa peletii concentrati au capacitatea de a ajunge in locuri greu accesibile, desfacerea echipamentului nemaifiind necesara!

Mod de UTILIZARE:

Granulele sunt introduse in rezervorul pe peleti al dispozitivului termic, acestea garantand curatarea constanta a camerei de ardere si a traseului de fum cand sunt utilizate frecvent. Compozitia granulelor include cristale speciale care in procesul de ardere elimina materiale active ce amplifica descompunerea depunerilor de funingine de pe componentele interioare si de pe canalul de evacuare al hornului!

In cazul surselor de incalzire pe peleti cu o putere de pana la 10 kW se utilizeaza 250g de granule de curatat horn care se introduce in rezervorul pe peleti, intregul proces fiind reluat dupa fiecare 200 kg de combustibil consumat!

In cazul surselor de incalzire pe peleti cu o putere de 10kW pana la 20 kW, se utilizeaza 250 kg de granule introduse in rezervorul de pe peleti, urmand ca procedura sa se repete dupa fiecare 100 kg de combustibil consumat.

Avantaje:

Creste durabilitatea in timp a dispozitivului termic;

Amplifica eficienta sursei termice;

Sporeste randamentul si capacitatea termica;

Creste siguranta sursei de caldura;

Minimalizeaza considerabil consumul de combustibil.

Buturga de intretinere a cosului de fum



Se utilizeaza in mentenanta cosului de fum, fiind benefica impotriva depunerilor de catran (gudron) si funingine de pe interiorul hornului, create in urma arderii combustibilului pe o perioada lunga de timp. Este necesar ca aceste depuneri sa fie indepartate in mod periodic deoarece obstructioneaza hornul, diminueaza tirajul si presupun chiar riscul intoarcerii fumului in incapere! Totodata, catranul reprezinta o substanta inflamabila care favorizeaza procesul de autoaprindere la cos fum schiedel inox si automat izbucnirea unui incendiu!

CARE ESTE PRINCIPIUL DE UTILIZARE?

Se elimina ambalajul de carton de pe buturuga, cel de hartie fiind lasat pe suprafata ei. Pe urma, buturuga se introduce in camera de ardere a sursei de incalzire, urmand ca ambalajul de hartie sa fie aprins la ambele capete ale busteanului si lasat sa arda in totalitate pentru a imbunatati reactia chimica cu depunerile. In procesul de ardere, substantele active sunt eliminate in combinatie cu temperatura ridicata, substantele de curatat atasandu-se de suprafetele murdare ale cosului de fum si a traseului, favorizand astfel desprinderea depunerilor. In perioada ce va urma, depunerile de gudron vor ajunge in focar iar cele ramase pe peretii hornului se vor usca si pierde puterea inflamabila. Fumul rezultat prin arderea lenta determina desprinderea reziduurilor de catran de pe horn, urmand ca mai apoi acestea sa fie indepartate manual prin usa de vizitare a fiecaru cos de fum. Intreaga procedura se poate intinde pe o perioada de cateva zile, fara riscul de autoaprindere a depunerilor prezente pe cosul de fum. Procedura poate fi reluata la un interval de 30 de zile sau conform frecventei de utilizare a sursei termice.

Folosirea acestui produs la un interval de 30 de zile pe perioada sezonului ajuta la eliminarea reziduurilor de gudron, faciliteaza tirajul si scade in acelasi timp riscul producerii unor incendii!

DE RETINUT!

Utilizarea in mod regulat a procedurilor prezentate mai sus are rol in mentenanta periodica a cosului de fum si a surselor de caldura racordate la acesta, curatarea profesionala de catre un hornar autorizat si cu experienta in domeniu fiind in continuare necesara!

Prin urmare, aici se incheie prezentarea noastra legata de modurile de curatare si intretinere a cosului de fum, cat si sfaturile si recomandarile neceseare pentru obtinerea unor rezultate optime!

TINE MINTE:

Metodele traditionale de curatare cu coji de cartofi, sare sau naftalina au mai mult un rol de preventie a formarii depunerilor de gudron decat al eliminarii acestora!

Este obligatorie curatarea in mod regulat a hornului, de cel putin 2 ori pe an (inainte si dupa anotimpul friguros).

Cosul de fum necesita mai intai o curatare profesionala, realizata de catre un cosar cu experienta in domeniu, doar apoi fiind intretinut cu ajutorul solutiilor profesionale prezentate: