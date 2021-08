Concursul pentru șefia Spitalului CF Sibiu anulat în timpul desfăşurării – Liliana Coldea amenință cu instanța

Un nou scandal în sistemul medical apare la Sibiu, unde fostul manager al Spitalului de Urgenţă, Liliana Coldea, pusă să îşi dea demisia în noiembrie 2020, este singurul candidat pentru funcţia de manager al Spitalului CF. Concursul a fost anulat în plină desfăşurare,iar Coldea ameninţă cu instanţa.

Singurul candidat la funcţia de manager al Spitalului CF Sibiu, instituţie medicală aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a fost conf.univ.dr. Liliana Coldea, cea care a condus, de altfel, spitalul, înainte de a deveni manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, în primăvara anului trecut.

Coldea a rămas, însă, fără funcţia de manager al celei mai mari instituţii medicale din judeţul Sibiu în urma scandalului izbucnit în noiembrie anul trecut, legat de numărul foarte mare de cazuri de COVID-19 şi de decese în spital. Raluca Turcan, preşedinte PNL Sibiu şi în acel moment vicepremier, i-a cerut managerului să îşi dea demisia, considerând că Liliana Coldea, alături de directorul Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu, dr. Gabriel Budescu, este vinovată de modul defectuos de gestionare a pandemiei.

Rămasă fără funcţie, imediat ce s-a scos la concurs postul de manager al Spitalului CF Sibiu, Liliana Coldea s-a înscris, iar în data de 10 august a susţinut proba teoretică, fiind singurul candidat.

În data de 16 august, conf.univ.dr. Liliana Coldea a mers la Spitalul CF Sibiu, unde era programată proba de susţinere a proiectului de management. Deşi ar fi trebuit ca proba să înceapă la ora 10.00, Coldea a declarat, pentru MEDIAFAX, că a fost anunţată, la 10.20 că va fi anulat concursul.

„Nu am fost înştiinţată despre motivele care au stat la baza anulării concursului pentru manager la Spitalul CF Sibiu. Nu este normal să se anuleze pentru că era în plină desfăşurare. În 16 august trebuia să fie susţinerea proiectului de management. Eu m-am prezentat la ora 10.00 şi la ora 10.20 comisia de concurs a venit cu o adresă prin care mă înştiinţează că nu se poate derula această probă întrucât nu s-au primit de la Ministerul Transporturilor nişte răspunsuri la adrese făcute de comisia de concurs. Nu am mai susţinut proba. Aseară (luni – n.r.), la ora 20.17 am primit email prin care sunt înştiinţată de decizia Consiliului de Administraţie prin care se anulează concursul fără a mi se aduce la cunoştinţă motivele anulării”, a declarat Liliana Coldea.

Medicul spune că a întrebat care este conţinutul acelor adrese care nu au venit de la MT, dar nu i s-a răspuns.

„Am susţinut proba teoretică în 10 august şi în 16 trebuia să susţin proiectul de management. Evident, este făcătură. Nu este nicio bază legală de anulare a acestui concurs. Eu vreau să mi se aducă la cunoştinţă baza legală de anulare a concursului. Am trimis către Consiliul de Administraţie o adresă, am făcut o petiţie către ministrul Transporturilor. O să iau legătura cu un avocat şi probabil o să mergem în instanţă”, ameninţă dr. Liliana Coldea.

Concursul trebuia să aibă loc în perioada 4 – 21 august 2021.

Anunţul privind anularea concursului de manager al Spitalului CF Sibiu a fost postat şi pe site-ul instituţiei medicale.