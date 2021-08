De ce sa alegi o vatra pe foc pentru gradina ta?

In ultima perioada, din ce in ce mai multi oameni prefera sa isi petreaca timpul liber la aer curat, in gradina din spatele casei impreuna cu prietenii, familia sau cei dragi! Si ce mod mai bun de a petrece clipe de neuitat decat in preajma focului arzand, intr-o vatra pe foc ideala pentru spatiul exterior al casei tale?! Pe parcursul acestui articol vei descoperi cele mai importante elemente care determina acest dispozitiv sa amplifice in mod vizibil atmosfera din curtea ta, mai ales in serile mai friguroase sau chiar si pe perioada anotimpurilor mai racoroase!

Asadar, un prim lucru care face ca aceasta vatra pe foc sa merite atentia ta este dat de faptul ca inlocuieste in mod ideal un semineu in aer liber cu bol sau focar de exterior, proiectat pentru spatiile exterioare precum terasa, foisorul sau gradina casei tale! Vei regasi adesea acest dispozitiv termic si sub denumirea de fire pit, mai exact, un model de vatra de foc pe lemne care va asigura tot necesarul termic si va reprezenta in acelasi timp un element de design in gradina ta, usor de mutat sau transportat in momentele in care doresti sa te relaxezi la aer liber sau sa organizezi un picnic cu prietenii sau familia!



Totodata, unele dintre tipurile de vetre pe foc prezente in gama noastra iti permit si realizarea unui gratar, daca vrei sa ai parte in acelasi timp si de preparate bine gatite si de mirosul inconfundabil al unui gratar bine facut!

AVANTAJE:

Un mod eficient de a proteja gazonul, terasa sau trotuarul de efectele arderii unui foc;

Posibilitatea de a face un foc de tabara oriunde in gradina ta;

Lipsa riscului de a deteriora sau distruge gazonul sau pavajul (sfaturi gratar);

Prezenta materialelor de calitate ce determina o durabilitate mare in timp;

Proces de productie conform standardelor globale.

Iti vom prezenta in continuare gamele de vetre pe foc ce pot fi accesate direct din catalogul online PE FOC, cu tipuri speciale de fire pits pentru gradina ta si cu livrare oriunde in Romania, totul la un pret accesibil:

Vetrele de foc exterior QUADRUM

Reprezinta o gama de vetre de foc fabricate din otel de inalta calitate ce pot fi utilizate ca semineu de gradina! QUADRUM este o vatra de gradina pe lemn performanta, ce functioneaza ca o sursa ideala si eficienta de caldura in timpul serilor mai friguroase dar si ca un element de design elegant cu posibilitate de a ilumina in mod subtil curtea sau gradina caminului tau!

Datorita durabilitatii sale, vatra/semineul poate fi utilizata pe tot parcursul anului, facand fata cu brio conditiilor meteorologice!

Vetrele de foc exterior TRIANGLE

Aceasta gama cuprinde seminee de gradina de inalta calitate, cu rol decorativ si design extrem de modern chiar si pentru detinatorii pretentiosi de terase sau gradini! Vatra de foc TRIANGLE poate deveni cu usurinta un element de design unic si inedit in gradina sau pe terasa caminului tau, permitand in acelasi timp crearea unei atmosfere calduroase, primitoate, mai ales in perioadele mai reci ale anului! Cu acest dispozitiv ai posibilitatea de a profita la maxim alaturi de cei apropiati de magia si frumusetea focului, chiar si in serile lungi si mai racoroase de vara!

Vatra de foc curte si gradina gama SUNNY

Vatra de foc SUNNY reprezinta un semineu semi rotund, cu un design modern si spectaculos, ideal pentru exteriorul casei tale si functionand cu ajutorul combustibilului lemnos! Minimalismul si formele futuriste fac din aceasta vatra un element de decor unic si pe gusturile chiar si celor mai perfectionisti clienti in materie de design exterior!

Vetre de foc in aer liber GOBLET

Dispozitivele din gama GOBLET pot fi elemente decorative cu un aspect interesant, in acelasi timp contribuind in mod pozitiv la crearea unei atmosfere calduroase, primitoare si placute in curtea sau gradina caminului tau! Poti avea parte de tot confortul si necesarul termic, cu ajutorul vetrei de foc exterior GOBLET, chiar si in serile sau noptile racoroase de vara sau in anotimpurile mai friguroase.

Vetrele de fox exterior BASKET

Gama de fata reprezinta o serie de vetre de foc exterior cu aspect cos metalic, perfecta pentru gradina si curte, si care poate crea o ambianta inedita atunci cand vrei sa petreci clipe de neuitat alaturi de cei dragi in jurul focului! Este de asemenea un mod eficient de a proteja gazonul, terasa sau trotuarul, inlaturand riscurile specifice arderii focului!

Vetrele de foc exterior HEX

Gama HEX include vetre de foc cu forma hexagonala metalica, de culoare neagra si cu picior! Estetica deosebita si aspectul minimalist fac din aceastra vatra un element de decor unic in curtea sau gradina ta, fiind in acelasi timp foarte eficienta in asigurarea confortului termic!

Vetrele de foc exterior GAMMA

Vetrele din categoria GAMMA reprezinta gama de semineu decorativ de exterior de tip bol hexagonal, fabricate din metal negru si cu o durabilitate crescuta in timp! Pot imbunatati considerabil design-ul exterior al

oricarei curti, gradini sau terase, asigurand necesarul termic in serile mai racoroase si fiind ideale pentru o atmosfera placuta si primitoare!

Vetrele de foc pentru gradina, curte si terasa gama GAMELA

Vetrele metalice tip bol pentru foc, de culoare neagra din categoria GAMELA prezinta functie de incalzire si elemente de design perfecte pentru exterior casei tale! Bucura-te de un dispozitiv eficient care va asigura necesarul termic in noptile racoroase, cu forme futuriste si aspect minimalist, ce va amplifica frumusetea si estetica spatiului exterior din jurul caminuluit tau!

Vetrele de fox exterior ERIZO

Vetre tip vas pentru foc de dimensiuni medii, cu forma de bol rectangular si vas focar pentru exterior, perfecte pentru o atmosfera primitoare in curtea casei tale! Serile lungi si racoroase de vara pot deveni mai placute, mai colorate si mai calduroase cu ajutorul acestor dispozitive eficiente si cu aspect inovativ!

Vetrele de fox in aer liber PYRAMID

Aceasta gama este reprezentata de forma triunghiulara a focarului de vatra fire pit pentru gradina, terasa, foisor, curte, din metal rezistent de culoare neagra! Pe langa durabilitatea si eficienta in asigurarea confortului termic si a unei atmosfere calduroase, vetrele de exterior PYRAMID reprezinta si elemente inedite de design pentru exteriorul casei tale!

Vetrele de exterior PIT

Un tip de vatra de foc pentru curte, gradina sa foisor, regasita si dub denumirea de fire pit cu aspect deosebit si un design minimalist, perfecta pentru perioadele mai racoroase atunci cand iti doresti sa ai parte de clipe memorabile in jurul focului, alaturi de familie sau cei dragi tie!

https://www.youtube.com/watch?v=2olsHCt5oiw/

2-in-1: Vatra de foc pentru gatit in aer liber!

Daca vrei o vatra mai speciala, la un pret mai ridicat, dar pe care sa poti gati in acelasi timp pentru toata gasca de prieteni, ai la dispozitie si varianta de gratar tip vatra din otel OFYR! Schema e simpla: chemi familia sau prietenii la tine, aprinzi focul in vatra si puneti carnea, legumele si alte preparate pe plita! Apoi, fiecare intoarce mancarea pe gratar, in timp ce povestiti, radeti, petreceti timp de calitate si depanati amintiri in jurul focului! Va vor veni tot felul de idei mancare gatita inedite!

Prin urmare, aici se incheie prezentarea gamelor de vetre pe foc de diferite dimensiuni, stiluri, astfel incat sa fie pe gusturile tuturor clientilor PE FOC. In cazul in care unul dintre scopurile tale este achizitionarea unui dispozitiv termic de exterior, care nu prezinta riscul producerii unor pagube asupra gazonului sau mobilei tale de exterior, punand in acelasi timp accent si pe aspectul si design-ul curtii, gradinii, foisorului sau terasei, vatra pe foc reprezinta alegerea ideala pentru familia si caminul tau!

Bucura-te de o ambianta placuta si o atmosfera calduroasa chiar si in anotimpurile mai friguroase, beneficiind de o garantie de 2 ani la achizitia oricarui produs, indiferent de gama aleasa pentru amenajari exterioare curte deosebite!