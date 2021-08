Semineele electrice cu vapori de apa – un nou trend de design interior!

In ultima vreme, am observat o tendinta ce se afla in crestere in randul clientilor care vor sa opteze pentru un dispozitiv termic care sa aiba un impact pozitiv atat din punct de vedere al eficientei, cat si al aspectului estetic! Vorbim aici de elemente de design inedite care incorporeaza functii estetice de neegalat, devenind principalul punct de atractie in orice incapere!

Tehnologia Opti-Myst cu vapori de apa, completata de efectul de flacara produs de tehnologia ultra-moderna si redat de fenomenul de dispersie a apei in atmosfera incaperii, fac din semineele electrice cu vapori de apa niste dispozitive termine inovative si intuitive! De asemenea, ai posibilitatea de a stabili individual intensitatea flacarii datorita prezentei telecomenzii in dotare, astfel, avand parte exact de atmosfera dorita direct din confortul canapelei tale! Asadar, daca vrei reduceri seminee electrice, poti apela cu incredere la cei de la PEFOC care au un portofoliu bogat in acest domeniu!

Si din punct de vedere al montajului si amplasarii, semineu cu vapori de apa prezinta o multime de avantaje, printre care disponibilitatea sa in diverse variante si culori, astfel incat sa poate fi incorporat perfect in orice tip de design interior: rectangular sau rotunjit, cu una, doua sau chiar 3 laturi, in marimi si stiluri cu o diversitate larga, ca tu sa poti opta pentru varianta cea mai potrivita si care va aduce un plus de stil si eleganta locuintei tale! In plus fata de estetica deosebita si controlul intuitiv, semineele electrice cu vapori pe apa reprezinta totodata dispozitive de o siguranta maxima, riscurile de arsuri in cazul copiilor sau animalelor de companie fiind 0! Nu trebuie sa iti faci griji nici in legatura cu mirosul neplacut, emisiile de fum sau murdaria, aceste sisteme termice fiind foarte practice si usor de intretinut, iar, in acelasi timp, si economice! Prin urmare, semineele electrice cu vapori/aburi de apa vor crea o ambianta de neegalat, incorporand cea mai realistica tehnologie 3D cu un aspect al flacarii impresionant si la preturi accesibile si atractive pentru oricine!

Iti punem la dispozitie o gama variata de modele, accesibile in catalogul PE FOC, cu un design minimalist, modern si cu o marime ideala pentru separarea a doua spatii diferite ale caminului, dar si pentru locuintele tip open-space! Produse de catre branduri de incredere si cu renume in domeniul termic, toate dispozitivele iti ofera oportunitatea de a te bucura din plin de frumusetea focului, intensitatea flacarii putand fi modificata in functie de nevoile tale sau momentul din zi! Iar accesoriile (telecomanda, modul sunet sau placa protectie semineu) sunt ca o manusa!

Controlul inteligent cu ajutorul telecomenzii prezente in dotarea oricarui tip de semineu electric maro sau alb cu vapori de apa iti este oferit datorita faptului ca ne dorim sa ai parte de tot confortul posibil in utilizarea produselor noastre si sa poti controla functiile dispozitivului in cel mai facil mod posibil, stand in fotoliul preferat sau pe canapea alaturi de cei dragi! Greutatea mare si durabilitatea in timp de care dau dovada acest seminee electrice pe aburi ne permit sa oferim o garantie de 2 ani la achizitie si siguranta ca vei avea parte de un sistem termic intuitiv, cu tehnologie moderna, performant si foarte sigur, atat in cazul celor mici sau a animalelor de companie, cat si in ceea ce priveste integritatea si siguranta caminului tau!

Asadar, in cazul in care te-am convins ca semineele electrice pe vapori/aburi de apa reprezinta dispozitive termice moderne, care vor imbunatati considerabil aspectul interior al oricarui tip de locuinta si cu o eficienta termica crescuta si control intuitiv, iti punem la dispozitie o intreaga gama de stiluri (semineu electric alb modern) si marimi diferite, prezente in catalogul online PE FOC, ca tu sa poti face alegerea ideala pentru caminul si familia ta, cu un pret accesibil si transport oriunde in tara!